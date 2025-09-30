Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Вторник 30 сентября

Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия

Пальмовое масло и здоровье печени: факты и последствия
110

Пальмовое масло давно стало неотъемлемой частью современного питания. Согласно статистике, около 80 % товаров в супермаркетах содержат этот ингредиент, и многие люди потребляют от 50 до 100 граммов ежедневно, даже не осознавая этого. Исследования показывают, что такое потребление может привести к серьезным проблемам с печенью.

Механизм воздействия на печень

Пальмовое масло в основном состоит из насыщенных жиров, которые организм перерабатывает с трудом. Печень не способна полностью расщепить эти жиры, в результате чего они накапливаются в ее клетках, вызывая перегрузку и воспаление. Научные работы подтверждают, что регулярное потребление пальмового масла в составе высокожировой диеты провоцирует неалкогольную жировую болезнь печени, аналогичную той, что наблюдается при злоупотреблении алкоголем. Другие исследования указывают на то, что нагретое пальмовое масло усиливает этот эффект, приводя к различным степеням поражения печени.

Продукты с пальмовым маслом

Этот ингредиент скрывается в самых неожиданных местах, делая его избежание настоящим вызовом. Вот основные категории, где пальмовое масло встречается чаще всего.

Выпечка и печенье — в 95% случаев;

  • Молочные продукты, такие как сыр и творожки;
  • Шоколад и конфеты;
  • Майонез и различные соусы;
  • Полуфабрикаты и фастфуд.

Производители добавляют его для улучшения текстуры и продления срока хранения.

Причины популярности среди производителей

Пальмовое масло привлекает промышленность своей низкой стоимостью — себестоимость в десять раз ниже, чем у сливочного масла. Оно не портится быстро и придает продуктам желаемую консистенцию, что упрощает производство и логистику. Исследования подчеркивают, что насыщенные жиры из пальмового масла в переработанных продуктах способствуют риску развития жировой болезни печени.

Последствия для организма

Когда печень пытается справиться с переработкой пальмового масла, происходит накопление жира в клетках, что приводит к жировому гепатозу. Врачи отмечают случаи, когда у пациентов в возрасте 35 лет печень выглядит как у хронических алкоголиков, хотя алкоголь они не употребляли — виновата была ежедневная выпечка из магазина. Эксперименты на животных демонстрируют, что диета с пальмовым маслом увеличивает жировые отложения в печени по сравнению с другими жирами.

Признаки проблем с печенью

Жировой гепатоз проявляется постепенно, но распознать его можно по нескольким симптомам.

  • Тяжесть в правом боку.
  • Горечь во рту по утрам.
  • Быстрая утомляемость.
  • Проблемы с пищеварением.

Чтобы минимизировать потребление, стоит тщательно изучать состав на упаковках. Если указано "растительный жир" без уточнения, это почти всегда пальмовое масло. Золотое правило гласит: продукты, которые стоят дешево и хранятся долго, вероятно, содержат этот ингредиент. Вместо пальмового масла лучше выбирать натуральные варианты, которые легче усваиваются организмом.

  • Сливочное масло.
  • Оливковое масло.
  • Кокосовое масло.
  • Топленое масло гхи.

Эти жиры не вызывают такой нагрузки на печень.

30 сентября 2025, 14:57

30 сентября 2025, 14:57
Фото: Freepik
Pmc.ncbi.nlm.nih.gov✓ Надежный источник

Оформить ипотеку с октября 2025 года можно будет в МФО
С 22 октября 2025 года в России вступают в силу поправки, которые позволяют микрокредитным организациям с государственным участием выдавать ипотечные займы. Это решение открывает новые перспективы для граждан, которым сложно получить жилищный кредит в банках. Почему МФО разрешили выдавать ипотеку? В 2024 году законодательство изменилось, и уполномоченные организации из перечня "ДОМ.

Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов

Тест: только тот, кто не прогуливал ОБЖ, сможет ответить на все 7 вопросов
Вспомните школьные годы. Уроки ОБЖ, которые часто вел суровый преподаватель в отставке, плакаты с правилами поведения при пожаре на стенах. Казалось, что это все – далекая теория. Но жизнь показывает, что базовые знания о безопасности могут пригодиться в самый неожиданный момент. Давайте проверим, что осталось в памяти со школьной скамьи. Предупреждаем: некоторые вопросы с подвохом! Вопросы1.

Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас

Осенний SOS: 5 веществ, которые жизненно необходимы вам прямо сейчас
Осень – это не только уютные вечера и золотые листья, но и настоящее испытание для организма. Именно в этот период наше тело остро нуждается в поддержке, чтобы противостоять сезонной хандре и простудам. Вот что нужно добавить в свой рацион, чтобы пережить осень бодрыми и здоровыми. 1.

Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь

Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь
Знакомая картина: вы снимаете гель-лак в предвкушении красивых и ухоженных ногтей, а вместо этого обнаруживаете тонкие, ломкие и слоящиеся пластины. Первая мысль – скорее покрыть их "лечебным" лаком. Но не спешите. Клео.ру рассказал, как быстро и правильно восстановить ногти и почему укрепляющие средства могут только навредить. Почему они портятся?Даже если ваш мастер — настоящий виртуоз, долговременное покрытие не проходит бесследно.

Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса

Методы контроля аппетита для эффективного снижения веса
В повседневной жизни часто возникает путаница между настоящим голодом и ложными сигналами организма, что приводит к перееданию и набору лишних килограммов. Диетолог Анастасия Егорова поделилась практическими подходами, которые помогают осознанно управлять приемом пищи, сохраняя ощущение сытости без лишних калорий. Паузы во время еды как инструмент самоконтроля Один из эффективных способов избежать переедания заключается во введении коротких перерывов во время трапезы.

