Среда 3 сентября

20:06Новая Плисецкая: актриса Захарова показала невероятно красивую и талантливую дочь
Новая Плисецкая: актриса Захарова показала невероятно красивую и талантливую дочь

Новая Плисецкая: актриса Захарова показала невероятно красивую и талантливую дочь
67

В городе-курорте Железноводске уже в третий раз прошел кинофестиваль Ferrum. Продюсер Наталья Мокрицкая привезла сюда и лучшие российские кинопремьеры, и множество московских звезд. Актриса театра и кино Елена Захарова приехала "на воды" с дочерью Майей.

Майя растет настоящей красавицей! "Какая куколка!" – восхищались и коллеги Захаровой, и зрители. А еще девочка очень талантливая – это понятно уже сейчас. Не так давно состоялась премьера короткометражки Лолиты Наранович "Без семьи", где Майя сыграла одну из главных ролей. На подходе – еще один фильм. А в июне дочь Захаровой выходила на сцену Большого зала консерватории в спектакле "Мэри Поппинс", где играла Джейн.

"Я сама увлекаюсь балетом, хотела бы стать профессиональной балериной, – улыбается будущая Плисецкая. – В этом году иду в обычную школу (в декабре ей исполнится 8 лет – Прим. ред.), но хочу и в танцевальную". Елена Захарова обещает поддержать любые творческие начинания наследницы.

Фото: Дни.ру

Надо заметить, что Майя растет артистичной – она не боится камер, не тушуется, когда ее снимают, любит внимание и с удовольствием отвечает на вопросы журналстов и позирует. Так что пройдет еще немного времени, и по красной дорожке фестиваля Ferrum она пойдет не за руку со знаменитой мамой, а уже сама. На правах звезды экрана и сцены!

3 сентября 2025, 20:06
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

