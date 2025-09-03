Утрата, что потрясла мир искусства: легенда Третьяковки ушла навсегда

1 сентября 2025 года мир искусства замер в скорби. Ушел из жизни выдающийся архитектор, экс-директор Третьяковской галереи, академик Российской академии художеств. Его жизнь и карьера стали символом преданности искусству, профессионализма и любви к культурному наследию России.

Жизнь, отданная искусству

Валентин Алексеевич Родионов, родившийся в 1937 году, посвятил свою жизнь служению культуре. Окончив МАРХИ в 1960 году, он начал карьеру в проектных организациях, но его путь неразрывно связал его с искусством. В 1989 году Родионов стал заместителем министра культуры РСФСР по капитальному строительству, курируя реконструкцию зданий Третьяковской галереи. Этот опыт стал лишь началом его великого вклада в развитие одного из главных музеев России.

В 1993 году Валентин Алексеевич был назначен генеральным директором Всероссийского музейного объединения "Государственная Третьяковская галерея". Под его руководством галерея пережила масштабное обновление: был отреставрирован комплекс зданий, а церковь Святителя Николая в Толмачах обрела новую жизнь как домовый храм-музей. Его работа вдохнула новую энергию в Третьяковку, сделав ее еще более значимым центром культуры.

Главные достижения легенды

Валентин Родионов оставил след в истории российского искусства, который измеряется не только проектами, но и любовью к культуре, которую он передавал миллионам.

Реконструкция Третьяковской галереи. Под его руководством были отреставрированы здания галереи, что позволило сохранить и приумножить ее величие.

Экспозиция XX века. Значителен его вклад в создание постоянной экспозиции русского искусства XX века на Крымском Валу — одного из ключевых разделов Третьяковки. Популяризация искусства. При Родионове выпускались многотомные каталоги собрания галереи, путеводители и альбомы о художниках. Его видеопроект "История одного шедевра" стал настоящим подарком для зрителей, открывая мир искусства широкой аудитории.

Академик РАХ. Как член Российской академии художеств, он внес огромный вклад в развитие и популяризацию отечественного изобразительного искусства.

Эти достижения говорят о человеке, который жил искусством и вдохновлял других ценить его красоту.

После Третьяковки: наследие и память

После ухода с поста директора Валентин Родионов продолжал активно участвовать в культурной жизни, оставаясь верным своему призванию. Его профессионализм, внимание к деталям и страсть к искусству сделали его фигурой, которую уважали коллеги и ценили зрители.

Валентин Алексеевич Родионов ушел из жизни 1 сентября 2025 года в возрасте 88 лет. Его уход стал тяжелой утратой для российской культуры. Он был не просто архитектором и директором, а человеком, чья любовь к искусству вдохновляла поколения. Его вклад в Третьяковскую галерею, его энергия и преданность останутся в памяти тех, кто ценит русское искусство.