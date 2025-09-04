Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Четверг 4 сентября

03:46Что нельзя делать 4 сентября, в Агафонов день, чтобы не притянуть дурные мысли
Что нельзя делать 4 сентября, в Агафонов день, чтобы не притянуть дурные мысли

Что нельзя делать 4 сентября, в Агафонов день, чтобы не притянуть дурные мысли
107

4 сентября в народном календаре отмечается как день Агафона Огуменника.

Этот день связан с множеством примет и традиций, которые передаются из поколения в поколение. Важно знать, что в этот день существует ряд ограничений и рекомендаций, которые помогут избежать неприятностей и привлечь удачу.

Значение дня

Агафон Огуменник ассоциируется с гумном — амбаром для хранения хлеба. В народных преданиях считается, что в ночь на этот день лесной дух, леший, может выйти на поверхность. Он забирается в гумна, разбрасывает запасы и вызывает хаос. Чтобы защитить свои запасы и труд, мужчины надевали тулупы наизнанку и охраняли амбары.

Традиции

• Одежда наизнанку: Надевание тулупа наизнанку символизировало защиту от злых духов.

• Круг вокруг гумна: Эчерчивание круга вокруг гумна служило магическим барьером.

• Пироги для духов: Женщины пекли пироги и оставляли их в бане или на чердаке, чтобы задобрить духов.

Приметы 4 сентября

Существует множество примет, связанных с погодой и природными явлениями, которые могут предсказать будущее:

• Солнечный день: Обещает сухую и теплую осень.

• Дождь: Предвещает долгую и сырую осень.

• Гром: Указывает на теплую осень и мягкую зиму.

• Падение листьев: Если листья березы начали падать раньше времени, зима будет холодной и быстрой.

• Звездное небо: Ясное вечернее небо предсказывает морозную и снежную зиму.

Что можно делать 4 сентября

В этот день рекомендуется заниматься определенными делами:

1. Хозяйственные работы: Наведение порядка в доме и амбаре привлекает удачу.

2. Труд в поле или саду: Любая работа принесет успех и силу урожаю.

3. Добрые дела: Помощь соседям и благотворительность считаются благоприятными.

4. Угощение духов: Пеките пироги и оставляйте их для духов, чтобы они не навредили.

5. Молитва: Обращение к святому Агафэну за защитой урожая и семьи.

Что нельзя делать 4 сентября

Существуют строгие запреты, которые следует соблюдать:

• Ходить в лес: Считается, что леший может сбить с пути или запутать в чащобе.

• Начинать важные дела: Путь будет неудачным, а начинания окажутся бесперспективными.

• Дарить и принимать подарки: Вместе с подарками можно передать несчастье.

• Ссориться: Дурные мысли могут вернуться к человеку с удвоенной силой.

• Брать чужое: Это может привести к бедам на собственное хозяйство.

Именины 4 сентября

В этот день отмечают именины

• Александр

• Алексей

• Ариадна

• Афанасий

• Василий

• Гавриил

• Иван

• Илариэн

• Исаакий

• Макар

• Михаил

• Федэр

• Феликс

4 сентября 2025, 03:46
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сообщила о том, что ушел из жизни Джордж Равелинг, выдающийся тренер и член Зала славы НБА. Ему было 88 лет.

В городе-курорте Железноводске уже в третий раз прошел кинофестиваль Ferrum. Продюсер Наталья Мокрицкая привезла сюда и лучшие российские кинопремьеры, и множество московских звезд. Актриса театра и кино Елена Захарова приехала "на воды" с дочерью Майей. Майя растет настоящей красавицей! "Какая куколка!" – восхищались и коллеги Захаровой, и зрители.

Шторы в нашем доме играют важную роль не только в создании уюта, но и в поддержании чистоты воздуха. Однако, поскольку они редко попадают в стирку, именно шторы первыми начинают впитывать запахи и пыль.

Выбор идеального дезодоранта-антиперспиранта – задача, с которой сталкивается, пожалуй, каждый из нас. Он должен не только надежно защищать от пота и неприятного запаха, но и гармонично сочетаться с ароматом любимых духов.

Размер шеи – не просто параметр для выбора рубашки или ожерелья. Этот показатель способен дать важные подсказки о состоянии здоровья, указывая на риски, которые не всегда выявляются стандартными методами, такими как измерение индекса массы тела. Исследования подтверждают, что окружность шеи может сигнализировать о возможных проблемах с сердцем, метаболизмом и даже сном.

