Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель

Поиски пропавшего без вести предпринимателя и экс-супруга певицы Кати Лель, продолжаются.

На праздновании своего дня рождения, которое совпало с премьерой ее нового проекта "Голос свыше. Научный эксперимент под голос Кати Лель", артистка поделилась своими переживаниями и надеждами относительно судьбы Игоря Кузнецова.

Катя Лель призналась, что Игорь приходит к ней во снах. "Он приходит постоянно во снах. 18 лет жизни — это же не просто. Это целая жизнь, понимаете? 18 лет жизни — это ребенок, дитя любви от него", — рассказала певица, подчеркивая, что их связь не исчезла даже после разрыва. "Души по-любому на энергетическом уровне еще общаются", — добавила она, выражая надежду на то, что их духовная связь все еще существует.

Игорь Кузнецов пропал почти шесть месяцев назад во Франции, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным, отмечает RidLife. Катя отметила, что поиски продолжаются, и уголовное дело было заведено как на территории Европы, так и в России. "Хочется дойти до истины. И, в конце концов, ради ребенка, ради дочери понять, куда исчез человек", — подчеркнула она, говоря о своей дочери Эмилии, которая родилась в 2009 году.

Отношения между Катей Лель и Игорем Кузнецовым были долгими и насыщенными. Пара поженилась в 2008 году и вместе прошла через множество испытаний. Однако в 2023 году их союз завершился разводом. Несмотря на расставание, Катя продолжает испытывать глубокие чувства к своему бывшему мужу и надеется на его возвращение.

На фоне этих событий артистка активно работает над своим новым проектом, который направлен на исследование человеческих эмоций и связи между людьми. Премьера прошла с большим успехом, и многие гости отметили, что проект имеет глубокий смысл и затрагивает важные темы.

Катя Лель продолжает поддерживать поиски Игоря Кузнецова и призывает всех, кто может помочь в этой ситуации, откликнуться. Она верит, что когда-нибудь они смогут получить ответы на все свои вопросы и восстановить связь с человеком, который был частью ее жизни на протяжении многих лет.

Время идет, но надежда остается. Катя Лель уверена, что несмотря на физическое отсутствие Игоря, их души продолжают общаться на глубоком уровне. "Я надеюсь, что он в безопасности и что мы сможем снова быть вместе", — заключила она.