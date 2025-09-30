Как найти потерянный телефон Android в 2025 году?

Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Вторник 30 сентября

16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал" 11:28Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса 11:23Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле? 11:21Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов 10:58Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака 10:48Сокровище на антресолях: 7 вещей из СССР, за которыми раньше гонялись, а теперь не знают, куда деть 09:53В этих случаях банки могут отказать в выдаче денег с вклада 09:39Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone 09:32Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов 08:37ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств 08:28Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все 06:10Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят 03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск 00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября 22:23Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона 20:59От этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы 19:16Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье 18:38Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса 18:35Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 17:49Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком 16:49Эти три категории продуктов гарантируют проблемы со сном – их назвала врач-сомнолог 15:29Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу 14:27Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве 14:20Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек 14:19Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча 13:35Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года 13:27Тест: только 10% могут решить все 9 логических задач, проверьте себя 12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира 08:56Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей? 04:29Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе 00:39День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму 21:39Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Как найти потерянный телефон Android в 2025 году?

Как найти потерянный телефон Android в 2025 году?
120

Телефон исчез где-то в квартире, остался в машине или, возможно, попал в чужие руки? В любой из этих ситуаций важно действовать быстро и сохранять спокойствие. Современные технологии Android в 2025 году предлагают мощные инструменты для поиска устройств.

Главный из них — Find Hub, эволюция сервиса Find My Device, который помогает определить местоположение, позвонить на устройство, заблокировать его или удалить данные.

Что нового в Find Hub: возможности 2025 года

Сервис поиска устройств на Android получил обновление: Find Hub стал более удобным и интегрированным. Он доступен в настройках безопасности, через приложение или веб-сайт с разделами "Устройства" и "Люди". Основные функции включают.

  • Офлайн-поиск: сеть из миллиардов Android-устройств передает координаты даже без интернета, используя анонимные сигналы от ближайших гаджетов.
  • Точное наведение: на некоторых моделях работает ультраширокополосная связь для поиска вблизи, например, в квартире.
  • Удаленная блокировка без входа: достаточно указать номер телефона, чтобы запереть экран, как только устройство подключится к сети. На экране отобразится сообщение с контактами для связи.

Эти улучшения делают процесс поиска быстрее и надежнее, особенно в стрессовых ситуациях.

Подготовка заранее: ключ к успеху

Чтобы избежать паники в момент потери, стоит потратить несколько минут на настройку. Вот что нужно сделать.

  • Открыть "Настройки" → "Безопасность и конфиденциальность" → "Поисковые средства устройства" (названия могут немного отличаться в зависимости от производителя).
  • Включить Find Hub и разрешить определение местоположения с высокой точностью.
  • Убедиться, что устройство отображается в списке привязанных к Google-аккаунту.

Обновить методы входа в Google-аккаунт: добавить резервную почту, номер телефона, включить двухэтапную аутентификацию и сохранить запасные коды.

Эти шаги обеспечат быстрый доступ к управлению устройством, даже если оно станет недоступным.

Поиск с компьютера

Если телефон пропал, первым делом стоит зайти на сайт Find Hub через браузер и войти в Google-аккаунт. На карте отобразятся все устройства, их последнее местоположение и уровень заряда батареи. Доступны следующие действия.

  • Воспроизвести звук: устройство издаст сигнал, даже если включен беззвучный режим.
  • Заблокировать устройство: экран блокируется, можно оставить сообщение с контактами.
  • Стереть данные: удаляет всю информацию, но после этого найти телефон через сервис станет невозможно.

Если карта указывает на незнакомый адрес, не рекомендуется отправляться туда самостоятельно. Лучше заблокировать устройство и обратиться к оператору связи или в правоохранительные органы.

Поиск с другого телефона

Для поиска можно использовать смартфон друга. Достаточно установить приложение Find Hub из Google Play или открыть веб-версию в браузере. Режим "Войти как гость" позволяет избежать смешивания аккаунтов. Функции те же, что и на компьютере: звонок, блокировка, удаление данных. Если доступ к аккаунту затруднён, опция "Удаленная блокировка" по номеру телефона выручит: устройство блокируется при первом подключении к сети.

Что делать, если телефон офлайн?

Отсутствие интернета не означает, что шансы найти устройство равны нулю. Офлайн-сеть Android использует Bluetooth-сигналы от других гаджетов для передачи координат. Как только ближайшие устройства зафиксируют сигнал, местоположение обновится в аккаунте. Для этого заранее нужно включить офлайн-поиск в Find Hub и активировать высокую точность геолокации.

В городах с плотной застройкой вероятность успеха выше, но даже в менее населенных местах сеть может сработать. На некоторых устройствах доступно точное наведение в помещении, что помогает обнаружить телефон, застрявший в мебели.

Быстрые способы поиска дома

Для домашних поисков есть простые лайфхаки:

  • Голосовой помощник: фраза "Окей, Google, где мой телефон" на умной колонке, привязанной к аккаунту, заставит устройство звонить, даже если оно на беззвучном режиме.
  • Умные часы: на устройствах с Wear OS в шторке есть кнопка "Найти телефон", которая активирует звонок.

Эти методы экономят время, когда телефон затерялся в бытовых условиях.

Действия при краже

Если есть подозрения, что телефон украден, действовать нужно осторожно.

  • Заблокировать устройство через Find Hub и оставить сообщение с контактами.
  • При наличии банковских приложений или важных данных — стереть информацию.
  • Обратиться к оператору связи для блокировки SIM-карты и, при возможности, добавления IMEI в черный список.
  • Сохранить IMEI из интерфейса Find Hub для страховки или обращения в правоохранительные органы.

Особенности поиска у популярных брендов

Многие производители дополняют Find Hub собственными инструментами. Вот основные решения.

  • Samsung: использует SmartThings Find. Включите "Найти телефон" и офлайн-поиск в настройках. Доступны звонок, блокировка и удаление данных через приложение или сайт smartthingsfind.samsung.com.
  • Xiaomi: активируйте "Найти устройство" в Mi-аккаунте. Через i.mi.com можно позвонить, заблокировать или очистить данные.
  • HUAWEI: использует Find Device в HUAWEI Cloud (cloud.huawei.com). Поддержка зависит от версии EMUI/MagicOS.
  • HONOR: полагается на Find Hub, но есть собственные инструкции по настройке поиска.
  • OPPO, realme, OnePlus: в основном используют Find Hub. OnePlus поддерживает поиск при выключенном питании на новых моделях.
  • Sony, Motorola: полностью интегрированы с Find Hub, без дополнительных фирменных решений.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2025, 15:28
Фото: Freepik
Securitylab.ru✓ Надежный источник

По теме

Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone

Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом

Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве

Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве
Вокруг известной певицы Ольги Орловой разгорелся настоящий скандал, когда в интернете начали распространяться слухи о том, что она стала матерью с помощью суррогатной матери. Эти обвинения появились сразу после того, как артистка объявила о своей беременности, которая случилась вскоре после свадьбы с предпринимателем Валерием.

Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО

Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО
С 22 октября 2025 года в России вступают в силу поправки, которые позволяют микрокредитным организациям с государственным участием выдавать ипотечные займы. Это решение открывает новые перспективы для граждан, которым сложно получить жилищный кредит в банках. Почему МФО разрешили выдавать ипотеку? В 2024 году законодательство изменилось, и уполномоченные организации из перечня "ДОМ.

Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия

Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия
Пальмовое масло давно стало неотъемлемой частью современного питания. Согласно статистике, около 80 % товаров в супермаркетах содержат этот ингредиент, и многие люди потребляют от 50 до 100 граммов ежедневно, даже не осознавая этого. Исследования показывают, что такое потребление может привести к серьезным проблемам с печенью. Механизм воздействия на печень Пальмовое масло в основном состоит из насыщенных жиров, которые организм перерабатывает с трудом.

Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов

Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов
Вспомните школьные годы. Уроки ОБЖ, которые часто вел суровый преподаватель в отставке, плакаты с правилами поведения при пожаре на стенах. Казалось, что это все – далекая теория. Но жизнь показывает, что базовые знания о безопасности могут пригодиться в самый неожиданный момент. Давайте проверим, что осталось в памяти со школьной скамьи. Предупреждаем: некоторые вопросы с подвохом! Вопросы1.

Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас

Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас
Осень – это не только уютные вечера и золотые листья, но и настоящее испытание для организма. Именно в этот период наше тело остро нуждается в поддержке, чтобы противостоять сезонной хандре и простудам. Вот что нужно добавить в свой рацион, чтобы пережить осень бодрыми и здоровыми. 1.

Выбор читателей

29/09ПндСейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 28/09ВскНе просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 29/09ПндЧтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 29/09ПндТест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 29/09ПндБез вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 28/09ВскПротив выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса