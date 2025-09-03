Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Среда 3 сентября

13:48Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака 12:53Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей 12:31Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича 12:29Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки" 11:29Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет 11:18Гроза подкрадывается незаметно: смертельные ошибки, которые допускают многие 10:51Спасаем белоснежные вещи из гардероба от желтых пятен – об этих секретах молчат профессионалы 10:13Ушел из жизни кинорежиссер, соавтор культового сериала о больнице 10:08Почему после Ильина дня купаться нельзя: вся правда за народным суеверием 06:53Омар Хайям призвал ценить это больше, чем деньги – слова мудреца откроют вам глаза 06:43Утрата, что потрясла мир искусства: легенда Третьяковки ушла навсегда 03:24Что нужно делать 3 сентября в Фадеев день, привлечь удачу и благополучие – народные приметы 00:17Не стало культовой советской артистки – уход звезды оставил глубокую рану на сердцах людей 17:16Утепляем балкон перед холодным сезоном – порядок действий и рекомендации по выбору материалов 15:20Не стало актера из "Крепкого орешка 3": трагическая утрата для мира кино 15:195 эффективных шагов для подготовки дачного участка к зиме – готовимся к сезону заранее 14:29В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие 13:03 Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы 13:03Как быстро избавиться от насекомых в крупах дома – простой и универсальный способ 12:47Иммунная система подсказывает риск психических нарушений у детей: что выяснили ученые 12:46Стресс разрушает сердце изнутри: ученые раскрыли скрытый механизм 11:53Тест: Угадайте, что скрыто за кадром в фильме "Москва слезам не верит" 11:36Ушел из жизни артист, занимавший первые места в мировых хит-парадах – огромная утрата для музыки 11:18Новая глава Смолова: Кубок России, Broke Boys и погоня за рекордом 10:07Молния якобы уничтожила целую футбольную команду: новая версия загадочной истории 10:06Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе 09:12Ушел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики 06:49Омар Хайям объяснил, каким должно быть мужское сердце – повод задуматься 03:26Что нельзя делать 2 сентября в Самойлов день – история, приметы и традиции 00:14Не стало культового деятеля моды в России – трагедия стала ударом для сотен людей 21:15NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров" 17:45Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али 15:56Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов 15:135 токсичных мыслей, которые мешают построить отношения и оставляют в одиночестве 14:485 тревожных сигналов, что кожа теряет коллаген: как распознать и что делать 13:36Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста 13:23Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости 13:14Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний 13:08Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году? 12:53Доходы россиян растут: к 2026 году 9% граждан будут зарабатывать от 250 тысяч рублей 12:18Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов 12:01Читатели Клео.ру выбрали лучшие солнцезащитные средства – каким брендам можно доверять? 11:39"На старости лет мозги оказались не на том месте": Пашутин обратился к бросившей Россию Пугачевой 11:17Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет 11:05Студии проиграли однокомнатным квартирам – какой недвижимости отдают предпочтение в 2025 году 10:21Хоккеисту потребовалось 7 лет, чтобы добиться внимания теннисной звезды 07:53Не стало легендарного мастера сцены: утрата для всего российского искусства 06:52Мудрый Омар Хайям дал емкий совет тем, кто хочет сохранить отношения после 45 03:37Что нельзя делать 1 сентября в Феклу Свекольницу – традиции и приметы 00:21Трагически ушел из жизни всемирно известный музыкант – невосполнимая потеря для искусства
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей

Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей
203

1 сентября мир велоспорта понес утрату. На 83-м году жизни не стало Вальтера Годефрота, бельгийского велогонщика и спортивного директора. Он долгое время страдал от болезни Паркинсона, что значительно повлияло на его здоровье в последние годы.

1 сентября мир велоспорта понес утрату. На 83-м году жизни не стало Вальтера Годефрота, бельгийского велогонщика и спортивного директора. Он долгое время страдал от болезни Паркинсона, что значительно повлияло на его здоровье в последние годы.

Ранние годы и начало карьеры

Вальтер Годефрот родился 2 июля 1943 года в Генте, Бельгия. Его путь в мир велоспорта начался с любительских гонок, где он показал свои способности, выиграв бронзовую медаль в групповой гонке на летних Олимпийских играх 1964 года в Токио.

Профессиональная карьера гонщика

После Олимпийских игр Вальтер стал профессиональным велогонщиком и сосредоточился на классических гонках. Его карьера длилась с 1965 по 1979 год, и он стал известен как "Бульдог Фландрии". В его активе множество значительных побед:

• Льеж — Бастонь — Льеж (1967)

• Париж — Рубе (1969)

• Тур Фландрии (1968, 1978)

Также он стал первым гонщиком, который выиграл финальный этап Тур де Франс на Елисейских полях в Париже в 1975 году. В общей сложности Годефрот одержал 10 побед на этапах Тур де Франс, а также завоевал титулы чемпиона Бельгии в групповой гонке дважды (1965, 1972).

Спортивный директор

После завершения карьеры гонщика Вальтер Годефрот стал спортивным директором нескольких команд, включая IJsboerke, Lotto и Weinmann. В 1992 году он возглавил команду Team Telekom, где работал с такими звездами велоспорта, как Ян Ульрих и Эрик Цабель.

Годефрот был известен своим умением находить общий язык с гонщиками и организовывать командную работу. Однако его карьера не обошлась без скандалов: он трижды дисквалифицировался за допинг.

Наследие и влияние

Вальтер Годефрот оставил заметный след в истории велоспорта. Его достижения как гонщика и спортивного директора вдохновили множество молодых спортсменов. Несмотря на трудности, с которыми он сталкивался в своей жизни, его страсть к велоспорту и преданность делу остаются примером для будущих поколений.

Уход Вальтера Годефрота из жизни стал значительной утратой для мира велоспорта. Его достижения и вклад в развитие этого вида спорта будут помнить и ценить многие годы. Велогонщики, тренеры и фанаты по всему миру скорбят о потере великого спортсмена и человека.

Шоу-бизнес в Telegram

3 сентября 2025, 12:53
Фото: Freepik
Cycling News✓ Надежный источник

По теме

Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста

Уникальный русский чемпион ушел из жизни после укола – трагический финал гения потряс страну

Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака

Освободившийся из колонии Ефремов развелся с женой после 23 лет брака
61-летний актер Михаил Ефремов принял важное решение в своей жизни. Он оставил жену Софью Кругликову всего через пять месяцев после освобождения из колонии.

Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича

Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича
В Китае произошел случай, который заставляет задуматься о том, как привычка часами залипать в смартфоне может обернуться трагедией. Молодой студент из города Цюаньчжоу, увлеченный играми и соцсетями, оказался прикованным к больничной койке.

Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки"

Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки"
Недавние события вокруг выступления популярного исполнителя Егора Крида в московских "Лужниках" вызвали широкий общественный резонанс. Концерт, отмеченный возрастной маркировкой "12+", стал объектом критики из-за элементов, которые многие сочли неподобающими для несовершеннолетней аудитории. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с инициативой о проверке, обратившись в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет

Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет
Талантливый спортсмен, которого прочили в звезды мирового хоккея, внезапно ушел из жизни прямо во время матча. Эта история потрясла спортивный мир, оставив множество вопросов без ответов. Что стало причиной трагедии – роковая случайность или системные ошибки? Путь к вершинам: история Алексея Черепанова Алексей Черепанов родился 15 января 1989 года в селе Озерки Алтайского края.

Гроза подкрадывается незаметно: смертельные ошибки, которые допускают многие

Гроза подкрадывается незаметно: смертельные ошибки, которые допускают многие
Гроза представляет собой одно из наиболее опасных природных явлений в средней полосе России. Согласно данным Росгидромета, в разных регионах фиксируется от 20 до 50 грозоопасных дней ежегодно, с наибольшей активностью в южных и центральных областях. Знание базовых правил помогает избежать неприятных последствий, когда непогода застает врасплох. Чем опасна гроза и молния? Молния поражает не только при прямом контакте, но и на расстоянии, через токи, распространяющиеся по влажной почве, металлическим конструкциям, проводам или водостокам.

Выбор читателей

02/09ВтрВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие 02/09ВтрУшел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики 02/09ВтрНе стало актера из "Крепкого орешка 3": трагическая утрата для мира кино 02/09Втр Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы 01/09Пнд5 токсичных мыслей, которые мешают построить отношения и оставляют в одиночестве 01/09ПндПрощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али