Ушел из жизни кинорежиссер, соавтор культового сериала о больнице

Сотрудничество с Ларсом фон Триером
Мортен Арнфред, известный как незаменимая правая рука Ларса фон Триера, завершил свой путь 2 сентября 2025 года в возрасте 80 лет после краткой болезни. Родившийся 10 августа 1945 года, он оставил яркий след в истории кино как режиссер и сценарист.
Арнфред тесно работал с фон Триером над мини-сериалом "Riget", который вышел в 1994-1997 годах и стал культовым. В нем главную роль исполнил Эрнст-Хуго Йерегорд. Позже, в 2022 году, появился сиквел "Riget: Exodus", где Арнфред снова внес вклад в создание атмосферы загадочной больницы. Кроме того, он выступил ассистентом режиссера в фильме "Рассекая волны" 1996 года, удостоенном приза за лучший европейский фильм.
Успехи на международных фестивалях
Фильм Арнфреда "Der er et yndigt land" 1983 года был представлен на 33-м Берлинском международном кинофестивале и получил почетное упоминание. Спустя десять лет его работа "Русский певец" 1993 года появилась на 43-м Берлинском фестивале, подтвердив репутацию талантливого автора.
Другие значимые проекты
Арнфред снял картину "Beck – Spår i mörker" 1997 года, а также "Bron" и другие ленты, которые отражали скандинавскую эстетику. Его фильмы часто затрагивали темы повседневной жизни, культуры и человеческих отношений, привлекая внимание зрителей за пределами Дании.
Избранная фильмография
- "Я и Чарли" (1978).
- "Джонни Ларсен" (1979).
- "Der er et yndigt land" (1983).
- "Русский певец" (1993).
- "Riget" (1994–1997).
- "Beck – Spår i mörker" (1997).
- "Подвинь меня" (2003).
Наследие Арнфреда продолжает жить в его работах, которые вдохновляют новые поколения кинематографистов. Его вклад в датское кино остается неоценимым, а проекты с фон Триером навсегда вошли в золотой фонд мирового экрана.