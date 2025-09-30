Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Вторник 30 сентября

Вторник 30 сентября

03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск
10 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск

60

Таиланд – это рай для путешественников, но даже в раю можно столкнуться с проблемами, если не знать местных особенностей.

Соблюдая простые правила поведения в Таиланде, можно избежать большинства проблем и насладиться всеми его прелестями. Основатель визового агентства Thaihelptravel Олег Потапов объяснил "Дни.ру", как правильно вести себя на отдыхе в Таиланде, чтобы не испортить себе отпуск. А профилактика этих ошибок — залог приятного и безопасного отдыха.

Ошибка №1: Небрежное отношение к визовому режиму (или overstay)

Это первая и одна из самых серьезных проблем. Для россиян разрешен безвизовый въезд на 30 дней.

Важно: внимательно проверять дату в штампе при въезде и фотографировать штамп в паспорте, а визу продлевать только официально через иммиграционный офис (стоимость — 1900 бат).

Последствия "оверстея” могут быть тяжелее, чем кажется:

• Штраф 500 бат за каждый день просрочки;

• Задержание и депортация;

• Запрет на въезд в Таиланд от 1 года до 10 лет.

Как избежать проблем:

• Важно знать дату своего штампа;

• Использовать официальные способы продления;

• Не рассчитывать на договоренности в аэропорту;

• Установить напоминание о сроке визы.

Ошибка №2: Небрежное отношение к документам

Паспортный коллапс — самая частая ошибка. Оригинал паспорта следует хранить в сейфе отеля, а с собой носить копию или фото паспорта на смартфоне.

Ошибка №3: Игнорирование медицинской страховки или экономия на ней

Финансовая безопасность — ключевой аспект, страховку лучше выбирать с покрытием от 50 000 до 100 000 долларов.

Ошибка №4: Проблемы с арендой транспорта

Безопасность при аренде байков также немаловажный момент. Что рекомендуется делать для того, чтобы не попасть на деньги:

• Фото– и видеофиксация состояния транспорта;

• Оформить договор аренды;

• Иметь международные водительские права.

Ошибка №5: Финансовая беспечность — самая распространенная ошибка

Как защитить свои финансы:

• Использовать наличные для мелких покупок;

• Снимать деньги в надежных банкоматах;

• Подключить SMS-уведомления;

• Использовать виртуальные карты.

Ошибка №6: Купание с документами в море

Как бы ни звучало банально, но туристы иногда купаются, не снимая с себя одежду, в которой лежат важные документы (паспорта, визы, деньги).

Вода и пляж — небезопасное место для документов — возможна потеря, кража, или повреждение. Часто туристы, расслабляясь, не задумываются о безопасности документов, что потом ведет к серьезным проблемам (недействительность документов, сложности с возвращением или перемещением по стране).

Рекомендации:

• Никогда не купайтесь с оригиналами документов;

• Используйте водонепроницаемые чехлы, если нужно иметь документы при себе;

• Лучше оставлять важные вещи в сейфе отеля или доверенном месте.

Ошибка №7: Неподобающее поведение и нарушение местных традиций

Крики, ругань и агрессивное поведение воспринимаются крайне негативно и могут вызвать конфликты.

Недопустимо трогать голову тайцев, особенно детей — это проявление неуважения. Также зачастую встречается неуважение к религиозным местам (например, храмам): в том числе неподходящая одежда, громкое поведение, фотографирование там, где запрещено.

Ошибка №8: Игнорирование правил дорожного движения

Русскоязычные туристы нередко попадают к местным властям, в больницу и даже в полицию по причине аренды мотобайка с минимальным опытом вождения. Отсутствие шлема или его неправильное использование также чревато последствиями. А несоблюдение ПДД и неправильное поведение на дорогах зачастую приводит к травмам и авариям.

Ошибка №9: Покупка и употребление запрещенных веществ

В Таиланде строжайшие законы, жесткие штрафы и даже наказание смертью. Некоторые туристы пренебрегают этим, что приводит к серьезным последствиям, как минимум к штрафам и депортации, как максимум даже к тюремному сроку.

Ошибка №10: Недооценка климата и гигиены

Загорание без защитных кремов приводит к ожогам и тепловым ударам. А питье необработанной воды и еда на улице из сомнительных мест зачастую приводят к пищевому отравлению.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2025, 03:09
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября

Есть дни, которые словно созданы для того, чтобы выпустить пар, сбросить накопившуюся усталость и очиститься перед новым этапом. 30 сентября — именно такой.

Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона

Отсутствие тепла в квартире – это не только дискомфорт, но и законное основание для обращения в инстанции. Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь поделился пошаговой инструкцией, как действовать, если в вашем доме стало холодно.

От этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы

Во время простуды особенно важно следить за своим рационом, так как организм направляет все силы на борьбу с вирусами. Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева из "СМ-Клиника" поделилась рекомендациями о том, какие продукты лучше исключить из питания в этот период. Фастфуд и тяжелая пища По словам специалиста, переваривание пищи требует значительных энергетических затрат.

Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель

Поиски пропавшего без вести предпринимателя и экс-супруга певицы Кати Лель, продолжаются. На праздновании своего дня рождения, которое совпало с премьерой ее нового проекта "Голос свыше.

Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес впервые открыто поделилась своими чувствами после развода с Беном Аффлеком. Их отношения, начавшиеся в начале 2000-х, привлекали внимание общественности на протяжении многих лет.

