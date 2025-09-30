Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Вторник 30 сентября

Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь

Ногти-"тряпочки" после гель-лака? 5 шагов, которые вернут им жизнь
115

Знакомая картина: вы снимаете гель-лак в предвкушении красивых и ухоженных ногтей, а вместо этого обнаруживаете тонкие, ломкие и слоящиеся пластины. Первая мысль – скорее покрыть их "лечебным" лаком. Но не спешите. Клео.ру рассказал, как быстро и правильно восстановить ногти и почему укрепляющие средства могут только навредить.

Почему они портятся?

Даже если ваш мастер — настоящий виртуоз, долговременное покрытие не проходит бесследно. Во-первых, база для гель-лака буквально "въедается" в верхний слой ногтя, создавая шероховатость для мертвой хватки. Во-вторых, при каждом снятии фрезой, даже самом аккуратном, ногтевая пластина неизбежно истончается.

Наконец, под плотным слоем геля ноготь оказывается "запечатанным". С одной стороны, это защищает его от ударов, а с другой — лишает естественного увлажнения. В итоге после снятия мы получаем сухие и ослабленные ногти, которые отчаянно нуждаются в помощи.

План спасения

Восстановить уже поврежденную часть ногтя невозможно. Наша задача — максимально быстро и безболезненно ее отрастить, заменив на здоровую и крепкую пластину.

Шаг 1. Дайте им подышать

Самое важное и самое сложное — устроить ногтям полный "детокс". Никакого гель-лака, обычного лака и даже укрепляющей базы. Почему? Любое покрытие, даже лечебное, нужно стирать жидкостью, которая сушит ногти. К тому же, лаковая пленка мешает питательным маслам и сывороткам проникать вглубь пластины, замедляя восстановление.

Шаг 2. Увлажнение, увлажнение и еще раз увлажнение!

Главная ошибка — думать, что ослабленным ногтям нужно только укрепление. На самом деле они страдают от обезвоживания. Поэтому ваша главная задача — поить их. Минимум дважды в день втирайте в ногтевую пластину и кутикулу масло жожоба, миндаля, специальные сыворотки или питательный крем.

Лайфхак: поставьте флакончик с маслом у кровати и на рабочем столе. Пока смотрите сериал или читаете почту — нанесите и помассируйте. Чем чаще, тем лучше.

Шаг 3. Прощаемся с длиной (ненадолго)

Даже если вы привыкли к длинным ногтям, на время восстановления придется от них отказаться. Тонкий и ослабленный свободный край очень уязвим и может сломаться "под корень", доставив массу неприятностей. Подпиливайте ногти максимально коротко, пока поврежденная часть полностью не срастет.

Шаг 4. Правильная пилка и техника

Выбросьте металлическую пилку — она рвет и травмирует ослабленные ногти, провоцируя расслоение. Ваш лучший друг на ближайшие недели — стеклянная или мелкоабразивная пилочка. Подпиливайте ногти только в одном направлении (от края к центру), придавая им мягкую, скругленную форму. Так они будут меньше цепляться и ломаться.

Шаг 5. Домашние SPA-ритуалы

Ускорить рост и укрепить новые, здоровые ногти помогут простые домашние процедуры.

Масляная ванночка: разогрейте на водяной бане 2–3 столовые ложки оливкового или кокосового масла, добавьте пару капель витамина Е. Опустите кончики пальцев в теплую смесь на 15 минут. После процедуры не смывайте масло, а наденьте хлопковые перчатки и оставьте на ночь.

Солевое укрепление: в стакане теплой воды растворите чайную ложку морской соли и добавьте сок половинки лимона. Подержите пальцы в ванночке 10–15 минут. Соль укрепит пластину, а лимон ее отбелит.

Процесс восстановления требует терпения. Но результат того стоит — здоровые, крепкие и красивые ногти, которые будут радовать вас и без всякого покрытия.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2025, 12:45
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

