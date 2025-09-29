Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Понедельник 29 сентября

Новый тренд ЗОЖ: как Оземпик Турбо помогает совмещать спорт, питание и контроль веса
Без вести пропавший бизнесмен Игорь Кузнецов стал приходить во снах к Кате Лель
Дженнифер Лопес откровенно высказалась о громком разводе с Беном Аффлеком
Эти три категории продуктов гарантируют проблемы со сном – их назвала врач-сомнолог
Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу
Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве
Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек
Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года
Тест: только 10% могут решить все 9 гогических задач, проверьте себя
Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов
Где находится сознание: новые открытия науки
Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц
Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать
Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом
Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе
Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину
Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым
К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон?
Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира
Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок
Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости
Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей?
Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе
День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму
Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки
Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса
Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение
Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их
Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения?
Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс
Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет
Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки
Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку
Эмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий?
Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин
Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю
"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем
Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции
Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция
Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом
Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября
Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие
Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри
Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость
Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам"
Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил
Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию
Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей?
Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения
Дженнифер Лопес впервые открыто поделилась своими чувствами после развода с Беном Аффлеком.

Их отношения, начавшиеся в начале 2000-х, привлекали внимание общественности на протяжении многих лет. После официального разрыва в прошлом году и завершения юридического процесса в начале этого года, Джей Ло решила рассказать о своем опыте и внутреннем состоянии.

В интервью Дженнифер отметила, что расставание стало для нее важным этапом в жизни. "Это самое лучшее, что случилось со мной, ведь я смогла измениться", — призналась 42-летняя звезда. Она подчеркнула, что разрыв помог ей глубже понять себя и свои желания. "Сейчас я уже совсем не та, что была полтора года назад", — добавила Лопес, намекая на личностный рост и изменения, произошедшие с ней за это время.

Дженнифер также вспомнила о периоде работы над проектом "Поцелуй женщины-паука", где Бен Аффлек выступал продюсером, отмечает женский журнал Клео.ру. По ее словам, на съемочной площадке все выглядело гармонично, однако в реальной жизни их отношения были гораздо сложнее. Это подчеркивает тот факт, что внешняя картинка часто не отражает истинного положения дел в личной жизни.

Бен Аффлек, которому недавно исполнилось 53 года, предпочел не углубляться в детали разрыва. В одном из своих интервью он отметил, что у них не было единой причины для расставания: "Мы просто по-разному смотрели на жизнь". Это заявление оставляет пространство для интерпретаций и предполагает, что разница в взглядах на будущее могла сыграть ключевую роль в их отношениях.

История любви Дженнифер и Бена действительно напоминает сюжет романтического фильма. Их первое знакомство произошло в 2001 году, но тогда до свадьбы дело не дошло. После долгого перерыва артисты снова сошлись и официально поженились летом 2022 года. Однако семейная идиллия оказалась недолгой: уже в августе того же года Дженнифер подала заявление о разводе.

После разрыва Дженнифер Лопес активно появлялась на публике в эффектных нарядах, что многие поклонники интерпретировали как стремление продемонстрировать свою независимость. В то же время в СМИ активно обсуждались слухи о ее новых романах, хотя сама артистка предпочитает сохранять молчание по этому поводу. Бен Аффлек же, по сообщениям инсайдеров, все чаще проводит время с бывшей супругой Дженнифер Гарнер и их детьми.

29 сентября 2025, 17:49
Дженнифер Лопес. Фото: соцсети
Поиски пропавшего без вести предпринимателя и экс-супруга певицы Кати Лель, продолжаются. На праздновании своего дня рождения, которое совпало с премьерой ее нового проекта "Голос свыше.

Сон – это важнейшая часть нашей жизни, и его качество напрямую зависит от множества факторов, включая питание. Сомнолог Кэтрин Холл выделила три категории продуктов, которые могут негативно влиять на сон и провоцировать бессонницу.

Неравные браки, где один партнер значительно превосходит другого по социальному статусу или доходам, часто становятся источником серьезных проблем. Эксперт Трейси Кокс выделил ключевые аспекты, объясняющие, почему такие союзы могут быть опасными, особенно для женщин, выбирающих брак по расчету. Одной из главных причин негативных последствий неравного брака является эмоциональная неравномерность между партнерами.

Знаменитый спортсмен покинул нас 9 мая 1984 года во время ветеранского матча в Зеленограде. В перерыве игры его настиг сердечный приступ, оборвавший яркую карьеру. Но его имя навсегда стало символом эпохи, когда футбол был больше, чем просто игра. Юность и первые шаги в спорте Сергей Сальников родился в 1925 году в Краснодаре, в простой семье, далекой от спортивной славы.

Октябрь 2025 года обещает стать месяцем, полным возможностей и вызовов для каждого знака зодиака. Финансовые перспективы будут зависеть от умения сохранять баланс между инициативой и осторожностью. Этот гороскоп поможет разобраться, как лучше распорядиться ресурсами, когда совершать покупки или инвестиции и чего стоит избегать. Овен Октябрь потребует от Овнов повышенной настойчивости.

