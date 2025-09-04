Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Четверг 4 сентября

Бузова бросилась спасать попавшего в опалу Крида: Я за красивые истории любви

Бузова бросилась спасать попавшего в опалу Крида: Я за красивые истории любви
Ольга Бузова вновь оказалась в центре общественного внимания. На этот раз певица выступила в защиту своего коллеги Егора Крида после скандала, разразившегося после его выступления в "Лужниках".

Артист подвергся жесткой критике после того, как на сцене произошел поцелуй с одной из танцовщиц, что вызвало недовольство у некоторых зрителей и общественных деятелей. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о необходимости проверить концерт Крида на предмет "развратных" действий, подчеркивая, что мероприятие имело возрастное ограничение 12+ и на нем присутствовали дети.

В ответ на критику Бузова буквально бросилась спасать попавшего в опалу Крида, отметив, что сама переживала подобные ситуации в своей карьере. Она подчеркнула, что понимает, каково это — оказаться под прицелом хейтеров. "После волны негатива руки опускаются", — призналась Ольга, добавив, что важно поддерживать друг друга в такие трудные моменты.

По мнению Бузовой, творчество Крида несет позитивный заряд и помогает молодежи находить общий язык с миром. Она заявила: "Какие-то защитники против поцелуя Егора с девушкой? Что в этом плохого? Я за красивые истории любви. Люди устали от негатива и навязывания, как им жить". Эти слова подчеркивают важность свободы самовыражения артистов и необходимость принимать их творчество таким, какое оно есть.

Ответ Крида на критику был резким и уверенным, отмечает женский журнал Клео.ру. Артист отметил, что его шоу не нарушает никаких "семейных ценностей" и призвал к более конструктивному подходу к обсуждению искусства.

Поддержка Крида не ограничилась только Бузовой. Филипп Киркоров, также выступавший на концерте, подчеркнул, что на сцене не было ничего неприличного. Лариса Долина и другие коллеги по сцене, включая журналистку Ксению Собчак, также высказали свою поддержку артисту, подчеркивая, что подобные проявления чувств — это нормальная часть шоу-бизнеса.

Скандал вокруг Егора Крида стал не только поводом для обсуждения границ допустимого на сцене, но и продемонстрировал единство артистов в защите своих прав на самовыражение. Ольга Бузова и другие коллеги по цеху показали, что в мире искусства важно поддерживать друг друга и не бояться высказывать свое мнение, даже если оно идет вразрез с общепринятыми нормами.

4 сентября 2025, 14:27
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов
Клео.ру

