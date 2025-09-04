Что нельзя делать 4 сентября, в Агафонов день, чтобы не притянуть дурные мысли

Этот день связан с множеством примет и традиций, которые передаются из поколения в поколение. Важно знать, что в этот день существует ряд ограничений и рекомендаций, которые помогут избежать неприятностей и привлечь удачу.
Значение дня
Агафон Огуменник ассоциируется с гумном — амбаром для хранения хлеба. В народных преданиях считается, что в ночь на этот день лесной дух, леший, может выйти на поверхность. Он забирается в гумна, разбрасывает запасы и вызывает хаос. Чтобы защитить свои запасы и труд, мужчины надевали тулупы наизнанку и охраняли амбары.
Традиции
• Одежда наизнанку: Надевание тулупа наизнанку символизировало защиту от злых духов.
• Круг вокруг гумна: Эчерчивание круга вокруг гумна служило магическим барьером.
• Пироги для духов: Женщины пекли пироги и оставляли их в бане или на чердаке, чтобы задобрить духов.
Приметы 4 сентября
Существует множество примет, связанных с погодой и природными явлениями, которые могут предсказать будущее:
• Солнечный день: Обещает сухую и теплую осень.
• Дождь: Предвещает долгую и сырую осень.
• Гром: Указывает на теплую осень и мягкую зиму.
• Падение листьев: Если листья березы начали падать раньше времени, зима будет холодной и быстрой.
• Звездное небо: Ясное вечернее небо предсказывает морозную и снежную зиму.
Что можно делать 4 сентября
В этот день рекомендуется заниматься определенными делами:
1. Хозяйственные работы: Наведение порядка в доме и амбаре привлекает удачу.
2. Труд в поле или саду: Любая работа принесет успех и силу урожаю.
3. Добрые дела: Помощь соседям и благотворительность считаются благоприятными.
4. Угощение духов: Пеките пироги и оставляйте их для духов, чтобы они не навредили.
5. Молитва: Обращение к святому Агафэну за защитой урожая и семьи.
Что нельзя делать 4 сентября
Существуют строгие запреты, которые следует соблюдать:
• Ходить в лес: Считается, что леший может сбить с пути или запутать в чащобе.
• Начинать важные дела: Путь будет неудачным, а начинания окажутся бесперспективными.
• Дарить и принимать подарки: Вместе с подарками можно передать несчастье.
• Ссориться: Дурные мысли могут вернуться к человеку с удвоенной силой.
• Брать чужое: Это может привести к бедам на собственное хозяйство.
Именины 4 сентября
В этот день отмечают именины
• Александр
• Алексей
• Ариадна
• Афанасий
• Василий
• Гавриил
• Иван
• Илариэн
• Исаакий
• Макар
• Михаил
• Федэр
• Феликс