Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их

Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Вторник 30 сентября

20:29Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их 19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 19:14Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни 18:48Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память 16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа 16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал" 11:28Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса 11:23Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле? 11:21Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов 10:58Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака 10:48Сокровище на антресолях: 7 вещей из СССР, за которыми раньше гонялись, а теперь не знают, куда деть 09:53В этих случаях банки могут отказать в выдаче денег с вклада 09:39Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone 09:32Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов 08:37ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств 08:28Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все 06:10Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят 03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск 00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября 22:23Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона 20:59От этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы 19:16Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье 18:38Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса 18:35Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 17:49Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком 16:49Эти три категории продуктов гарантируют проблемы со сном – их назвала врач-сомнолог 15:29Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу 14:27Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве 14:20Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек 14:19Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча 13:35Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года 13:27Тест: только 10% могут решить все 9 логических задач, проверьте себя 12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон?
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их

Эти 6 фраз сбивают с толку телефонных мошенников – запомните их
40

Звонок с незнакомого номера может вызвать у вас легкое беспокойство.

Часто на другом конце провода оказывается мошенник, который пытается манипулировать вами. Но существует несколько фраз, которые могут моментально сбить их с толку. Эти простые, но эффективные фразы могут помочь вам защититься от мошенничества и вернуть контроль в свои руки, отмечает RidLife.

1. "Подождите, сейчас позвоню в банк и уточню вашу фамилию — не отключайтесь"

Эта фраза является настоящим "стоп-краном" для мошенников. Они не готовы к проверке своей информации и панически боятся разоблачения. Спокойно скажите: "Погодите, я сейчас наберу банк и спрошу, есть ли у них такой сотрудник". Обычно после этого вы услышите лишь короткую паузу и гудки в трубке. Мошенники не хотят рисковать.

2. "Вы говорите с капитаном Петровым. Представьтесь, пожалуйста"

Интонация может сыграть ключевую роль в разговоре с мошенниками. Произнесите фразу уверенно и официально: "Говорит капитан Петров, отдел K. Назовите, пожалуйста, ваше ФИО и должность". Это создаст у злоумышленника ощущение авторитета, и он может растеряться. Они боятся столкнуться с силой, даже если она лишь симулирована.

3. "Карта пустая. Хотите — могу показать баланс"

Мошенники ищут легкие жертвы, и если вы дадите понять, что у вас нет денег, они быстро уйдут. Скажите: "На карте ноль, даже на хлеб не хватает. Попробуйте в другой раз". Обычно это вызывает нервный смех или завершение разговора. Они не заинтересованы в том, чтобы тратить время на людей без финансовых ресурсов.

4. "Ваша схема подпадает под статьи 159 и 273 УК РФ"

Использование юридической терминологии может оказать сильное воздействие на мошенников. Вам не нужно быть юристом; достаточно уверенно произнести: "Вы только что попытались совершить социнжиниринг, это уголовно наказуемо". Это может поставить их в тупик и заставить сбросить звонок, так как они не хотят проблем с законом.

5. "Давайте так: оставьте ваш номер, я перезвоню"

Эта фраза становится настоящей ловушкой для мошенников. Попросите их оставить свой номер для обратного звонка. Большинство из них не сможет предоставить реальный номер, так как они действуют через подменные сим-карты. Скажите: "Мне неудобно говорить сейчас, оставьте ваш номер — я перезвоню". Перезвон для них означает риск быть пойманными.

6. "А вы случайно не тот же, что звонил вчера от имени “Газпрома”? Голос узнаю"

Мошенники часто используют один и тот же голосовой шаблон. Когда вы упоминаете, что уже слышали этот голос, они могут растеряться. Фраза "Вам звонили уже несколько раз — голос узнаю" создает эффект разоблачения. Они почувствуют себя пойманными и могут быстро завершить разговор.

Эти фразы работают потому, что мошенничество — это не магия, а манипуляция. Как только вы перестаете следовать их сценарию и начинаете задавать вопросы или проверять информацию, их трюк теряет силу.

Полезные советы:

• Сотрудники банков никогда не требуют перевести деньги или устанавливать приложения через телефон.

• Если вас просят сообщить коды из SMS или предоставить удаленный доступ — немедленно кладите трубку.

• Если у вас возникли сомнения, сами позвоните в банк по официальному номеру.

• Сохраняйте спокойствие: ваши эмоции могут быть использованы против вас.

Телефонные мошенники — это не гении, а хорошие актёры и манипуляторы. Станьте для них невозмутимой стеной, и они исчезнут из вашей жизни быстро и навсегда.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2025, 20:29
Фото: Freepik
RidLife✓ Надежный источник

По теме

Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому

Эксперт назвал главные ошибки при снятии денег в банкомате – невнимательность выйдет боком

Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания

Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания
После почти месячного отсутствия в социальных сетях Оксана Самойлова, известная блогер и супруга рэпера Джигана, вернулась к своим поклонникам с ярким и запоминающимся появлением. Она выбрала для этого одну из самых престижных платформ – Миланскую неделю моды, где собраны ведущие дизайнеры, знаменитости и влиятельные личности из мира моды. На мероприятии Оксана посетила показ известного бренда.

Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой

Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой
Популярный российский певец Николай Басков оказался в центре внимания из-за своей задолженности перед налоговыми органами. По информации телеграм-канала "Звездач", артист должен более одного миллиона рублей Федеральной налоговой службе. Согласно отчетам, сумма долга Николая Баскова составляет 1 миллион 253 тысячи 451 рубль.

Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни

Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни
Фильм Белое солнце пустыни (1969) – культовая классика советского кинематографа, сочетающая в себе приключения, юмор и философию. Его герои, такие как красноармеец Сухов и Черный Абдулла, подарили нам фразы, которые стали крылатыми. Проверьте, насколько хорошо вы помните легендарные цитаты из этого фильма. 1.

Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память

Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память
Современные исследования все чаще обращают внимание на влияние питания на когнитивные функции, особенно у пожилых людей. Недавнее исследование, проведенное учеными из Вирджиния Тек, выявило, что определенные категории ультрапереработанных продуктов оказывают негативное воздействие на память и общее состояние мозга.

Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа

Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа
В последнее время проблема захламления мест общего пользования в многоквартирных домах стала актуальной для многих москвичей. Особенно остро стоит вопрос, когда соседи оставляют мешки с мусором на лестничных клетках и в коридорах.

Выбор читателей

29/09ПндСейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 28/09ВскНе просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 29/09ПндЧтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 29/09ПндТест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 29/09ПндБез вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 29/09ПндСделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать