Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве

Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Вторник 30 сентября

16:00Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве 15:28Как найти потерянный телефон Android в 2025 году? 15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал" 11:28Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса 11:23Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле? 11:21Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов 10:58Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака 10:48Сокровище на антресолях: 7 вещей из СССР, за которыми раньше гонялись, а теперь не знают, куда деть 09:53В этих случаях банки могут отказать в выдаче денег с вклада 09:39Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone 09:32Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов 08:37ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств 08:28Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все 06:10Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят 03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск 00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября 22:23Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона 20:59От этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы 19:16Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье 18:38Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса 18:35Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 17:49Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком 16:49Эти три категории продуктов гарантируют проблемы со сном – их назвала врач-сомнолог 15:29Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу 14:27Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве 14:20Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек 14:19Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча 13:35Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года 13:27Тест: только 10% могут решить все 9 логических задач, проверьте себя 12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира 08:56Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей? 04:29Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе 00:39День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму 21:39Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве

Орлова откровенно рассказала о своих чувствах после слухов о суррогатном материнстве
40

Вокруг известной певицы Ольги Орловой разгорелся настоящий скандал, когда в интернете начали распространяться слухи о том, что она стала матерью с помощью суррогатной матери.

Эти обвинения появились сразу после того, как артистка объявила о своей беременности, которая случилась вскоре после свадьбы с предпринимателем Валерием. Для Ольги этот момент был особенно важен: долгие годы она мечтала о втором ребенке и, наконец, смогла осуществить свою мечту в 45 лет.

В интервью с Натальей Подольской Орлова открыто поделилась своими эмоциями, связанными с этой ситуацией. Она призналась, что в начале беременности испытывала невероятную гордость и счастье. Однако радость быстро омрачилась язвительными комментариями и недоброжелательными слухами о том, что ее беременность не настоящая. Певица до сих пор не может понять, почему люди позволяют себе подобные высказывания и что движет теми, кто распространяет подобные домыслы.

Ольга отметила, что путь к материнству для нее был сложным и полным испытаний. Она подчеркнула, что даже если бы на самом деле прибегла к суррогатному материнству, это оставалось бы ее личным делом, не подлежащим обсуждению со стороны посторонних. По мнению Орловой, подобные вопросы являются неуместными и вторгаются в личную жизнь.

Певица также добавила, что даже если бы использовала накладной живот, это было бы исключительно ее тайной. Но на самом деле она прошла через все испытания самостоятельно: выносила и родила свою дочь Аню без чьей-либо помощи. В тот момент Орлова чувствовала себя настоящей героиней, ведь за плечами у нее был долгий и трудный путь к материнству. Именно поэтому обвинения и домыслы из интернета ранили ее особенно сильно.

История Ольги Орловой подтверждает, что публичные личности сталкиваются с недоверием и осуждением, даже когда речь идет о самых интимных и значимых событиях в их жизни. Несмотря на давление со стороны общественности, певица не скрывает своих чувств и открыто говорит о пережитом.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2025, 16:00
Ольга Орлова. Кадр: YouTube
YouTube-канал "Наталья Подольская"✓ Надежный источник

По теме

Орлова призналась, что пьет столько, сколько хочет

Орлова откровенно заговорила о ревности в браке: Мне не нужен такой мужчина

Как найти потерянный телефон Android в 2025 году?

Как найти потерянный телефон Android в 2025 году?
Телефон исчез где-то в квартире, остался в машине или, возможно, попал в чужие руки? В любой из этих ситуаций важно действовать быстро и сохранять спокойствие. Современные технологии Android в 2025 году предлагают мощные инструменты для поиска устройств. Главный из них — Find Hub, эволюция сервиса Find My Device, который помогает определить местоположение, позвонить на устройство, заблокировать его или удалить данные.

Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО

Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО
С 22 октября 2025 года в России вступают в силу поправки, которые позволяют микрокредитным организациям с государственным участием выдавать ипотечные займы. Это решение открывает новые перспективы для граждан, которым сложно получить жилищный кредит в банках. Почему МФО разрешили выдавать ипотеку? В 2024 году законодательство изменилось, и уполномоченные организации из перечня "ДОМ.

Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия

Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия
Пальмовое масло давно стало неотъемлемой частью современного питания. Согласно статистике, около 80 % товаров в супермаркетах содержат этот ингредиент, и многие люди потребляют от 50 до 100 граммов ежедневно, даже не осознавая этого. Исследования показывают, что такое потребление может привести к серьезным проблемам с печенью. Механизм воздействия на печень Пальмовое масло в основном состоит из насыщенных жиров, которые организм перерабатывает с трудом.

Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов

Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов
Вспомните школьные годы. Уроки ОБЖ, которые часто вел суровый преподаватель в отставке, плакаты с правилами поведения при пожаре на стенах. Казалось, что это все – далекая теория. Но жизнь показывает, что базовые знания о безопасности могут пригодиться в самый неожиданный момент. Давайте проверим, что осталось в памяти со школьной скамьи. Предупреждаем: некоторые вопросы с подвохом! Вопросы1.

Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас

Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас
Осень – это не только уютные вечера и золотые листья, но и настоящее испытание для организма. Именно в этот период наше тело остро нуждается в поддержке, чтобы противостоять сезонной хандре и простудам. Вот что нужно добавить в свой рацион, чтобы пережить осень бодрыми и здоровыми. 1.

Выбор читателей

29/09ПндСейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 28/09ВскНе просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 29/09ПндЧтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 29/09ПндТест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 29/09ПндБез вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 28/09ВскПротив выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса