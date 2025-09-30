Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Вторник 30 сентября

ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств

ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств
5

Студия Xicoia представила цифрового персонажа по имени Тилли Норвуд, которая уже вызывает интерес у ведущих агентств Голливуда. Эта разработка сочетает искусственный интеллект с элементами актерского мастерства, открывая двери для инноваций в кино, телевидении и социальных сетях. Основательница проекта подчеркивает, что такие персонажи дополняют творческий процесс, а не конкурируют с людьми.

Кто такая Тилли Норвуд?

Тилли Норвуд представляет собой полностью сгенерированного ИИ-персонажа, родом из Лондона, с тщательно проработанной биографией и индивидуальностью. Она обладает уникальным голосом, способна импровизировать в реальном времени и адаптироваться к различным сценариям. У Тилли есть собственный сайт и портфолио, где демонстрируются ее возможности в актерской игре. Эксперты прогнозируют, что подобные разработки станут частью повседневной работы в индустрии, особенно в рекламе и короткометражном контенте для платформ вроде TikTok.

Цели студии Xicoia

Студия Xicoia основана Элин Ван дер Велде, которая ранее возглавляла компанию Particle6. Этот проект фокусируется на создании ИИ-персонажей для различных медиаформатов, включая кино, подкасты и телевизионные шоу. Команда сотрудничает с голливудскими звездами и наследниками известных актеров, чтобы оцифровывать образы и возвращать их в новые проекты. Разработчики уверяют, что Тилли и подобные персонажи служат инструментом для творчества, а не заменой человеческим актерам, и подчеркивают этические аспекты использования технологий. В ближайшие месяцы планируется объявить о партнерстве с агентством, которое возьмет на себя представление Тилли в индустрии.

Реакции в Голливуде

Новость о возможном контракте Тилли Норвуд вызвала неоднозначные отклики среди профессионалов. Многие выражают опасения, что ИИ может повлиять на рынок труда, отнимая роли у реальных актеров.

  • Мелисса Баррера назвала идею отвратительной.
  • Мара Уилсон отметила игнорирование талантов живых актрис.
  • Лукас Гейдж и Люси Хейл отреагировали с сарказмом, усомнившись в необходимости таких инноваций.

Несмотря на критику, студия Xicoia продолжает развивать проект, подчеркивая его художественную ценность.

Развитие ИИ в развлекательной индустрии открывает новые горизонты, включая сотрудничество с существующими звездами для создания цифровых двойников. Xicoia планирует расширять линейку персонажей, адаптируя их под разные форматы. Хотя дебаты продолжаются, технологии вроде Тилли Норвуд демонстрируют, как ИИ интегрируется в творческие процессы, потенциально обогащая контент и делая его более доступным.

30 сентября 2025, 08:37
Фото: YouTube
Ndtv.com

Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку

Международный скандал: участнице из США не дали выйти на сцену "Интервидения" в Москве

Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все

Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все
Октябрь 2025-го – это не просто очередной месяц в календаре, а большая генеральная уборка в вашей жизни. Пришло время наконец-то доделать, дорешать и договорить все, что тянулось с начала года. Главный дирижер этого месяца — могущественный Плутон, который выходит из ретроградного движения.

Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят

Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят
Настоящая магия на кухне – это не сложные рецепты из глянцевых журналов, а маленькие детали, которые превращают обычное блюдо в шедевр. Это те самые секреты, которые передаются из поколения в поколение и экономят нам время, нервы и продукты. Предлагаем узнать 7 проверенных трюков, которые стоит взять на вооружение. 1.

10 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск

10 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск
Таиланд – это рай для путешественников, но даже в раю можно столкнуться с проблемами, если не знать местных особенностей. Соблюдая простые правила поведения в Таиланде, можно избежать большинства проблем и насладиться всеми его прелестями.

Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября

Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября
Есть дни, которые словно созданы для того, чтобы выпустить пар, сбросить накопившуюся усталость и очиститься перед новым этапом. 30 сентября — именно такой.

Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона

Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона
Отсутствие тепла в квартире – это не только дискомфорт, но и законное основание для обращения в инстанции. Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь поделился пошаговой инструкцией, как действовать, если в вашем доме стало холодно.

29/09ПндСейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 28/09ВскПеред грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 28/09ВскНе просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 29/09ПндЧтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 28/09ВскПротив выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса 29/09ПндТест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок