Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Вторник 30 сентября

19:49Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания 19:32Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой 19:14Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни 18:48Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память 16:57Фестиваль к 165-летию Чехова пройдет в Подмосковье 16:35Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа 16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал" 11:28Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса 11:23Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле? 11:21Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов 10:58Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака 10:48Сокровище на антресолях: 7 вещей из СССР, за которыми раньше гонялись, а теперь не знают, куда деть 09:53В этих случаях банки могут отказать в выдаче денег с вклада 09:39Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone 09:32Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов 08:37ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств 08:28Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все 06:10Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят 03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск 00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября 22:23Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона 20:59От этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы 19:16Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье 18:38Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса 18:35Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 17:49Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком 16:49Эти три категории продуктов гарантируют проблемы со сном – их назвала врач-сомнолог 15:29Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу 14:27Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве 14:20Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек 14:19Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча 13:35Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года 13:27Тест: только 10% могут решить все 9 логических задач, проверьте себя 12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира
Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни

Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни
164

Фильм Белое солнце пустыни (1969) – культовая классика советского кинематографа, сочетающая в себе приключения, юмор и философию. Его герои, такие как красноармеец Сухов и Черный Абдулла, подарили нам фразы, которые стали крылатыми. Проверьте, насколько хорошо вы помните легендарные цитаты из этого фильма.

1. Восток — дело …

А. Хитрое

Б. Тонкое

В. Сложное

2. Я мзду не беру. Мне за державу …

А. Обидно

Б. Больно

В. Стыдно

3. … конечно, спокойней, да уж больно скучно

А. На гражданке

Б. Мертвому

В. Холостому

4. Опять ты мне эту … поставила?! Не могу я её каждый день, проклятую, есть

А. Воду

Б. Кашу

В. Икру

5. Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный

А. Друг

Б. Супруг

В. Хозяин

6. Разве ты не была любимой женой? Обидел я тебя хоть раз? Почему ты не …?

А. Узнала

Б. Дождалась

В. Умерла

7. Это ничего, что ты там чьей-то женой была. Ты мне по характеру подходишь. Я … люблю

А. Умных

Б. Дерзких

В. Шустрых

8. Господин назначил меня … женой!

А. Верной

Б. Надежной

В. Любимой


Правильные ответы

  • 1. Б. Тонкое
  • 2. А. Обидно
  • 3. Б. Мертвому
  • 4. В. Икру
  • 5 А. Супруг
  • 6. Б. Умерла
  • 7. В. Шустрых
  • 8. В. Любимой


Результаты

  • 8 правильных ответов: Вы настоящий знаток Белого солнца пустыни! Товарищ Сухов гордился бы вами!
  • 6–7 правильных ответов: Отличный результат! Вы почти на уровне Петрухи, но пересмотрите фильм еще раз для верности.
  • 5 и меньше: Пора устроить вечер с фильмом и освежить в памяти эти культовые фразы

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2025, 19:14
Фото: кадр из фильма "Белоу солнце пустыни"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память

Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок

Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания

Оксана Самойлова впервые появилась на публике после долгого молчания
После почти месячного отсутствия в социальных сетях Оксана Самойлова, известная блогер и супруга рэпера Джигана, вернулась к своим поклонникам с ярким и запоминающимся появлением. Она выбрала для этого одну из самых престижных платформ – Миланскую неделю моды, где собраны ведущие дизайнеры, знаменитости и влиятельные личности из мира моды. На мероприятии Оксана посетила показ известного бренда.

Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой

Стало известно о крупной задолженности Николая Баскова перед налоговой
Популярный российский певец Николай Басков оказался в центре внимания из-за своей задолженности перед налоговыми органами. По информации телеграм-канала "Звездач", артист должен более одного миллиона рублей Федеральной налоговой службе. Согласно отчетам, сумма долга Николая Баскова составляет 1 миллион 253 тысячи 451 рубль.

Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память

Исследование: определенные категории продуктов способны серьезно ухудшить память
Современные исследования все чаще обращают внимание на влияние питания на когнитивные функции, особенно у пожилых людей. Недавнее исследование, проведенное учеными из Вирджиния Тек, выявило, что определенные категории ультрапереработанных продуктов оказывают негативное воздействие на память и общее состояние мозга.

Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа

Названы способы борьбы с соседями-мусорщиками – на недобросовестных граждан есть управа
В последнее время проблема захламления мест общего пользования в многоквартирных домах стала актуальной для многих москвичей. Особенно остро стоит вопрос, когда соседи оставляют мешки с мусором на лестничных клетках и в коридорах.

Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве

Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве
Вокруг известной певицы Ольги Орловой разгорелся настоящий скандал, когда в интернете начали распространяться слухи о том, что она стала матерью с помощью суррогатной матери. Эти обвинения появились сразу после того, как артистка объявила о своей беременности, которая случилась вскоре после свадьбы с предпринимателем Валерием.

