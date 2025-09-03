Скандал в "Лужниках: Концерт Егора Крида сравнили с "голой вечеринкой" и потребовали проверки"

Недавние события вокруг выступления популярного исполнителя Егора Крида в московских "Лужниках" вызвали широкий общественный резонанс. Концерт, отмеченный возрастной маркировкой "12+", стал объектом критики из-за элементов, которые многие сочли неподобающими для несовершеннолетней аудитории.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с инициативой о проверке, обратившись в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. Это действие последовало за потоком жалоб от родителей, присутствовавших на мероприятии вместе с детьми.

Обращение Екатерины Мизулины

Екатерина Мизулина, возглавляющая Лигу безопасного интернета, публично выразила обеспокоенность в своем Telegram-канале. Она отметила, что получила тысячи сообщений от возмущенных граждан, которые сравнили происходящее на сцене с нашумевшей "голой вечеринкой". По ее словам, действия исполнителя показались многим развратными, особенно учитывая присутствие несовершеннолетних зрителей. Общественница подчеркнула несоответствие такого контента традиционным ценностям и нормам, закрепленным в официальных документах.

В обращении к правоохранительным органам Мизулина попросила провести тщательную проверку на предмет умышленного нарушения норм в отношении детей. Это стало очередным шагом в ее деятельности по защите интернета и публичных мероприятий от вредного контента.

Реакция родителей и общественности

Многие родители, пришедшие на концерт с детьми, оказались в шоке от увиденного. Они описали элементы шоу как неподходящие для возраста аудитории, что привело к волне жалоб. Среди основных претензий выделяются.

Неожиданные провокационные действия на сцене, которые не соответствовали заявленной маркировке.

Отсутствие контроля за содержанием выступления на одной из крупнейших площадок страны.

Сравнение с предыдущими скандалами, такими как "голая вечеринка", подчеркивающее тенденцию к игнорированию этических норм.

Такие отзывы подтолкнули к обсуждению в социальных сетях и СМИ, где пользователи делились впечатлениями и требовали ответственности от организаторов.

Призывы от депутатов и дальнейшие шаги

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов также присоединился к критике, призвав к проверке концерта. Он указал на недопустимость подобных действий в присутствии несовершеннолетних, что усилило давление на власти. Это не первый случай, когда Милонов выступает против контента, противоречащего моральным стандартам.

В результате обращения Мизулины и Милонова ожидается официальная реакция от Следственного комитета и Генеральной прокуратуры. Если проверка подтвердит нарушения, возможны меры в отношении исполнителя и организаторов, включая штрафы или ограничения на будущие выступления.