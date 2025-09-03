Ушла из жизни легенда мирового спорта – трагедия потрясла сотни тысяч людей

1 сентября мир велоспорта понес утрату. На 83-м году жизни не стало Вальтера Годефрота, бельгийского велогонщика и спортивного директора. Он долгое время страдал от болезни Паркинсона, что значительно повлияло на его здоровье в последние годы.

1 сентября мир велоспорта понес утрату. На 83-м году жизни не стало Вальтера Годефрота, бельгийского велогонщика и спортивного директора. Он долгое время страдал от болезни Паркинсона, что значительно повлияло на его здоровье в последние годы.

Ранние годы и начало карьеры

Вальтер Годефрот родился 2 июля 1943 года в Генте, Бельгия. Его путь в мир велоспорта начался с любительских гонок, где он показал свои способности, выиграв бронзовую медаль в групповой гонке на летних Олимпийских играх 1964 года в Токио.

Профессиональная карьера гонщика

После Олимпийских игр Вальтер стал профессиональным велогонщиком и сосредоточился на классических гонках. Его карьера длилась с 1965 по 1979 год, и он стал известен как "Бульдог Фландрии". В его активе множество значительных побед:

• Льеж — Бастонь — Льеж (1967)

• Париж — Рубе (1969)

• Тур Фландрии (1968, 1978)

Также он стал первым гонщиком, который выиграл финальный этап Тур де Франс на Елисейских полях в Париже в 1975 году. В общей сложности Годефрот одержал 10 побед на этапах Тур де Франс, а также завоевал титулы чемпиона Бельгии в групповой гонке дважды (1965, 1972).

Спортивный директор

После завершения карьеры гонщика Вальтер Годефрот стал спортивным директором нескольких команд, включая IJsboerke, Lotto и Weinmann. В 1992 году он возглавил команду Team Telekom, где работал с такими звездами велоспорта, как Ян Ульрих и Эрик Цабель.

Годефрот был известен своим умением находить общий язык с гонщиками и организовывать командную работу. Однако его карьера не обошлась без скандалов: он трижды дисквалифицировался за допинг.

Наследие и влияние

Вальтер Годефрот оставил заметный след в истории велоспорта. Его достижения как гонщика и спортивного директора вдохновили множество молодых спортсменов. Несмотря на трудности, с которыми он сталкивался в своей жизни, его страсть к велоспорту и преданность делу остаются примером для будущих поколений.

Уход Вальтера Годефрота из жизни стал значительной утратой для мира велоспорта. Его достижения и вклад в развитие этого вида спорта будут помнить и ценить многие годы. Велогонщики, тренеры и фанаты по всему миру скорбят о потере великого спортсмена и человека.