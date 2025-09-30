Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания

Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Вторник 30 сентября

19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 19:14Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни 18:48Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память 16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа 16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал" 11:28Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса 11:23Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле? 11:21Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов 10:58Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака 10:48Сокровище на антресолях: 7 вещей из СССР, за которыми раньше гонялись, а теперь не знают, куда деть 09:53В этих случаях банки могут отказать в выдаче денег с вклада 09:39Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone 09:32Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов 08:37ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств 08:28Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все 06:10Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят 03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск 00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября 22:23Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона 20:59От этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы 19:16Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье 18:38Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса 18:35Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 17:49Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком 16:49Эти три категории продуктов гарантируют проблемы со сном – их назвала врач-сомнолог 15:29Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу 14:27Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве 14:20Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек 14:19Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча 13:35Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года 13:27Тест: только 10% могут решить все 9 логических задач, проверьте себя 12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания

Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания
110

После почти месячного отсутствия в социальных сетях Оксана Самойлова, известная блогер и супруга рэпера Джигана, вернулась к своим поклонникам с ярким и запоминающимся появлением. Она выбрала для этого одну из самых престижных платформ – Миланскую неделю моды, где собраны ведущие дизайнеры, знаменитости и влиятельные личности из мира моды.

На мероприятии Оксана посетила показ известного бренда. Она представила зрителям несколько стильных образов, включая лук из подиумной коллекции. Ее наряды отличались смелыми сочетаниями и яркими акцентами, что привлекло внимание как поклонников, так и критиков. В дополнение к этому, Самойлова поделилась в социальных сетях другими образами, демонстрируя разнообразие своего стиля — от уличной моды до элегантных вечерних нарядов.

На Миланской неделе моды Оксана не была единственной российской знаменитостью, отмечает женский журнал Клео.ру. Елена Перминова и Кристина Романова также стали участницами модных шоу, что подчеркивает интерес российских звезд к международным событиям в мире моды. Компанию им составили другие известные личности, что создало атмосферу настоящего праздника стиля и креативности.

Возвращение Самойловой вызвало бурное обсуждение среди ее подписчиков. Многие отметили ее смелость в выборе нарядов и уверенность в себе. Однако наряду с положительными отзывами, певица также столкнулась с критикой. Некоторые пользователи считают, что матери четверых детей стоит выбирать более скромные наряды. Несмотря на это, Оксана сохраняет спокойствие и продолжает следовать своему модному курсу, не обращая внимания на негативные комментарии.

Этот сезон Миланской недели моды запомнился множеством ярких событий. Одним из наиболее обсуждаемых моментов стал дебют Демны Гвасалия для Gucci, который собрал множество мировых знаменитостей и медийных персон. Показ Prada, Jil Sander и Max Mara также привлекли внимание, став важными событиями для любителей моды и критиков.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2025, 19:49
Оксана Самойлова. Кадр: YouTube-канал "Ляйсан Утяшева"
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Оксана Самойлова загремела в больницу: странное чувство

Срочная операция: Самойлова оказалась в больнице из-за внезапного инцидента
Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой

Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой
Популярный российский певец Николай Басков оказался в центре внимания из-за своей задолженности перед налоговыми органами. По информации телеграм-канала "Звездач", артист должен более одного миллиона рублей Федеральной налоговой службе. Согласно отчетам, сумма долга Николая Баскова составляет 1 миллион 253 тысячи 451 рубль.

Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни

Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни
Фильм Белое солнце пустыни (1969) – культовая классика советского кинематографа, сочетающая в себе приключения, юмор и философию. Его герои, такие как красноармеец Сухов и Черный Абдулла, подарили нам фразы, которые стали крылатыми. Проверьте, насколько хорошо вы помните легендарные цитаты из этого фильма. 1.

Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память

Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память
Современные исследования все чаще обращают внимание на влияние питания на когнитивные функции, особенно у пожилых людей. Недавнее исследование, проведенное учеными из Вирджиния Тек, выявило, что определенные категории ультрапереработанных продуктов оказывают негативное воздействие на память и общее состояние мозга.

Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа

Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа
В последнее время проблема захламления мест общего пользования в многоквартирных домах стала актуальной для многих москвичей. Особенно остро стоит вопрос, когда соседи оставляют мешки с мусором на лестничных клетках и в коридорах.

Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве

Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве
Вокруг известной певицы Ольги Орловой разгорелся настоящий скандал, когда в интернете начали распространяться слухи о том, что она стала матерью с помощью суррогатной матери. Эти обвинения появились сразу после того, как артистка объявила о своей беременности, которая случилась вскоре после свадьбы с предпринимателем Валерием.

Выбор читателей

29/09ПндСейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 28/09ВскНе просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 29/09ПндЧтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 29/09ПндТест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 29/09ПндБез вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 29/09ПндСделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать