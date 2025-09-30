Тест: Угадайте пропущенное слово в цитатах из фильма Белое солнце пустыни

Фильм Белое солнце пустыни (1969) – культовая классика советского кинематографа, сочетающая в себе приключения, юмор и философию. Его герои, такие как красноармеец Сухов и Черный Абдулла, подарили нам фразы, которые стали крылатыми. Проверьте, насколько хорошо вы помните легендарные цитаты из этого фильма.

1. Восток — дело …

А. Хитрое

Б. Тонкое

В. Сложное

2. Я мзду не беру. Мне за державу …

А. Обидно

Б. Больно

В. Стыдно

3. … конечно, спокойней, да уж больно скучно

А. На гражданке

Б. Мертвому

В. Холостому

4. Опять ты мне эту … поставила?! Не могу я её каждый день, проклятую, есть

А. Воду

Б. Кашу

В. Икру

5. Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный

А. Друг

Б. Супруг

В. Хозяин

6. Разве ты не была любимой женой? Обидел я тебя хоть раз? Почему ты не …?

А. Узнала

Б. Дождалась

В. Умерла

7. Это ничего, что ты там чьей-то женой была. Ты мне по характеру подходишь. Я … люблю

А. Умных

Б. Дерзких

В. Шустрых

8. Господин назначил меня … женой!

А. Верной

Б. Надежной

В. Любимой





Правильные ответы

1. Б. Тонкое

2. А. Обидно

3. Б. Мертвому

4. В. Икру

5 А. Супруг

6. Б. Умерла

7. В. Шустрых

8. В. Любимой





Результаты