Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября

Понедельник 29 сентября

00:05Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября 22:23Куда и как правильно пожаловаться, если в квартире холодно с наступлением отопительного сезона 20:59От этих продуктов стоит отказаться во время простуды – так организм сможет побороть вирусы 19:16Андрей Воробьев рассказал о создании комплексной системы поддержки участников СВО в Подмосковье 18:38Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса 18:35Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель 17:49Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком 16:49Эти три категории продуктов гарантируют проблемы со сном – их назвала врач-сомнолог 15:29Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу 14:27Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве 14:20Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек 14:19Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча 13:35Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года 13:27Тест: только 10% могут решить все 9 гогических задач, проверьте себя 12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира 08:56Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей? 04:29Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе 00:39День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму 21:39Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 18:32Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса 15:47Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение 12:39Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 09:30Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения? 06:46Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 03:32Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет 00:29Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки 21:09Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 18:19Эмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий? 15:12Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 12:30 Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 21:33Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 19:08Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 18:44Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 17:20Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам"
Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября

Заплачьте сегодня, чтобы не плакать весь год: как провести "Вселенские бабьи именины", 30 сентября
197

Есть дни, которые словно созданы для того, чтобы выпустить пар, сбросить накопившуюся усталость и очиститься перед новым этапом.

30 сентября — именно такой. В народе этот день известен как Вера, Надежда, Любовь и мать их София. Но было у него и второе, не менее важное имя — "Вселенские бабьи именины". Это был праздник всех женщин, день их мудрости, силы и тайных знаний, который был окружен особыми, на первый взгляд странными, правилами.

Главный ритуал дня

Самый необычный обычай этого дня требовал от всех женщин хорошенько поплакать с утра. Это не были слезы горя или обиды. Наоборот, это был мощный очищающий ритуал.

Считалось, что утренний плач 30 сентября "вымывает" все возможные беды и горести, которые могли бы случиться с семьей в течение года. Женские слезы в этот день обладали силой оберега. Выплакав с утра "положенное", женщина защищала свой дом, мужа и детей от болезней и несчастий. Девушки плакали о своей судьбе, чтобы она была счастливой, а замужние женщины — о родных, чтобы те были здоровы.

Так что, если сегодня вам захочется всплакнуть, не сдерживайтесь. Возможно, это говорит в вас вековая мудрость предков.

Что еще строго запрещено делать 30 сентября?

Поскольку это был главный женский праздник, большинство запретов касалось именно их, но не для ограничения, а для почета.

Никакой работы по дому. В этот день женщинам категорически запрещалось стирать, убирать, шить или заниматься любыми другими хозяйственными делами. Нарушить запрет означало проявить неуважение к святым покровительницам и навлечь на себя неприятности. Этот день был создан для отдыха и приема поздравлений.

Не устраивать свадьбы и сватовство. Считалось, что брак, заключенный в этот день, будет недолгим и несчастливым. Все шумные гуляния и важные договоренности откладывали.

Не ссориться и не затевать споров. Любой конфликт в день Веры, Надежды и Любви мог затянуться надолго и разрушить мир в семье.

А что нужно сделать?

Главное дело этого дня — проявить заботу и любовь к близким.

На "Вселенские бабьи именины" мужчины поздравляли всех своих женщин в семье. А хозяйки пекли специальные именинные пироги и крендели, которыми угощали родных и соседей. Это был тихий, теплый и очень семейный праздник.

Так что лучший сценарий на сегодня — отложить суету, обнять своих близких, испечь что-нибудь вкусное и, если накатит грусть, позволить себе немного поплакать. Ведь иногда слезы — это не слабость, а самое сильное лекарство.

30 сентября 2025, 00:05
Фото сгенерировано в Шедеврум
