Страна прощается с великим реформатором XX века

111

В среду, 3 сентября 2025 года, на 101-м году жизни ушел выдающийся социолог, чья работа стала основой для ключевых реформ в области образования, языка и культуры.

Роль в Тихой революции

Гай Роше, родившийся 20 апреля 1924 года в Бертьервиле, был не просто ученым, но и активным участником преобразований, известных как Тихая революция. Его вклад в развитие Квебека начался в 1960-х годах и продолжался до последних дней. Социолог, педагог и мыслитель, он оставил наследие, которое продолжает вдохновлять поколения.

Гай Роше стал одной из ключевых фигур Тихой революции, периода радикальных изменений в Квебеке. В 1961 году он вошел в состав Родительской комиссии, которая переосмыслила систему образования региона. Работа комиссии привела к созданию Министерства образования в 1964 году и сети общеобразовательных и профессиональных колледжей (CEGEP) в 1967 году. Эти изменения сделали образование доступным для широких слоев населения, устранив элитарные барьеры.

Ги Роше участвовал в создании Университета Квебека в Монреале (UQAM), который стал важным центром высшего образования. Его усилия способствовали демократизации знаний и укреплению экономического развития региона.

Защита французского языка

В 1977 году Гай Роше присоединился к команде, работавшей над Хартией французского языка, известной как Законопроект 101. Этот документ закрепил статус французского языка как основы культурной идентичности Квебека. В 2021 году он поддержал инициативы по обновлению закона, подчеркивая необходимость интеграции иммигрантов в франкоязычную культуру для сохранения ее будущего.

Адвокат секуляризма

Роше был убежденным сторонником государственного секуляризма, считая его логическим продолжением реформ Тихой революции. Он поддерживал закон о светскости государства, принятый правительством Франсуа Лего, утверждая, что школа и университет должны оставаться нейтральными пространствами, уважающими все убеждения.

Вклад в социологию

Книга Гай Роше "Введение в общую социологию", опубликованная в 1968 году, стала классикой гуманитарных наук. Переведенная на шесть языков, она остается важным учебным пособием для студентов по всему миру. Его исследования в области социологии права и образования заложили фундамент для понимания социальных процессов в Квебеке.

Основные достижения

  • Участие в Родительской комиссии, создавшей Министерство образования и CEGEP.
  • Разработка Хартии французского языка (Законопроект 101).
  • Поддержка закона о секуляризме и обновления языковой политики.
  • Публикация книги "Введение в общую социологию", переведенной на шесть языков.
  • Получение наград, включая Орден Канады и Национальный орден Квебека.

Наследие и признание

Гай Роше удостоился множества наград, включая три почетные докторские степени, медали Королевского общества Канады и статус офицера Национального ордена Квебека. В 2009 году его имя вошло в Le Petit Larousse, где отмечена его решающая роль в языковой, культурной и научной политике Квебека. Федерация CEGEP учредила премию его имени, а в 2011 году он стал первым лауреатом премии Жака Паризо за вклад в развитие Квебека.

Его уход стал значимой потерей для Квебека. Его идеи и реформы продолжают формировать регион, делая его более открытым, равноправным и культурно богатым.

4 сентября 2025, 13:02
Фото: Freepik
Ici.radio-canada.ca✓ Надежный источник

