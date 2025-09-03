Не стало культовой советской артистки – уход звезды оставил глубокую рану на сердцах людей

Советской актрисы и певицы Мананы Менабде не стало на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

Об уходе артистки стало известно благодаря сообщению в социальных сетях от ее племянницы, актрисы Гано Мелитаури. В своем посте она выразила глубокую скорбь и признательность тем, кто поддерживал Манану в последние месяцы ее жизни.

Высказывание племянницы о случившемся

"Моя черная жемчужина потерпела поражение в неравной битве, но это была самая достойная схватка со смертью, которую я когда-либо видела», — написала Гано, подчеркнув силу духа своей тети.

Поддержка друзей

Одним из тех, кто активно поддерживал Менабде в трудный период, стал известный российский актёр Евгений Цыганов. В марте этого года он инициировал сбор средств на операцию для Мананы, поставив цель собрать 2,5 миллиона рублей всего за неделю. Эта акция вызвала широкий общественный отклик и показала, как важно быть рядом в трудные времена.

Биография и карьера

Манана Менабде родилась 19 ноября в Тбилиси. Ее семья была известна в Грузии: среди родных были создатели жанра городского романса — сестры Ишхнели. С юных лет Манана продолжала семейные традиции, начав петь в ансамбле "Рэро".

Образование

• Учеба в Театральном институте им. Ш. Руставели.

• Обучение на режиссёрском факультете ГИТИСа.

По возвращении в Тбилиси, Менабде начала работать режиссером на Грузинском телевидении, где занималась музыкальными и эстрадными программами. Параллельно с этим она развивала свои таланты в живописи и увлеклась фотографией в 1970-х годах.

Музыкальное наследие

Музыка Мананы впервые была представлена широкой публике в фильме Ланы Гогоберидзе "День длиннее ночи", который был отмечен призом зрительских симпатий на Каннском кинофестивале в 1982 году. В этом фильме она также исполнила одну из ключевых ролей, что сделало её имя известным не только в Грузии, но и за ее пределами.

Переезд в Германию

В начале 1990-х годов Манана Менабде переехала в Германию. Последние годы своей жизни она провела в Берлине, где продолжала создавать новые музыкальные проекты и оставалась активной в творческой среде.

Память о Манане Менабде

Уход Мананы Менабде стал большой утратой для ее семьи, друзей и поклонников. Ее вклад в грузинскую культуру и музыку навсегда останется в сердцах людей. Она была не только талантливой артисткой, но и человеком с большим сердцем, который оставил после себя яркий след в искусстве.