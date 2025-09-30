Терапевт назвала максимально допустимое количество кофе в день

Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Его потребление стало неотъемлемой частью утреннего ритуала для миллионов людей.

Однако, как и любой продукт, кофе имеет свои нормы потребления. Терапевт Мария Толстова поделилась информацией о том, сколько кофе можно пить в день без вреда для здоровья.

Польза кофе

По словам врача, умеренное употребление кофе может оказывать положительное влияние на здоровье. Исследования показывают, что кофе снижает риск развития сердечно-сосудистой недостаточности, ишемической болезни сердца и приступов мерцательной аритмии. Это связано с тем, что кофе содержит антиоксиданты и другие полезные вещества, способствующие улучшению работы сердечно-сосудистой системы.

Толстова отметила, что оптимальная норма для здорового человека составляет от трех до четырех чашек зернового кофе в день. Важно помнить, что именно умеренность является ключом к получению пользы от этого напитка.

Потенциальный вред

Несмотря на положительные аспекты, чрезмерное потребление кофе может негативно сказаться на здоровье. Врач предупредила, что превышение рекомендованных норм может привести к повышению артериального давления и учащенному сердцебиению. Особенно это касается людей с уже существующими проблемами сердечно-сосудистой системы, такими как гипертония или аритмия. Для них избыточное количество кофе может усугубить симптомы и вызвать серьезные осложнения.

Кроме того, в период восстановления после инфаркта или инсульта кофе категорически противопоказан. Важно учитывать индивидуальные особенности организма и состояние здоровья.

Кофе и пищеварительная система

Толстова также обратила внимание на то, что кофе не следует употреблять вместо еды или в качестве перекуса. Эта привычка может вызвать неприятные ощущения, такие как изжога или тошнота, а также спровоцировать обострение хронических заболеваний пищеварительной системы. Кофе лучше пить после еды, чтобы избежать негативного влияния на слизистую желудка.

Рекомендации по употреблению

Врач-диетолог Елена Соломатина добавила, что следует избегать употребления кофе сразу после пробуждения. Напиток натощак может раздражать слизистую желудка и нарушать работу кишечника. Лучше подождать некоторое время после завтрака, прежде чем наслаждаться чашечкой ароматного кофе.

Кофе может быть как полезным, так и вредным для здоровья в зависимости от количества и времени употребления. Умеренное потребление — это залог здоровья и хорошего самочувствия. Следуя рекомендациям врачей и прислушиваясь к своему организму, можно наслаждаться этим напитком без риска для здоровья. Помните, что каждый организм индивидуален, и важно находить баланс между удовольствием и заботой о своем здоровье.