Ушел из жизни легендарный баскетболист, навсегда изменивший мир спорта

Ему было 88 лет. На протяжении последних лет Равелинг боролся с раком, который, к сожалению, стал причиной его безвременного ухода.
Последствия ухода Джорджа Равелинга
Уход Джорджа Равелинга оставил глубокий след в сердцах многих людей, как в мире спорта, так и за его пределами. Пресс-служба НБА опубликовала заявление комиссара Адама Сильвера, в котором он выразил соболезнования семье и друзьям Равелинга.
Цитата Адама Сильвера:
"От имени всего НБА я выражаю глубочайшие соболезнования семье Джорджа, его друзьям и огромному количеству людей, с которыми он связывался на протяжении своей необыкновенной жизни".
Влияние на жизни людей
Семья Равелинга также сделала заявление, в котором подчеркнула важность его жизни и работы. Они отметили, что его влияние было огромным и многогранным.
Основные моменты из заявления семьи:
• Значение для близких: "Нет слов, чтобы в полной мере описать, что Джордж значил для своей семьи, друзей и коллег".
• Наследие: "Его аура, энергия и мудрость живут во всех, кого он коснулся".
Достижения Джорджа Равелинга
Джордж Равелинг оставил значительный след в мире баскетбола. Его карьера охватывает несколько десятилетий, и она полна впечатляющих достижений.
Основные достижения:
• Тренерская карьера:
– 335 побед и 293 поражения с 1972 по 1994 год.
– Работа с командами Университета штата Вашингтон, Университета Айовы и Университета Южной Калифорнии.
• Международные успехи:
– Член сборной США, завоевавшей золото на Олимпийских играх 1984 года.
• Должность в Nike:
– С 1994 года занимал пост директора по глобальному спортивному маркетингу в Nike, что также подчеркивает его влияние на спорт за пределами тренерской деятельности.
• Зал славы НБА:
– В 2015 году Джордж был включен в Зал славы НБА, что стало признанием его вклада в развитие баскетбола.
Уход Джорджа Равелинга стал большой утратой для всех любителей баскетбола и спорта в целом. Его достижения и влияние на мир спорта будут жить в сердцах тех, кто его знал и ценил. Как тренер, наставник и человек, он оставил неизгладимый след в истории НБА.