Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября

Есть дни, которые словно созданы для того, чтобы выпустить пар, сбросить накопившуюся усталость и очиститься перед новым этапом.

30 сентября — именно такой. В народе этот день известен как Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Но было у него и второе, не менее важное имя — "Вселенские бабьи именины". Это был праздник всех женщин, день их мудрости, силы и тайных знаний, который был окружен особыми, на первый взгляд странными, правилами.

Главный ритуал дня

Самый необычный обычай этого дня требовал от всех женщин хорошенько поплакать с утра. Это не были слезы горя или обиды. Наоборот, это был мощный очищающий ритуал.

Считалось, что утренний плач 30 сентября "вымывает" все возможные беды и горести, которые могли бы случиться с семьей в течение года. Женские слезы в этот день обладали силой оберега. Выплакав с утра "положенное", женщина защищала свой дом, мужа и детей от болезней и несчастий. Девушки плакали о своей судьбе, чтобы она была счастливой, а замужние женщины — о родных, чтобы те были здоровы.

Так что, если сегодня вам захочется всплакнуть, не сдерживайтесь. Возможно, это говорит в вас вековая мудрость предков.

Что еще строго запрещено делать 30 сентября?

Поскольку это был главный женский праздник, большинство запретов касалось именно их, но не для ограничения, а для почета.

Никакой работы по дому. В этот день женщинам категорически запрещалось стирать, убирать, шить или заниматься любыми другими хозяйственными делами. Нарушить запрет означало проявить неуважение к святым покровительницам и навлечь на себя неприятности. Этот день был создан для отдыха и приема поздравлений.

Не устраивать свадьбы и сватовство. Считалось, что брак, заключенный в этот день, будет недолгим и несчастливым. Все шумные гуляния и важные договоренности откладывали.

Не ссориться и не затевать споров. Любой конфликт в день Веры, Надежды и Любви мог затянуться надолго и разрушить мир в семье.

А что нужно сделать?

Главное дело этого дня — проявить заботу и любовь к близким.

На "Вселенские бабьи именины" мужчины поздравляли всех своих женщин в семье. А хозяйки пекли специальные именинные пироги и крендели, которыми угощали родных и соседей. Это был тихий, теплый и очень семейный праздник.

Так что лучший сценарий на сегодня — отложить суету, обнять своих близких, испечь что-нибудь вкусное и, если накатит грусть, позволить себе немного поплакать. Ведь иногда слезы — это не слабость, а самое сильное лекарство.