Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов

После жеребьевки Лиги Чемпионов внимание жителей стран СНГ сосредоточилось на паре "Кайрат" – "Реал Мадрид". Когда объявили, что встреча состоится в Казахстане, интерес достиг пика. Для местных болельщиков это шанс увидеть легендарный клуб вживую, а для страны - возможность проявить себя на международной арене.

С прилетом мадридцев в Алматы 28 сентября события развивались стремительно, вызывая шок у испанских СМИ и восторг у фанатов.

Билеты разлетелись мгновенно

Продажи стартовали 23 сентября и завершились в считанные минуты. Центральный стадион Алматы вмещает около 20 тысяч зрителей, поэтому конкуренция оказалась огромной. В моменты пиковой нагрузки на сайте ожидали своей очереди до миллиона человек. Чтобы распределить билеты справедливо, организаторы ввели систему, которая учитывала активность пользователей и противодействовала спекулянтам. На вторичном рынке цены взлетели до абсурда: за пару билетов просили 23,8 миллиона тенге, что эквивалентно 3,6 миллиона рублей.

Прилет мадридцев и теплая встреча

Рейс "Реала" стал самым отслеживаемым в мире той ночью – за ним наблюдали 20 тысяч человек через сервис "Flight Radar". В аэропорту Алматы гостей приветствовали гимном Лиги Чемпионов в исполнении ансамбля казахских народных инструментов, что добавило колорита. Команда прошла через VIP-зону к автобусу, а фанаты следовали за ними до отеля InterContinental.

Один из болельщиков сумел приблизиться к Килиану Мбаппе при заселении и обменялся традиционным приветствием. Этот момент быстро распространился в местных СМИ, подчеркивая энтузиазм хозяев.

Отель под осадой фанатов

"Реал" разместился в престижном 15-этажном отеле "InterContinental", где сейчас невозможно забронировать номер. По информации местных источников, клуб выкупил все 277 номеров для обеспечения приватности, хотя официальных комментариев не поступало. Некоторые издания, включая государственное агентство "Kazinform", отметили, что отель предоставил эксклюзивное размещение по собственной инициативе.

Несмотря на меры, фанаты окружили здание, надеясь мельком увидеть игроков вроде Мбаппе или Винисиуса. Видео из сети показывают, как обычные постояльцы неожиданно сталкиваются со звездами в лифтах и коридорах, добавляя юмора ситуации. Для охраны привлекли 2,5 тысячи полицейских, которые патрулируют территорию.

Подготовка стадиона и мотивация команд

Матч стал событием государственного масштаба, поэтому власти подошли к организации тщательно. С входов на стадион убрали ржавые ограждения, а проблемные участки стен украсили граффити. Полиция призвала болельщиков поддерживать команды ярко, но культурно, не уточняя, за кого ожидают больше симпатий.

Игроки "Кайрата" мотивированы не только спортивно. Бизнесмен Турсенгали Алагузов пообещал каждому футболисту автомобиль Hyundai Sonata в случае победы. В первом туре казахстанцы уступили "Спортингу" со счетом 1:4 на выезде, но домашний матч с грандом открывает новые перспективы. Встреча состоит 30 сентября в 21:45 по времени Алматы.