Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Среда 3 сентября

12:31Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича 12:29Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки" 11:29Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет 11:18Гроза подкрадывается незаметно: смертельные ошибки, которые допускают многие 10:51Спасаем белоснежные вещи из гардероба от желтых пятен – об этих секретах молчат профессионалы 10:13Ушел из жизни кинорежиссер, соавтор культового сериала о больнице 10:08Почему после Ильина дня купаться нельзя: вся правда за народным суеверием 06:53Омар Хайям призвал ценить это больше, чем деньги – слова мудреца откроют вам глаза 06:43Утрата, что потрясла мир искусства: легенда Третьяковки ушла навсегда 03:24Что нужно делать 3 сентября в Фадеев день, привлечь удачу и благополучие – народные приметы 00:17Не стало культовой советской артистки – уход звезды оставил глубокую рану на сердцах людей 17:16Утепляем балкон перед холодным сезоном – порядок действий и рекомендации по выбору материалов 15:20Не стало актера из "Крепкого орешка 3": трагическая утрата для мира кино 15:195 эффективных шагов для подготовки дачного участка к зиме – готовимся к сезону заранее 14:29В жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие 13:03 Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы 13:03Как быстро избавиться от насекомых в крупах дома – простой и универсальный способ 12:47Иммунная система подсказывает риск психических нарушений у детей: что выяснили ученые 12:46Стресс разрушает сердце изнутри: ученые раскрыли скрытый механизм 11:53Тест: Угадайте, что скрыто за кадром в фильме "Москва слезам не верит" 11:36Ушел из жизни артист, занимавший первые места в мировых хит-парадах – огромная утрата для музыки 11:18Новая глава Смолова: Кубок России, Broke Boys и погоня за рекордом 10:07Молния якобы уничтожила целую футбольную команду: новая версия загадочной истории 10:06Третий день Московской недели моды посвятили культуре, детству и женской силе 09:12Ушел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики 06:49Омар Хайям объяснил, каким должно быть мужское сердце – повод задуматься 03:26Что нельзя делать 2 сентября в Самойлов день – история, приметы и традиции 00:14Не стало культового деятеля моды в России – трагедия стала ударом для сотен людей 21:15NPBFX: отзыв победителя июльского этапа "Битва трейдеров" 17:45Прощание с великим: ушел из жизни боксер, дважды встречавшийся с Мухаммедом Али 15:56Фурсин: каждый сезон Московской недели моды демонстрирует рост отечественных брендов 15:135 токсичных мыслей, которые мешают построить отношения и оставляют в одиночестве 14:485 тревожных сигналов, что кожа теряет коллаген: как распознать и что делать 13:36Трагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста 13:23Топ 5 лучших компьютерных столов в 2025 году – готовое решение для работы без усталости 13:14Губернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний 13:08Как перевести деньги из России в Казахстан в 2025 году? 12:53Доходы россиян растут: к 2026 году 9% граждан будут зарабатывать от 250 тысяч рублей 12:18Звезды, которые ушли слишком рано и оставили след в сердцах миллионов 12:01Читатели Клео.ру выбрали лучшие солнцезащитные средства – каким брендам можно доверять? 11:39"На старости лет мозги оказались не на том месте": Пашутин обратился к бросившей Россию Пугачевой 11:17Яркая актриса неожиданно покинула этот мир в возрасте 38 лет 11:05Студии проиграли однокомнатным квартирам – какой недвижимости отдают предпочтение в 2025 году 10:21Хоккеисту потребовалось 7 лет, чтобы добиться внимания теннисной звезды 07:53Не стало легендарного мастера сцены: утрата для всего российского искусства 06:52Мудрый Омар Хайям дал емкий совет тем, кто хочет сохранить отношения после 45 03:37Что нельзя делать 1 сентября в Феклу Свекольницу – традиции и приметы 00:21Трагически ушел из жизни всемирно известный музыкант – невосполнимая потеря для искусства 16:53Как организовать хранение банок с заготовками в небольшой квартире – простые и рабочие советы 13:29С 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича

Смартфон вместо жизни: как гаджет может довести до паралича
86

В Китае произошел случай, который заставляет задуматься о том, как привычка часами залипать в смартфоне может обернуться трагедией.

Молодой студент из города Цюаньчжоу, увлеченный играми и соцсетями, оказался прикованным к больничной койке. Причина — тромб в шейном отделе позвоночника, вызванный долгим сидением в неудобной позе с опущенной головой. Эта история — не просто новость, а предупреждение о том, как обыденное использование гаджетов может привести к необратимым последствиям.

Что случилось со студентом?

В центре этой истории — 19-летний Сяо Дун, студент из Цюаньчжоу. Лето он провел, совмещая подработку с долгими часами за смартфоном. Работа требовала постоянного наклона головы, а в свободное время парень утопал в экране телефона, играя или листая ленту. Постепенно начали появляться тревожные симптомы: онемение в руках, шее и ногах. Эти сигналы организма были проигнорированы, пока однажды утром тело ниже груди не перестало его слушаться. Родственники вызвали скорую, и Сяо Дуна срочно доставили в больницу.

Медицинский диагноз и его причины

Врачи поставили неутешительный диагноз: тромб в шейном отделе позвоночника. Сгусток крови сдавил спинной мозг, вызвав паралич. Специалисты объяснили, что длительное пребывание в позе с наклоненной головой спровоцировало разрыв аномального сосуда в позвоночном канале. Образовавшаяся гематома стала причиной острого состояния. Хирурги провели экстренную операцию, удалив тромб, что дало студенту шанс на восстановление. Сейчас он постепенно возвращает чувствительность и начинает двигать ногами, но полное выздоровление займет время.

Почему смартфоны опасны?

Случай Сяо Дуна — не единичный. Долгое использование смартфонов в неправильной позе создает серьезные риски для здоровья.

  • Нарушение кровообращения. Постоянный наклон головы вперед сдавливает сосуды, что может привести к образованию тромбов.

  • Повреждение позвоночника. Неправильная осанка перегружает шейный и грудной отделы, вызывая хронические боли или даже грыжи.

  • Снижение чувствительности. Длительное давление на нервы может привести к онемению конечностей.

  • Риск инсульта. Нарушение кровотока в сосудах шеи увеличивает вероятность серьезных осложнений.

Медики подчеркивают: регулярное пребывание в позе, которую часто называют "смартфонной шеей", чревато не только дискомфортом, но и угрозой для жизни.

Как защитить здоровье?

Чтобы избежать подобных проблем, достаточно соблюдать несколько простых правил. Важно следить за осанкой: держать спину прямо и не наклонять голову слишком долго. Также полезно делать перерывы каждые 20–30 минут, чтобы размяться или выполнить легкую гимнастику для шеи и плеч. И стоит ограничить время, проведенное за экраном, особенно перед сном, чтобы снизить нагрузку на глаза и позвоночник. Регулярные прогулки и физическая активность также помогают поддерживать кровообращение и укреплять мышцы.

Шоу-бизнес в Telegram

3 сентября 2025, 12:31
Фото: сгенерировано ИИ
Odditycentral.com✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Новинки ушедшего из России "Самсунга" раздали русским звездам

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Оплата по биометрии стала доступна на любом турникете Арбатско-Покровской и Калининской линий метро

Мелочь, а утекает: выяснилось, сколько россияне тратят на пустяки

Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки"

Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки"
Недавние события вокруг выступления популярного исполнителя Егора Крида в московских "Лужниках" вызвали широкий общественный резонанс. Концерт, отмеченный возрастной маркировкой "12+", стал объектом критики из-за элементов, которые многие сочли неподобающими для несовершеннолетней аудитории. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с инициативой о проверке, обратившись в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет

Трагедия во время матча: что оборвало жизнь восходящей звезды хоккея в 19 лет
Талантливый спортсмен, которого прочили в звезды мирового хоккея, внезапно ушел из жизни прямо во время матча. Эта история потрясла спортивный мир, оставив множество вопросов без ответов. Что стало причиной трагедии – роковая случайность или системные ошибки? Путь к вершинам: история Алексея Черепанова Алексей Черепанов родился 15 января 1989 года в селе Озерки Алтайского края.

Гроза подкрадывается незаметно: смертельные ошибки, которые допускают многие

Гроза подкрадывается незаметно: смертельные ошибки, которые допускают многие
Гроза представляет собой одно из наиболее опасных природных явлений в средней полосе России. Согласно данным Росгидромета, в разных регионах фиксируется от 20 до 50 грозоопасных дней ежегодно, с наибольшей активностью в южных и центральных областях. Знание базовых правил помогает избежать неприятных последствий, когда непогода застает врасплох. Чем опасна гроза и молния? Молния поражает не только при прямом контакте, но и на расстоянии, через токи, распространяющиеся по влажной почве, металлическим конструкциям, проводам или водостокам.

Спасаем белоснежные вещи из гардероба от желтых пятен – об этих секретах молчат профессионалы

Спасаем белоснежные вещи из гардероба от желтых пятен – об этих секретах молчат профессионалы
Белоснежные вещи всегда выглядят стильно и свежо, однако со временем они могут терять свой первозданный вид. Желтые пятна и разводы — это проблема, знакомая многим.

Ушел из жизни кинорежиссер, соавтор культового сериала о больнице

Ушел из жизни кинорежиссер, соавтор культового сериала о больнице
Мир кино потерял одного из ключевых деятелей датской индустрии, который стоял у истоков нескольких знаковых проектов. Этот мастер экрана сотрудничал с выдающимися коллегами и создавал работы, отмеченные на престижных фестивалях. Сотрудничество с Ларсом фон Триером Мортен Арнфред, известный как незаменимая правая рука Ларса фон Триера, завершил свой путь 2 сентября 2025 года в возрасте 80 лет после краткой болезни.

Выбор читателей

01/09ПндТрагедия на льду: шайба оборвала жизнь 19-летнего хоккеиста 02/09ВтрВ жизни дочери Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева произошло поворотное событие 02/09ВтрУшел из жизни гений кино: от студии в Москве до вершин искусства и политики 02/09ВтрНе стало актера из "Крепкого орешка 3": трагическая утрата для мира кино 01/09ПндГубернатор Московской области посетил Технолицей им. Долгих в День знаний 02/09Втр Дочь Валерия Меладзе разыскивают судебные приставы