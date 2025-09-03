Ушел из жизни кинорежиссер, соавтор культового сериала о больнице

Мир кино потерял одного из ключевых деятелей датской индустрии, который стоял у истоков нескольких знаковых проектов. Этот мастер экрана сотрудничал с выдающимися коллегами и создавал работы, отмеченные на престижных фестивалях.

Сотрудничество с Ларсом фон Триером

Мортен Арнфред, известный как незаменимая правая рука Ларса фон Триера, завершил свой путь 2 сентября 2025 года в возрасте 80 лет после краткой болезни. Родившийся 10 августа 1945 года, он оставил яркий след в истории кино как режиссер и сценарист.

Арнфред тесно работал с фон Триером над мини-сериалом "Riget", который вышел в 1994-1997 годах и стал культовым. В нем главную роль исполнил Эрнст-Хуго Йерегорд. Позже, в 2022 году, появился сиквел "Riget: Exodus", где Арнфред снова внес вклад в создание атмосферы загадочной больницы. Кроме того, он выступил ассистентом режиссера в фильме "Рассекая волны" 1996 года, удостоенном приза за лучший европейский фильм.

Успехи на международных фестивалях

Фильм Арнфреда "Der er et yndigt land" 1983 года был представлен на 33-м Берлинском международном кинофестивале и получил почетное упоминание. Спустя десять лет его работа "Русский певец" 1993 года появилась на 43-м Берлинском фестивале, подтвердив репутацию талантливого автора.

Другие значимые проекты

Арнфред снял картину "Beck – Spår i mörker" 1997 года, а также "Bron" и другие ленты, которые отражали скандинавскую эстетику. Его фильмы часто затрагивали темы повседневной жизни, культуры и человеческих отношений, привлекая внимание зрителей за пределами Дании.

Избранная фильмография

" Я и Чарли" (1978).

"Джонни Ларсен" (1979).

"Der er et yndigt land" (1983).

"Русский певец" (1993).

"Riget" (1994–1997).

"Beck – Spår i mörker" (1997).

"Подвинь меня" (2003).

Наследие Арнфреда продолжает жить в его работах, которые вдохновляют новые поколения кинематографистов. Его вклад в датское кино остается неоценимым, а проекты с фон Триером навсегда вошли в золотой фонд мирового экрана.