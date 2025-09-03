Не стало культовой советской артистки – уход звезды оставил глубокую рану на сердцах людей

Об уходе артистки стало известно благодаря сообщению в социальных сетях от ее племянницы, актрисы Гано Мелитаури. В своем посте она выразила глубокую скорбь и признательность тем, кто поддерживал Манану в последние месяцы ее жизни.
Высказывание племянницы о случившемся
"Моя черная жемчужина потерпела поражение в неравной битве, но это была самая достойная схватка со смертью, которую я когда-либо видела», — написала Гано, подчеркнув силу духа своей тети.
Поддержка друзей
Одним из тех, кто активно поддерживал Менабде в трудный период, стал известный российский актёр Евгений Цыганов. В марте этого года он инициировал сбор средств на операцию для Мананы, поставив цель собрать 2,5 миллиона рублей всего за неделю. Эта акция вызвала широкий общественный отклик и показала, как важно быть рядом в трудные времена.
Биография и карьера
Манана Менабде родилась 19 ноября в Тбилиси. Ее семья была известна в Грузии: среди родных были создатели жанра городского романса — сестры Ишхнели. С юных лет Манана продолжала семейные традиции, начав петь в ансамбле "Рэро".
Образование
• Учеба в Театральном институте им. Ш. Руставели.
• Обучение на режиссёрском факультете ГИТИСа.
По возвращении в Тбилиси, Менабде начала работать режиссером на Грузинском телевидении, где занималась музыкальными и эстрадными программами. Параллельно с этим она развивала свои таланты в живописи и увлеклась фотографией в 1970-х годах.
Музыкальное наследие
Музыка Мананы впервые была представлена широкой публике в фильме Ланы Гогоберидзе "День длиннее ночи", который был отмечен призом зрительских симпатий на Каннском кинофестивале в 1982 году. В этом фильме она также исполнила одну из ключевых ролей, что сделало её имя известным не только в Грузии, но и за ее пределами.
Переезд в Германию
В начале 1990-х годов Манана Менабде переехала в Германию. Последние годы своей жизни она провела в Берлине, где продолжала создавать новые музыкальные проекты и оставалась активной в творческой среде.
Память о Манане Менабде
Уход Мананы Менабде стал большой утратой для ее семьи, друзей и поклонников. Ее вклад в грузинскую культуру и музыку навсегда останется в сердцах людей. Она была не только талантливой артисткой, но и человеком с большим сердцем, который оставил после себя яркий след в искусстве.