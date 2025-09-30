Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака

Голливудская актриса Николь Кидман и музыкант Кит Урбан больше не живут вместе, что стало неожиданной новостью для многих поклонников. Пара, которая считалась одной из самых стабильных в шоу-бизнесе, решила расстаться летом этого года, и с тех пор их пути разошлись.

Причины расставания

Расставание произошло на фоне плотных графиков обоих супругов. Николь часто занята на съемках, а Кит проводит время на гастролях, что привело к редким встречам. Хотя официального развода пока не объявлено, сейчас они точно не считают себя парой. Знакомые отмечают, что глубокая привязанность сохранилась, но отношения исчерпали себя со временем.

История их отношений

Николь Кидман и Кит Урбан поженились в 2006 году в Австралии. Их союз развивался на фоне карьерных успехов: она снималась в крупных проектах, он строил музыкальную карьеру. За годы совместной жизни появились дети, которые стали центром семьи.

В 2008 году родилась дочь Сандей Роуз, которой сейчас 17 лет.

В 2010 году с помощью суррогатной матери на свет появилась Фэйт Маргарет, ей исполнилось 14 лет.

Брак не всегда был гладким. Николь поддерживала мужа в борьбе с зависимостями от алкоголя и наркотиков, а также сталкивалась со слухами о его неверности. В последние годы ситуация стабилизировалась, и Кит, казалось, изменился к лучшему.

Предыдущий брак с Томом Крузом

До встречи с Китом Урбаном Николь пережила сложный период в личной жизни. В 1990 году на съемках фильма "Дни грома" актриса познакомилась с Томом Крузом. Тогда 23-летняя Николь только начинала карьеру в США, а Том уже был звездой. Они поженились вскоре после знакомства и прожили вместе 11 лет.

В этом браке произошло несколько трагических событий, включая два выкидыша, один из которых случился в начале отношений. Пара усыновила двоих детей: сына Коннора и дочь Изабеллу. Развод в 2001 году стал тяжелым ударом — Том указал на "непримиримые разногласия", а приемные дети предпочли остаться с отцом и прекратили общение с Николь. Этот период оставил глубокий след в ее жизни, вызвав чувство одиночества.

Недавние события

В прошлом году актриса столкнулась с еще одной утратой: в сентябре скончалась ее мать Джанелль Энн Кидман в возрасте 83 лет. Николь прервала участие в Венецианском кинофестивале, где ожидала награду, и вернулась домой. Эта потеря, вероятно, добавила эмоциональной нагрузки к семейным проблемам.

Несмотря на расставание, Николь и Кит продолжают карьеры: она снимается в новых проектах, он выступает с концертами. Будущее их отношений остается неопределенным, но пока фокус на детях и профессиональном росте.