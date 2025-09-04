Ушел из жизни легендарный баскетболист, навсегда изменивший мир спорта

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) сообщила о том, что ушел из жизни Джордж Равелинг, выдающийся тренер и член Зала славы НБА.

Ему было 88 лет. На протяжении последних лет Равелинг боролся с раком, который, к сожалению, стал причиной его безвременного ухода.

Последствия ухода Джорджа Равелинга

Уход Джорджа Равелинга оставил глубокий след в сердцах многих людей, как в мире спорта, так и за его пределами. Пресс-служба НБА опубликовала заявление комиссара Адама Сильвера, в котором он выразил соболезнования семье и друзьям Равелинга.

Цитата Адама Сильвера:

"От имени всего НБА я выражаю глубочайшие соболезнования семье Джорджа, его друзьям и огромному количеству людей, с которыми он связывался на протяжении своей необыкновенной жизни".

Влияние на жизни людей

Семья Равелинга также сделала заявление, в котором подчеркнула важность его жизни и работы. Они отметили, что его влияние было огромным и многогранным.

Основные моменты из заявления семьи:

• Значение для близких: "Нет слов, чтобы в полной мере описать, что Джордж значил для своей семьи, друзей и коллег".

• Наследие: "Его аура, энергия и мудрость живут во всех, кого он коснулся".

Достижения Джорджа Равелинга

Джордж Равелинг оставил значительный след в мире баскетбола. Его карьера охватывает несколько десятилетий, и она полна впечатляющих достижений.

Основные достижения:

• Тренерская карьера:

– 335 побед и 293 поражения с 1972 по 1994 год.

– Работа с командами Университета штата Вашингтон, Университета Айовы и Университета Южной Калифорнии.

• Международные успехи:

– Член сборной США, завоевавшей золото на Олимпийских играх 1984 года.

• Должность в Nike:

– С 1994 года занимал пост директора по глобальному спортивному маркетингу в Nike, что также подчеркивает его влияние на спорт за пределами тренерской деятельности.

• Зал славы НБА:

– В 2015 году Джордж был включен в Зал славы НБА, что стало признанием его вклада в развитие баскетбола.

Уход Джорджа Равелинга стал большой утратой для всех любителей баскетбола и спорта в целом. Его достижения и влияние на мир спорта будут жить в сердцах тех, кто его знал и ценил. Как тренер, наставник и человек, он оставил неизгладимый след в истории НБА.