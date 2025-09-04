Мир потерял талантливую артистку: звезда ушла после долгой борьбы с болезнью

Мир искусства понес тяжелую утрату. Известная артистка, чье творчество объединяло традиции грузинского романса и современные музыкальные эксперименты, скончалась на 77-м году жизни.

Путь в искусстве

Манана Менабде, талантливая певица, актриса и режиссер, родилась 19 ноября 1948 года в Тбилиси. Она происходила из старинного грузинского рода Ишхнели, где сестры считались основателями жанра городского романса в Грузии. С детства Манана Менабде впитывала семейные традиции, а в 16 лет начала петь в ансамбле "Рэро".

После школы Манана Менабде поступила на режиссерский факультет Театрального института имени Шота Руставели в Тбилиси, где училась в студии Михаила Туманишвили. Затем продолжила образование в Москве, окончив ГИТИС с дипломом режиссера эстрады. Вернувшись в родной город, она работала режиссером музыкальных и эстрадных программ на Грузинском телевидении. В это же время начала заниматься изобразительным искусством, создавая работы в живописи и графике, которые выставлялись на аукционах и экспозициях.

Манана Менабде прославилась исполнением грузинских и русских романсов, а также собственных композиций на стихи поэтов Серебряного века. Ее голос звучал в концертах как в Грузии, так и в России, где она собирала полные залы.

Кинематограф и музыка для экрана

Дебют в кино состоялся в фильме Ланы Гогоберидзе "День длиннее ночи", где Манана Менабде не только сыграла одну из главных ролей, но и исполнила собственные песни. Картина удостоилась приза зрительских симпатий на Каннском кинофестивале в 1982 году. Позже актриса появилась в лентах "Синема", "Песня об Арсене", "Знак судьбы" и других, а также писала музыку для фильмов.

В середине 1980-х Манана Менабде переехала в Москву и стала актрисой Театра импровизации под руководством Олега Киселева. Там она продолжала развивать свое многогранное творчество, сочетая актерство с музыкальными проектами.

Главные вехи карьеры

Начало пути в ансамбле "Рэро" и образование в ГИТИС.

Работа на Грузинском телевидении как режиссер эстрадных программ.

Дебют в кино и приз на Каннском фестивале.

Переезд в Москву и участие в Театре импровизации.

Эмиграция в Германию и создание новых альбомов.

Эмиграция и поздние годы

В начале 1990-х Манана Менабде эмигрировала в Германию и поселилась в Берлине. Там она создавала новые музыкальные программы, включая так называемый "грузинский джаз", и записывала альбомы в сотрудничестве с другими музыкантами. Последние годы жизни были посвящены искусству, несмотря на проблемы со здоровьем.

Смерть Мананы Менабде стала большой потерей для близких и поклонников. Племянница, актриса Гано Мелитаури, поделилась в социальных сетях мыслями о достойной борьбе артистки с болезнью, которая продолжалась пять месяцев. Многие поддерживали семью в этот период.

Творчество Мананы Менабде оставило яркий след в культуре, объединяя поколения через музыку, кино и искусство. Ее наследие продолжает вдохновлять.