Что нужно делать 3 сентября в Фадеев день, привлечь удачу и благополучие – народные приметы

3 сентября православные христиане отмечают Фаддеев день, посвященный памяти апостола от 70 Фаддея, ученика Христа и одного из первых проповедников Евангелия.

Этот день известен в народном календаре как день, когда завершаются полевые работы и начинается подготовка к зиме. В 2025 году Фаддеев день выпадает на среду.

Кто такой святой апостол Фаддей

Апостол Фаддей родился в Эдессе, Сирия. С юности он стремился к духовным истинам и, услышав проповедь Иоанна Крестителя, принял крещение в Иордане. Он стал одним из 70 апостолов, которых Спаситель отправил по городам для проповеди. После Вознесения Христа Фаддей продолжал свою миссию на Востоке, исцеляя больных и обращая людей в христианство.

В Эдессе он крестил правителя Авгаря и основал первую христианскую общину. Завершил свое служение Фаддей в Финикии, где основал церковь. Православная церковь чтит его как чудотворца и просветителя.

Народные традиции на Фаддеев день

На Фаддеев день завершались полевые работы: убирали лен и собирали яблоки. Лен считался символом удачи, а яблоки — здоровья и плодородия. В этот день женщины раскладывали лен по лугам для улеживания, произнося заговоры на защиту урожая.

Как привлечь удачу

Чтобы привлечь удачу в этот день, следуйте народным традициям:

• Сходите в храм и помолитесь апостолу Фаддею.

• Рассыпьте яичную скорлупу по углам дома для мира и спокойствия.

• Носите одежду из льна и положите в карман льняной колосок для удачи в пути.

• Квасите капусту — считается, что она будет особенно вкусной и полезной именно 3 сентября.

• Девушкам рекомендуется оставаться дома, что поможет встретить будущего супруга.

Фаддеев день также считается удачным для путешествий. Перед дорогой обязательно прочитайте молитву и возьмите с собой освященный хлеб или воду.

Что нельзя делать 3 сентября

Чтобы сохранить благополучие в этот день, следует избегать:

• Поспешных решений и импульсивных поступков.

• Споров и ссор с близкими — это может привести к длительному разладу.

• Приглашения гостей или посещения друзей.

• Советов посторонних, которые могут навредить.

• Приготовления блюд из яблок — это считается неблагоприятным.

• Сбора урожая после заката, чтобы не "отнимать силу у земли".

Народные приметы на Фаддеев день

Народные приметы помогают предсказать погоду и урожай:

• Солнечный день обещает четыре недели тепла и сухости.

• Береза желтеет сверху вниз — к ранней осени; снизу вверх — к долгому бабьему лету.

• Рябина усыпана ягодами — к дождливой и сырой погоде.

• Паук плетет паутину у порога — к денежной прибыли.

Фаддеев день — это не только время для завершения полевых работ, но и возможность привлечь удачу и благополучие в свою жизнь. Соблюдение народных традиций и примет поможет вам создать гармонию в доме и укрепить духовные связи с окружающим миром.