Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их
Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны
Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе
"Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Понедельник 29 сентября

15:29Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу 14:27Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве 14:20Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек 14:19Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча 13:35Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года 13:27Тест: только 10% могут решить все 9 гогических задач, проверьте себя 12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира 08:56Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей? 04:29Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе 00:39День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму 21:39Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 18:32Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса 15:47Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение 12:39Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 09:30Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения? 06:46Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 03:32Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет 00:29Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки 21:09Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 18:19Эмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий? 15:12Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 12:30 Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 21:33Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 19:08Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 18:44Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 17:20Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам" 16:37Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил 15:45Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию 15:27Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей? 14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта
Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу

Раскрыта главная опасность брака по расчету – противоречия приведут к закономерному финалу
61

Неравные браки, где один партнер значительно превосходит другого по социальному статусу или доходам, часто становятся источником серьезных проблем. Эксперт Трейси Кокс выделил ключевые аспекты, объясняющие, почему такие союзы могут быть опасными, особенно для женщин, выбирающих брак по расчету.

Одной из главных причин негативных последствий неравного брака является эмоциональная неравномерность между партнерами. Кокс подчеркивает, что когда один из супругов занимает более высокое положение в обществе или имеет больший доход, это может привести к накоплению обид и недовольству. Партнер с более высоким статусом часто начинает ощущать, что его выбор не воспринимается всерьез окружающими, что может вызвать у него чувство неуверенности и снижение симпатии к супругу.

Социальное давление и стереотипы

Женщина, находящаяся в неравном браке, может столкнуться с осуждением со стороны общества. Она может чувствовать на себе взгляды окружающих и слышать перешептывания о своем партнере, что создает атмосферу дискомфорта и изоляции. Это социальное давление может привести к тому, что женщина начнет сомневаться в своем выборе и испытывать чувство неполноценности.

Кокс отмечает, что в таких отношениях часто возникают конфликты. Оба партнера могут чувствовать себя уязвимыми: один — из-за страха потерять статус, а другой — из-за ощущения, что его ценность не признается. Это приводит к тому, что оба начинают воспринимать отношения как нечто одностороннее, где каждый чувствует себя обманутым. В результате такие пары часто ссорятся и могут даже прибегать к изменам.

Психолог Уолтер Рисо также подчеркнул, что неудовлетворенность в интимной жизни может быть связана с предсказуемостью отношений. В неравных браках эта предсказуемость может проявляться в том, что один партнер начинает воспринимать другого как «проект», а не как равного себе человека. Это приводит к отсутствию эмоциональной связи и снижению интереса друг к другу.

Неравные браки могут показаться привлекательными на первый взгляд, особенно для тех, кто ищет финансовую стабильность или социальный статус. Однако важно помнить о потенциальных рисках, связанных с такими союзами.

Эмоциональная неравномерность, социальное давление и конфликты могут привести к серьезным последствиям для обоих партнеров. Поэтому прежде чем принимать решение о вступлении в такой брак, стоит тщательно взвесить все "за" и "против", а также подумать о том, как сохранить равновесие и уважение в отношениях.

29 сентября 2025, 15:29
Фото: Freepik
Daily Mail✓ Надежный источник

Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча

Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча
Знаменитый спортсмен покинул нас 9 мая 1984 года во время ветеранского матча в Зеленограде. В перерыве игры его настиг сердечный приступ, оборвавший яркую карьеру. Но его имя навсегда стало символом эпохи, когда футбол был больше, чем просто игра. Юность и первые шаги в спорте Сергей Сальников родился в 1925 году в Краснодаре, в простой семье, далекой от спортивной славы.

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года
Октябрь 2025 года обещает стать месяцем, полным возможностей и вызовов для каждого знака зодиака. Финансовые перспективы будут зависеть от умения сохранять баланс между инициативой и осторожностью. Этот гороскоп поможет разобраться, как лучше распорядиться ресурсами, когда совершать покупки или инвестиции и чего стоит избегать. Овен Октябрь потребует от Овнов повышенной настойчивости.

Тест: только 10% могут решить все 9 гогических задач, проверьте себя

Тест: только 10% могут решить все 9 гогических задач, проверьте себя
Логические загадки – это отличный способ проверить вашу смекалку, умение думать нестандартно и находить скрытые подсказки в простых, на первый взгляд, вопросах. Сможете ли вы разгадать все загадки, основанные на игре слов, математике и наблюдательности? Проверьте свои способности и узнайте. 1.

Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов

Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов
Знакомое чувство: утренняя скованность, ноющая боль в коленях после долгой прогулки, неприятный хруст при подъеме по лестнице? Мы привыкли списывать это на возраст, погоду или усталость. Но что, если ключ к легкости движения лежит прямо у нас на тарелке? Конечно, диета не вылечит серьезные заболевания вроде артрита, но она может сделать две очень важные вещи: уменьшить воспаление, которое и вызывает боль, и дать организму строительные материалы для хрящей и связок.

Где находится сознание: новые открытия науки

Где находится сознание: новые открытия науки
Сознание – одна из величайших загадок, с которой сталкивается современная наука. Несмотря на десятилетия исследований, остается неясным, что именно позволяет человеку чувствовать, осознавать себя и воспринимать окружающий мир. Последние исследования показывают, что сознание может быть связано с более древними структурами, сформировавшимися миллионы лет назад. Почему кору считали центром сознания? Неокортекс — наружный слой мозга — долгое время ассоциировался с сознанием.

