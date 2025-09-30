Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их
Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны
Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе
"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Вторник 30 сентября

Ажиотаж в Казахстане вокруг матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Лиге Чемпионов
Николь Кидман рассталась с известным музыкантом после 19 лет брака
Сокровище на антресолях: 7 вещей из СССР, за которыми раньше гонялись, а теперь не знают, куда деть
В этих случаях банки могут отказать в выдаче денег с вклада
Как реально защититься от спам-звонков на Android и iPhone
Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов
Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов

Опасно для женщин: ученые связали магнитные бури с риском сердечных приступов
198

Многие привыкли считать разговоры о влиянии магнитных бурь на здоровье чем-то из области суеверий. Однако новое исследование бразильских ученых заставляет взглянуть на эту проблему совершенно иначе. Оказывается, связь между активностью Солнца и работой нашего сердца может быть куда более прямой и опасной, чем мы думали.

Космический шторм и больничные койки

Нашу планету защищает невидимый магнитный щит. Когда на Солнце происходят мощные вспышки, этот щит начинает вибрировать и "штормить" — это и есть магнитная буря. Может ли этот космический катаклизм напрямую влиять на наше самочувствие?

Чтобы найти ответ, группа ученых провела масштабный анализ. Они взяли тысячи историй болезней пациентов, госпитализированных с инфарктом миокарда, и наложили их на календарь магнитных бурь за несколько лет. Исследователи не пытались доказать, что буря вызывает инфаркт, а искали статистическую закономерность: становится ли сердечных приступов больше в дни, когда магнитное поле Земли неспокойно?

Неожиданный результат: женщины в группе риска

Анализ выявил четкую и тревожную тенденцию. В дни, когда магнитное поле Земли бушевало, количество госпитализаций с инфарктом среди женщин, особенно среднего и пожилого возраста, заметно возрастало. Более того, в эти же неспокойные дни увеличивалась и смертность среди уже госпитализированных пациенток.

Что удивительно, на мужчинах этот эффект почти не сказался, хотя именно они составляли большинство пациентов в целом. Статистика их госпитализаций не показывала такой явной зависимости от космической погоды.

Как это работает? Сердце как электроприбор

Почему так происходит? У ученых есть правдоподобная гипотеза. Наше сердце — это, по сути, сложный биологический механизм, работающий на электрических импульсах. Именно они заставляют его ритмично сокращаться. Теория гласит, что мощный электромагнитный "шум" из космоса способен вносить помехи в эту отлаженную систему.

Для здорового человека это, скорее всего, пройдет незамеченным. Но если у кого-то уже есть проблемы с сердцем — ослабленные сосуды или нестабильный ритм, — то внешний толчок магнитной бури может стать той самой последней каплей, которая спровоцирует приступ.

Что это значит для нас?

Это пока не окончательный вердикт, а серьезный повод для дальнейших исследований. Но если связь подтвердится, это откроет новые возможности для медицины. Врачи смогут использовать прогнозы космической погоды так же, как мы используем прогноз погоды за окном, — чтобы готовить кардиологические отделения к возможному наплыву пациентов и уделять особое внимание людям из группы риска.

Так что в следующий раз, услышав предупреждение о магнитной буре, отнеситесь к нему чуть серьезнее. Возможно, это не просто новость о далеком космосе, а важный сигнал для вашего здоровья.

30 сентября 2025, 09:32
Фото: freepik.com
