Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все

Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Вторник 30 сентября

08:37ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств 08:28Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все 06:10Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят 03:0910 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск 00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября 22:23Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона 20:59От этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы 19:16Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье 18:38Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса 18:35Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 17:49Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком 16:49Эти три категории продуктов гарантируют проблемы со сном – их назвала врач-сомнолог 15:29Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу 14:27Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве 14:20Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек 14:19Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча 13:35Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года 13:27Тест: только 10% могут решить все 9 гогических задач, проверьте себя 12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира 08:56Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей? 04:29Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе 00:39День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму 21:39Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 18:32Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса 15:47Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение 12:39Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 09:30Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения? 06:46Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 03:32Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет 00:29Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки 21:09Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 18:19Эмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий? 15:12Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 12:30 Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все

Время срывать маски: гороскоп на октябрь 2025, который изменит все
84

Октябрь 2025-го – это не просто очередной месяц в календаре, а большая генеральная уборка в вашей жизни. Пришло время наконец-то доделать, дорешать и договорить все, что тянулось с начала года.

Главный дирижер этого месяца — могущественный Плутон, который выходит из ретроградного движения. Эта планета трансформаций не любит полумер. Ее девиз: "Все, что должно закончиться, — закончится". Именно поэтому кто-то решится на развод, который зрел годами, а кто-то напишет заявление об уходе с нелюбимой работы, хлопнув дверью. Плутон закроет старые счета, чтобы вы могли двигаться дальше налегке.

Но и другие планеты добавят перца.

Меркурий в Скорпионе — мастер вытаскивать тайны на свет. Будьте осторожны в словах: любое неосторожное замечание может быть использовано против вас. В то же время и вы можете узнать о ком-то нечто шокирующее.

Венера в Деве призывает включить голову в сердечных делах. Эмоции уходят на второй план, уступая место здравому смыслу и практичности.

Марс в Скорпионе, наоборот, разжигает котел страстей. Энергия будет бить через край, но направлять ее нужно с умом, избегая ревности и соблазна измен.

А теперь посмотрим, что этот мощный коктейль приготовил для каждого знака зодиака.

Овен

Ваша кипучая энергия найдет правильное применение. Марс, ваш покровитель, придаст вам сил для решающего рывка в карьере. Это месяц блестящих переговоров и выгодных сделок. Главное — не распыляться на мелкие споры, а бить точно в цель.

Телец

Наконец-то можно выдохнуть. После месяцев упорной работы наступает время собирать урожай. Венера в дружественном знаке Девы обещает не только успехи на работе, но и умение наслаждаться плодами своих трудов. Позвольте себе маленькие радости — вы это заслужили.

Близнецы

Ваш острый ум, подогретый влиянием Скорпиона, будет работать на полную мощность. Это идеальное время для творчества, учебы и решения запутанных задач. А чтобы не «перегореть» от умственного напряжения, займитесь домом — перестановка или мелкий ремонт помогут заземлиться.

Рак

Плутон заставит вас задуматься о самом главном: о семье и будущем. Мысли о пополнении в семействе или о переезде могут стать навязчивой идеей. Не отмахивайтесь от них. Возможно, пришло время для большого шага. Короткое путешествие поможет расставить мысли по полочкам.

Лев

Финансовая турбулентность позади. В октябре вы наконец почувствуете твердую почву под ногами. Старые проекты начнут приносить прибыль, и появится ощущение стабильности. Это хорошее время, чтобы закрыть долги и подумать о крупных покупках.

Дева

Венера в вашем знаке делает вас главной звездой месяца. Ваше обаяние и проницательность будут привлекать к вам людей, словно магнит. Используйте это время, чтобы наладить нужные связи, сходить на свидание или просто блеснуть в компании. Вам все будет удаваться.

Весы

Внешний мир со всеми его страстями и интригами покажется вам слишком шумным. В октябре вам захочется тишины и уединения, чтобы разобраться в себе. Не противьтесь этому желанию. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед.

Скорпион

С Марсом и Меркурием в вашем знаке вы — настоящий сгусток энергии. Однако вместо того чтобы направлять ее на самоедство или конфликты, звезды советуют провести время с друзьями. Активный отдых, шумные вечеринки и задушевные разговоры станут лучшей разрядкой.

Стрелец

Ваше трудолюбие и оптимизм наконец-то будут замечены. Велика вероятность повышения, получения интересного проекта или просто признания ваших заслуг руководством. Будьте готовы взять на себя больше ответственности — вы справитесь.

Козерог

Рутина вам надоест до чертиков, и душа потребует приключений. Не отказывайте ей! Именно в путешествии, вдали от привычной обстановки, вы можете встретить человека, который перевернет ваш мир. Будьте открыты новому.

Водолей

Накопившаяся усталость от работы даст о себе знать. Не пытайтесь идти напролом, лучше возьмите небольшую паузу. Именно в состоянии покоя к вам придут свежие идеи и новые интересы, которые могут перерасти в увлекательное хобби или даже новый источник дохода.

Рыбы

Для вас октябрь — месяц тихой радости и гармонии. В отношениях с любимым человеком наступит период полного взаимопонимания. Страсти улягутся, уступив место глубокой привязанности и нежности. Наслаждайтесь этим спокойным и светлым временем.

Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2025, 08:28
Фото: freepik.com
ОТВ✓ Надежный источник

По теме

Готовьте кошельки: октябрь 2025 принесет небывалое богатство трем знакам Зодиака

ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств

ИИ-актриса Тилли Норвуд привлекает внимание голливудских агентств
Студия Xicoia представила цифрового персонажа по имени Тилли Норвуд, которая уже вызывает интерес у ведущих агентств Голливуда. Эта разработка сочетает искусственный интеллект с элементами актерского мастерства, открывая двери для инноваций в кино, телевидении и социальных сетях. Основательница проекта подчеркивает, что такие персонажи дополняют творческий процесс, а не конкурируют с людьми. Кто такая Тилли Норвуд? Тилли Норвуд представляет собой полностью сгенерированного ИИ-персонажа, родом из Лондона, с тщательно проработанной биографией и индивидуальностью.

Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят

Секреты бабушкиного сундука: 7 кухонных трюков, которые вас удивят
Настоящая магия на кухне – это не сложные рецепты из глянцевых журналов, а маленькие детали, которые превращают обычное блюдо в шедевр. Это те самые секреты, которые передаются из поколения в поколение и экономят нам время, нервы и продукты. Предлагаем узнать 7 проверенных трюков, которые стоит взять на вооружение. 1.

10 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск

10 ошибок российских туристов во время отдыха в Таиланде: как не остаться без денег и паспорта и не испортить себе отпуск
Таиланд – это рай для путешественников, но даже в раю можно столкнуться с проблемами, если не знать местных особенностей. Соблюдая простые правила поведения в Таиланде, можно избежать большинства проблем и насладиться всеми его прелестями.

Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября

Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября
Есть дни, которые словно созданы для того, чтобы выпустить пар, сбросить накопившуюся усталость и очиститься перед новым этапом. 30 сентября — именно такой.

Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона

Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона
Отсутствие тепла в квартире – это не только дискомфорт, но и законное основание для обращения в инстанции. Общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь поделился пошаговой инструкцией, как действовать, если в вашем доме стало холодно.

Выбор читателей

29/09ПндСейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 28/09ВскПеред грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 28/09ВскНе просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 29/09ПндЧтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 28/09ВскПротив выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса 29/09ПндТест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок