Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО

Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Вторник 30 сентября

15:09Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО 14:57Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия 14:28Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов 13:16Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас 12:45Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь 12:06Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал" 11:28Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса 11:23Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле? 11:21Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов 10:58Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака 10:48Сокровище на антресолях: 7 вещей из СССР, за которыми раньше гонялись, а теперь не знают, куда деть 09:53В этих случаях банки могут отказать в выдаче денег с вклада 09:39Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone 09:32Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов 08:37ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств 08:28Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все 06:10Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят 03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск 00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября 22:23Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона 20:59От этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы 19:16Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье 18:38Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса 18:35Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 17:49Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком 16:49Эти три категории продуктов гарантируют проблемы со сном – их назвала врач-сомнолог 15:29Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу 14:27Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве 14:20Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек 14:19Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча 13:35Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года 13:27Тест: только 10% могут решить все 9 логических задач, проверьте себя 12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира 08:56Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей? 04:29Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе 00:39День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму 21:39Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 18:32Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса 15:47Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО

Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО
74

С 22 октября 2025 года в России вступают в силу поправки, которые позволяют микрокредитным организациям с государственным участием выдавать ипотечные займы. Это решение открывает новые перспективы для граждан, которым сложно получить жилищный кредит в банках.

Почему МФО разрешили выдавать ипотеку?

В 2024 году законодательство изменилось, и уполномоченные организации из перечня "ДОМ.РФ" лишились права выдавать ипотечные займы. Это ограничение затронуло компании, обслуживающие региональные программы, что усложнило доступ к жилью для определенных категорий граждан. Среди них.

  • Молодые специалисты.
  • Работники бюджетной сферы.
  • Многодетные семьи.
  • Сотрудники градообразующих предприятий.

Банки, руководствуясь строгими требованиями регулятора, нередко отказывали таким заемщикам. Новые поправки призваны устранить этот барьер, предоставив альтернативный способ приобретения жилья через МФО с государственным участием. Такие организации отличаются более лояльным подходом к оценке заемщиков, что увеличивает шансы на одобрение ипотеки. Но право выдавать займы получат только МФО со 100-процентным государственным участием, внесенные в специальный реестр Банка России. Эти компании будут работать исключительно с региональными ипотечными программами, направленными на повышение доступности жилья.

Как найти МФО для ипотеки?

Банк России создаст перечень микрокредитных организаций с государственным участием, которые смогут выдавать ипотечные займы. Этот список будет регулярно обновляться и публиковаться на официальном сайте регулятора. Как только регионы начнут учреждать такие МФО, информация появится в открытом доступе.

Возможна ли коммерческая ипотека в МФО?

МФО с государственным участием предназначены исключительно для реализации региональных программ по приобретению жилья. Для оформления коммерческой ипотеки по-прежнему придется обращаться в банки. Это разделение позволяет сохранить четкую специализацию: МФО сосредоточатся на льготных программах, а банки продолжат работать с рыночными продуктами.

Как защищены заемщики?

Деятельность МФО, выдающих ипотеку, будет строго регулироваться Банком России. Это гарантирует защиту прав заемщиков на уровне, сопоставимом с банковскими стандартами. Процесс оформления и обслуживания ипотеки в МФО будет соответствовать действующему законодательству. Условия зависят от параметров региональных программ, но в целом они будут схожи с текущей практикой банков, работающих с субсидированной ипотекой.

Плюсы и минусы ипотеки от МФО

Нововведение имеет как преимущества, так и потенциальные риски. Рассмотрим их подробнее.

Преимущества

  • Повышение доступности ипотеки для тех, кто не прошел банковский скоринг.
  • Льготные условия, включая региональные субсидии.
  • Регулирование со стороны Банка России, что обеспечивает защиту прав заемщиков.

Риски

  • МФО с госучастием появятся не сразу, а их наличие зависит от региона.
  • Условия ипотеки определяются возможностями конкретного региона.
  • Неясность в практической реализации: возможны бюрократические сложности, ограничения по выбору жилья или лимиты по программам.

Что нужно знать об ипотеке от МФО?

Закон от 22 октября 2025 года создает основу для появления новых возможностей в жилищной сфере. Регионы смогут учреждать МФО с государственным участием, но процесс их создания займет время. Отслеживать появление таких организаций можно на сайте Банка России.

И обычные коммерческие МФО, предлагающие краткосрочные займы, не смогут выдавать ипотеку. Это право закреплено только за организациями с государственным участием, которые работают с региональными программами. Коммерческая ипотека остается в компетенции банков.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2025, 15:09
Фото: Freepik
Banki.ru✓ Надежный источник

По теме

Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья

Россияне стали проявлять повышенный интерес к ипотеке сроком на несколько месяцев

Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия

Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия
Пальмовое масло давно стало неотъемлемой частью современного питания. Согласно статистике, около 80 % товаров в супермаркетах содержат этот ингредиент, и многие люди потребляют от 50 до 100 граммов ежедневно, даже не осознавая этого. Исследования показывают, что такое потребление может привести к серьезным проблемам с печенью. Механизм воздействия на печень Пальмовое масло в основном состоит из насыщенных жиров, которые организм перерабатывает с трудом.

Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов

Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов
Вспомните школьные годы. Уроки ОБЖ, которые часто вел суровый преподаватель в отставке, плакаты с правилами поведения при пожаре на стенах. Казалось, что это все – далекая теория. Но жизнь показывает, что базовые знания о безопасности могут пригодиться в самый неожиданный момент. Давайте проверим, что осталось в памяти со школьной скамьи. Предупреждаем: некоторые вопросы с подвохом! Вопросы1.

Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас

Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас
Осень – это не только уютные вечера и золотые листья, но и настоящее испытание для организма. Именно в этот период наше тело остро нуждается в поддержке, чтобы противостоять сезонной хандре и простудам. Вот что нужно добавить в свой рацион, чтобы пережить осень бодрыми и здоровыми. 1.

Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь

Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь
Знакомая картина: вы снимаете гель-лак в предвкушении красивых и ухоженных ногтей, а вместо этого обнаруживаете тонкие, ломкие и слоящиеся пластины. Первая мысль – скорее покрыть их "лечебным" лаком. Но не спешите. Клео.ру рассказал, как быстро и правильно восстановить ногти и почему укрепляющие средства могут только навредить. Почему они портятся?Даже если ваш мастер — настоящий виртуоз, долговременное покрытие не проходит бесследно.

Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса

Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса
В повседневной жизни часто возникает путаница между настоящим голодом и ложными сигналами организма, что приводит к перееданию и набору лишних килограммов. Диетолог Анастасия Егорова поделилась практическими подходами, которые помогают осознанно управлять приемом пищи, сохраняя ощущение сытости без лишних калорий. Паузы во время еды как инструмент самоконтроля Один из эффективных способов избежать переедания заключается во введении коротких перерывов во время трапезы.

Выбор читателей

29/09ПндСейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 29/09ПндЧтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 28/09ВскНе просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 29/09ПндТест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 29/09ПндБез вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 28/09ВскПротив выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса