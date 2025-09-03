Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Среда 3 сентября

Среда 3 сентября

10:13Ушел из жизни кинорежиссер, соавтор культового сериала о больнице 10:08Почему после Ильина дня купаться нельзя: вся правда за народным суеверием 06:53Омар Хайям призвал ценить это больше, чем деньги – слова мудреца откроют вам глаза 06:43Утрата, что потрясла мир искусства: легенда Третьяковки ушла навсегда 03:24Что нужно делать 3 сентября в Фадеев день, привлечь удачу и благополучие – народные приметы 00:17Не стало культовой советской артистки – уход звезды оставил глубокую рану на сердцах людей
Почему после Ильина дня купаться нельзя: вся правда за народным суеверием

Почему после Ильина дня купаться нельзя: вся правда за народным суеверием
128

В народной традиции купальный сезон в России завершался 2 августа, в Ильин день. Церковь в этот день чтит память пророка Илии, одного из наиболее почитаемых христианских святых. Поверье гласит, что после этой даты вода становится холодной, в нее якобы плюет черт, уходит летнее тепло, и купание превращается в опасное занятие. Суеверие укоренилось так глубоко, что многие до сих пор избегают рек и озер именно с этого момента. Но стоит разобраться, есть ли под этим запретом научное или рациональное основание.

Ильин день и причины запрета на купание

Ильин день приходится на 2 августа по новому стилю, что в климатических условиях северных регионов соответствует середине или концу лета. Исторически в средней полосе России именно в этот период начиналось похолодание, особенно заметное по ночам. Водоемы остывали, а резкие перепады температур могли вызвать переохлаждение, судороги, воспаления и даже утопление. Народное правило в этом смысле опиралось на реальные наблюдения: оно предостерегало от рисков в холодной воде, когда летний зной уходил, а тело быстро теряло тепло. Особенно уязвимыми оказывались дети, пожилые люди и те, кто плохо плавал.

Риски купания в холодной воде

С медицинской точки зрения погружение в холодную воду без подготовки действительно несет опасности. Даже недолгое пребывание в воде ниже 20°C способно спровоцировать спазм сосудов, нарушения сердечного ритма и скачки артериального давления. Это особенно рискованно для лиц с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Кроме того, после середины лета в стоячих водоемах активизируется размножение бактерий, водорослей и простейших организмов, особенно при чередовании жары и дождей. В результате повышается вероятность инфекций — от конъюнктивита до кишечных расстройств.

Вот ключевые медицинские риски.

  • Спазмы мышц и судороги из-за переохлаждения.
  • Нарушения работы сердца и сосудов.
  • Инфекционные заболевания от загрязненной воды.

Но с религией этот запрет не связан напрямую. Пророка Илию в народных представлениях ассоциировали с громом, молниями и дождями, видя в нем покровителя урожая. В день его памяти проводили молебны о погоде, а поскольку дата совпадала с началом сбора урожая в крестьянском календаре, купания считались неуместными развлечениями. С этого момента начиналась осень с ее заботами и подготовкой к зиме, а купание отходило на второй план.

Этнографы отмечают, что запрет представляет собой суеверие, возникшее из смешения языческих традиций и православного календаря. В разных регионах сроки варьировались: в одних местах воду "закрывали" в июле, в других — к 19 августа. Ильин день стал удобной символической границей, за которой лето якобы заканчивалось.

Купание в августе: реальные возможности

В современных условиях, с учетом климатических изменений, жара в августе может держаться до конца месяца, а температура воды оставаться комфортной. Медицина не запрещает купание, если вода теплая, нет переохлаждения, а водоем чистый и проверенный. Тем не менее, именно в августе растет число случаев судорог, переохлаждения и инфекций, особенно в пасмурную погоду на реках и озерах. Важно ориентироваться не на календарь, а на реальные показатели: температуру воды, погоду и здоровье.

В итоге поверье о запрете после 2 августа — не миф и не строгий религиозный канон, а мудрое предостережение, основанное на опыте предков. Ильин день служил напоминанием о том, что лето уходит, вода остывает, и риски возрастают. Сегодня доступны термометры, прогнозы и санитарный контроль, но суть предупреждения сохраняет актуальность.

3 сентября 2025, 10:08
Фото: Freepik
