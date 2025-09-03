Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Среда 3 сентября

Какой шариковый дезодорант-антиперспирант лучший на рынке? Выбираем вместе с Клео.ру

Какой шариковый дезодорант-антиперспирант лучший на рынке? Выбираем вместе с Клео.ру
59

Выбор идеального дезодоранта-антиперспиранта – задача, с которой сталкивается, пожалуй, каждый из нас.

Он должен не только надежно защищать от пота и неприятного запаха, но и гармонично сочетаться с ароматом любимых духов. В этом контексте шариковые дезодоранты пользуются особой популярностью благодаря удобству использования и эффективной защите.

Клео.ру запустил народные рейтинги, чтобы помочь своим читателям выбрать лучший шариковый дезодорант-антиперспирант на рынке. В рамках этого проекта были отобраны самые популярные продукты, доступные по цене до 1500 рублей. Теперь каждый может проголосовать за свой фаворит.

О рейтингах

Клео.ру предлагает не просто списки товаров, а реальное отражение мнений пользователей. Рейтинги формируются на основе живого голосования, в котором участвуют тысячи людей. Это позволяет избежать субъективности и основывать выбор на мнении реальных потребителей.

Почему Клео.ру запускает рейтинги?

Современные покупатели сталкиваются с несколькими проблемами при выборе товаров:

1. Огромный ассортимент: На полках магазинов можно найти сотни похожих продуктов, и сложно понять, какие из них действительно стоят внимания.

2. Недоверие к отзывам: Множество рейтингов и отзывов могут быть накручены или не отражать реального качества.

3. Разрыв между популярностью и качеством: Часто товары, которые являются хитами продаж, не всегда соответствуют заявленному качеству.

Клео.ру объединяет мнения реальных пользователей, предлагая двойную проверку: можно сравнить предпочтения обычных людей с рекомендациями профессионалов. Прозрачность процесса голосования и открытые критерии отбора делают выбор более осознанным и удобным.

Зачем нужны рейтинги Клео.ру?

• Производителям: Честная обратная связь помогает улучшать качество продукции.

• Покупателям: Упрощает выбор и исключает манипуляции.

• Платформам: Служит примером этичного подхода к оценке товаров.

Клео.ру создает культуру осознанного потребления, где лучшие продукты получают заслуженное признание, а менее удачные имеют возможность улучшиться.

Кто может участвовать в голосовании?

Принять участие в голосовании может любой желающий. Вы можете выбрать одну, две или три позиции в каждой категории, тем самым выразив свои предпочтения.

Как отбираются участники голосования?

При формировании списка участников учитываются:

• Рекомендации экспертных ресурсов в сфере ритейла.

• Средняя стоимость продуктов для одной ценовой категории.

• Узнаваемость брендов на пользовательском рынке.

Как принять участие в голосовании?

Чтобы проголосовать, просто зайдите в раздел "Рейтинги" на сайте Клео.ру или в телеграм-канал. Выберите интересующую вас категорию и отдайте голос за любимые продукты. Это займет всего несколько секунд, но ваш голос будет иметь значение.

Шоу-бизнес в Telegram

3 сентября 2025, 14:37
Фото: Freepik
Клео.ру✓ Надежный источник

Что расскажет размер шеи о здоровье?

Что расскажет размер шеи о здоровье?
Размер шеи – не просто параметр для выбора рубашки или ожерелья. Этот показатель способен дать важные подсказки о состоянии здоровья, указывая на риски, которые не всегда выявляются стандартными методами, такими как измерение индекса массы тела. Исследования подтверждают, что окружность шеи может сигнализировать о возможных проблемах с сердцем, метаболизмом и даже сном.

Футбол потерял легенду: ушел из жизни выдающийся нападающий

Футбол потерял легенду: ушел из жизни выдающийся нападающий
Футбол прощается с одним из своих ярких талантов, чья карьера оставила неизгладимый след в истории. Сегодня футбольный мир скорбит о потере нападающего, чьи голы и страсть к игре вдохновляли болельщиков на стадионах. Его путь от молодежной академии до дерби и тренерской скамьи стал примером преданности спорту. Ранние годы и путь к Серии А Вито Д’Амато, родившийся 27 июля 1944 года в Галлиполи, стал одним из немногих уроженцев этого города, достигших вершин итальянского футбола.

Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака

Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака
61-летний актер Михаил Ефремов принял важное решение в своей жизни. Он оставил жену Софью Кругликову всего через пять месяцев после освобождения из колонии.

Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей

Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей
1 сентября мир велоспорта понес утрату. На 83-м году жизни не стало Вальтера Годефрота, бельгийского велогонщика и спортивного директора. Он долгое время страдал от болезни Паркинсона, что значительно повлияло на его здоровье в последние годы. 1 сентября мир велоспорта понес утрату.

Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича

Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича
В Китае произошел случай, который заставляет задуматься о том, как привычка часами залипать в смартфоне может обернуться трагедией. Молодой студент из города Цюаньчжоу, увлеченный играми и соцсетями, оказался прикованным к больничной койке.

