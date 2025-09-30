ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств

Студия Xicoia представила цифрового персонажа по имени Тилли Норвуд, которая уже вызывает интерес у ведущих агентств Голливуда. Эта разработка сочетает искусственный интеллект с элементами актерского мастерства, открывая двери для инноваций в кино, телевидении и социальных сетях. Основательница проекта подчеркивает, что такие персонажи дополняют творческий процесс, а не конкурируют с людьми.

Кто такая Тилли Норвуд?

Тилли Норвуд представляет собой полностью сгенерированного ИИ-персонажа, родом из Лондона, с тщательно проработанной биографией и индивидуальностью. Она обладает уникальным голосом, способна импровизировать в реальном времени и адаптироваться к различным сценариям. У Тилли есть собственный сайт и портфолио, где демонстрируются ее возможности в актерской игре. Эксперты прогнозируют, что подобные разработки станут частью повседневной работы в индустрии, особенно в рекламе и короткометражном контенте для платформ вроде TikTok.

Цели студии Xicoia

Студия Xicoia основана Элин Ван дер Велде, которая ранее возглавляла компанию Particle6. Этот проект фокусируется на создании ИИ-персонажей для различных медиаформатов, включая кино, подкасты и телевизионные шоу. Команда сотрудничает с голливудскими звездами и наследниками известных актеров, чтобы оцифровывать образы и возвращать их в новые проекты. Разработчики уверяют, что Тилли и подобные персонажи служат инструментом для творчества, а не заменой человеческим актерам, и подчеркивают этические аспекты использования технологий. В ближайшие месяцы планируется объявить о партнерстве с агентством, которое возьмет на себя представление Тилли в индустрии.

Реакции в Голливуде

Новость о возможном контракте Тилли Норвуд вызвала неоднозначные отклики среди профессионалов. Многие выражают опасения, что ИИ может повлиять на рынок труда, отнимая роли у реальных актеров.

Мелисса Баррера назвала идею отвратительной.

Мара Уилсон отметила игнорирование талантов живых актрис.

Лукас Гейдж и Люси Хейл отреагировали с сарказмом, усомнившись в необходимости таких инноваций.

Несмотря на критику, студия Xicoia продолжает развивать проект, подчеркивая его художественную ценность.

Развитие ИИ в развлекательной индустрии открывает новые горизонты, включая сотрудничество с существующими звездами для создания цифровых двойников. Xicoia планирует расширять линейку персонажей, адаптируя их под разные форматы. Хотя дебаты продолжаются, технологии вроде Тилли Норвуд демонстрируют, как ИИ интегрируется в творческие процессы, потенциально обогащая контент и делая его более доступным.