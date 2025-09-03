Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках

3 сентября

Футбол потерял легенду: ушел из жизни выдающийся нападающий

Футбол потерял легенду: ушел из жизни выдающийся нападающий
99

Футбол прощается с одним из своих ярких талантов, чья карьера оставила неизгладимый след в истории. Сегодня футбольный мир скорбит о потере нападающего, чьи голы и страсть к игре вдохновляли болельщиков на стадионах. Его путь от молодежной академии до дерби и тренерской скамьи стал примером преданности спорту.

Ранние годы и путь к Серии А

Вито Д’Амато, родившийся 27 июля 1944 года в Галлиполи, стал одним из немногих уроженцев этого города, достигших вершин итальянского футбола. Усыновленный римской семьей, он вырос в столице и начал карьеру в молодежной академии "Лацио". Его талант быстро проявился, и в сезоне 1964–65 он дебютировал в основном составе "Бьянкочелесте" в Серии А. Этот момент стал началом яркой, хоть и короткой, профессиональной карьеры.

Карьера в "Лацио": яркие моменты

За два сезона в "Лацио" (1964–65 и 1966–67) Д’Амато провел множество запоминающихся матчей. Его скорость и атакующие инстинкты сделали его грозным нападающим. В активе футболиста пять голов, каждый из которых стал событием для болельщиков. Среди ключевых достижений:

  • Гол в римском дерби против "Ромы", укрепивший его статус любимца фанатов.
  • Забитый мяч в ворота "Интера" под руководством легендарного Эленио Эрреры.
  • Дубль в матче против "Мантовы", который помог "Лацио" сохранить место в Серии А.

Эти моменты навсегда вписали имя Д’Амато в историю клуба.

Тренерская деятельность

После завершения игровой карьеры Вито Д’Амато не покинул футбол. В сезоне 1997–98 он возглавил женскую команду "Лацио", продемонстрировав преданность клубу и спорту. Его вклад в развитие женского футбола стал еще одним доказательством универсальности и любви к игре.

Наследие и память

Вито Д’Амато ушел из жизни 3 сентября 2025 года в возрасте 81 года. Его уход стал тяжелой утратой для футбольного сообщества. Болельщики "Лацио" и Серии А будут помнить его как игрока, чьи голы и энергия вдохновляли, и как человека, преданного своему клубу. Редакция журнала Lazialità и его директор Гвидо Де Анджелис выразили соболезнования семье, подчеркнув значимость Д’Амато для истории "Бьянкочелесте".

Вклад в итальянский футбол

Карьера Вито Д’Амато, хоть и не изобиловала трофеями, оставила заметный след в итальянском футболе. Его путь от маленького города Галлиполи до стадионов Серии А вдохновляет молодых спортсменов. Успехи в дерби и решающие голы сделали его частью римской футбольной культуры, а тренерская работа показала стремление делиться опытом с новым поколением.

Итальянский футбол потерял не просто игрока, а символ эпохи, когда страсть и талант определяли игру. Вито Д’Амато навсегда останется в сердцах болельщиков.

Шоу-бизнес в Telegram

3 сентября 2025, 14:21
Фото: Freepik
lazialita.com✓ Надежный источник

