Тот самый сок из СССР: почему мы считаем его натуральным, и так ли это было на самом деле?

Помните эти заветные трехлитровые банки, которые пылились в кладовках и доставались по праздникам? Яблочный, томатный, а для гурманов – березовый. Сегодня, глядя на яркие коробки с надписями "100% natural", многие вздыхают: "А вот в СССР соки были настоящими, без химии". Но так ли это было на самом деле? Давайте отставим ностальгию и разберемся, что же мы пили на самом деле.

Как сок стал массовым продуктом

Промышленное производство соков в СССР развернулось в 50-60-е годы. На юге страны — в Крыму, Молдавии, на Кавказе — выросли консервные заводы. Главными героями прилавков стали понятные и родные яблочный и томатный соки. Позже к ним присоединился экзотический березовый — напиток с легким, водянистым вкусом, ставший настоящим символом советского детства.

Секрет за стеклянной банкой

Вся продукция выпускалась по строгим ГОСТам, но это не значит, что в банки заливали свежевыжатый фреш. Основной технологией было производство концентратов. Чтобы упростить перевозку из южных регионов по всей огромной стране, сок выпаривали до состояния густого сиропа, а уже на местных заводах восстанавливали, добавляя воду.

Чтобы вкус был стабильным и ярким, а продукт дольше хранился, в него почти всегда добавляли два простых ингредиента — сахар и лимонную кислоту. Так что миф о "полной натуральности" — это все-таки миф, сообщает RidLife.

Так в чем же был секрет?

Но если это был восстановленный концентрат с сахаром, почему же он так врезался в память как эталон вкуса? Причин несколько.

Во-первых, сырье. Яблоки и томаты для соков выращивались в колхозах и совхозах, где применение современных пестицидов и удобрений было минимальным. Фрукты были не такими глянцевыми, как сегодня, но более "живыми".

Во-вторых, честность состава. Ассортимент был простым и понятным. Если на этикетке написано "Яблочный сок", значит, он сделан из яблок, без "ароматизаторов, идентичных натуральным", красителей и усилителей вкуса. Эта простота подкупала.

Ну и конечно, березовый сок. Его действительно собирали прямо с деревьев, что создавало вокруг всей соковой продукции ореол естественности и близости к природе.

Не все было гладко

Идеализировать советские соки тоже не стоит. Промышленность работала на массу, а не на изыски. Поэтому напитки часто получались слишком сладкими, могли иметь осадок или неоднородную текстуру. А если в стране был неурожай яблок, заводы использовали импортные концентраты, и вкус привычного напитка мог резко измениться не в лучшую сторону.

Так что же в итоге? Советские соки не были идеально "чистыми" и натуральными в современном понимании. Но их главное отличие от многих нынешних — в них не было ничего лишнего и искусственного. Это был честный продукт своего времени, простой и понятный. Возможно, именно по этой честности мы и скучаем.