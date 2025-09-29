Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча

Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Топ новостей недели

Тело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте ихТело посылает 3 сигнала за 24 часа до отрыва тромба – не игнорируйте их Срочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью ПримадонныСрочная операция: фаворитка Пугачевой попала в больницу из-за скандального интервью Примадонны Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себеВаш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем

Лента новостей

Понедельник 29 сентября

14:27Сергей Собянин сообщил о росте объема производства школьной продукции в Москве 14:20Собянин: Электронные медкарты подключили уже 10 млн человек 14:19Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча 13:35Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года 13:27Тест: только 10% могут решить все 9 гогических задач, проверьте себя 12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира 08:56Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей? 04:29Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе 00:39День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму 21:39Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 18:32Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса 15:47Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение 12:39Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 09:30Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения? 06:46Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 03:32Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет 00:29Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки 21:09Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 18:19Эмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий? 15:12Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 12:30 Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 21:33Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 19:08Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 18:44Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 17:20Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам" 16:37Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил 15:45Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию 15:27Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей? 14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча

Сердечный приступ настиг Олимпийского чемпиона СССР по футболу прямо во время матча
131

Знаменитый спортсмен покинул нас 9 мая 1984 года во время ветеранского матча в Зеленограде. В перерыве игры его настиг сердечный приступ, оборвавший яркую карьеру. Но его имя навсегда стало символом эпохи, когда футбол был больше, чем просто игра.

Юность и первые шаги в спорте

Сергей Сальников родился в 1925 году в Краснодаре, в простой семье, далекой от спортивной славы. С ранних лет он проявлял интерес к футболу, гоняя мяч во дворе с друзьями. В те годы футбол был не просто игрой, а способом забыть о трудностях военного времени. Юный Сальников выделялся ловкостью и техникой, что привлекло внимание местных тренеров. Его талант быстро заметили, и вскоре он оказался в молодежной команде, где начал оттачивать мастерство. Фото: YouTube

В 1942 году, в возрасте 17 лет, Сергей дебютировал в составе московского "Спартака". Это был непростой период: страна переживала тяжелые годы Великой Отечественной войны, а футбол стал символом надежды и единства. Молодой игрок, несмотря на отсутствие опыта, быстро завоевал симпатии болельщиков благодаря своей скорости и умению обводить соперников.

Кубок СССР 1944 года

Ключевым моментом в карьере Сальникова стал 1944 год, когда он выступал за ленинградский "Зенит". Финал Кубка СССР против ЦДКА стал для молодого нападающего настоящим испытанием. В тот день, 27 августа, Сальников едва не опоздал на матч из-за забытых в гостинице бутс. Спасла ситуация случайная встреча с военным "Виллисом", который домчал его до стадиона. Несмотря на отсутствие разминки, Сергей вышел на поле и забил решающий гол, принесший "Зениту" победу со счетом 2:1. Этот момент стал поворотным в его карьере, сделав его героем Ленинграда.

Победа в кубковом финале принесла не только славу, но и внимание московских клубов. В 1946 году Сальников вернулся в "Спартак", где провел несколько ярких сезонов, став любимцем публики. Его техничная игра, умение находить нестандартные решения на поле и точные удары сделали его одним из самых заметных игроков своего времени.

Переход в "Динамо"

В 1950 году карьера Сальникова сделала неожиданный поворот. Он решил покинуть "Спартак" и перейти в московское "Динамо" — клуб, который в те годы был настоящей футбольной машиной, пять раз выигрывавшей чемпионат СССР. Этот шаг вызвал бурю эмоций среди болельщиков "Спартака", многие из которых восприняли его как предательство. Однако за этим решением стояли не только спортивные амбиции.

Причины перехода Сальникова в "Динамо" до сих пор вызывают споры. По одной из версий, он пытался помочь своему отчиму, оказавшемуся в трудной ситуации из-за несправедливого ареста. Считалось, что переход в "Динамо", связанное с силовыми структурами, мог облегчить положение близкого человека. Другие источники указывают на обещания клуба: квартиру, высокую зарплату и новые карьерные перспективы. Как бы то ни было, этот шаг изменил жизнь Сальникова. В "Динамо" он продолжил демонстрировать высокий уровень игры, завоевав золото чемпионата СССР 1954 года и Кубок страны 1953 года.

Достижения и признание

Карьера Сальникова достигла пика в середине 1950-х годов. В 1955 году он вернулся в "Спартак", где его приняли уже без прежней обиды. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в Мельбурне, выступая за сборную СССР. Его игра в матче против команды ФРГ, действующего чемпиона мира, вошла в историю советского футбола. Легкость, с которой Сальников обходил защитников, и его умение создавать моменты на поле сделали его звездой международного уровня.

Ключевые достижения Сергея Сальникова.

  • Победа в Кубке СССР 1944 года с "Зенитом".
  • Золото чемпионата СССР 1954 года с "Динамо".
  • Олимпийское золото 1956 года в составе сборной СССР.
  • Пять побед в Кубке СССР с разными клубами.
  • Звание заслуженного мастера спорта СССР.

Личная жизнь и характер

Сергей Сальников был не только выдающимся спортсменом, но и яркой личностью. Его харизма и привлекательная внешность делали его объектом внимания публики. История его романа с чешской спортсменкой Евой Басаковой, начавшегося во время возвращения из Мельбурна, стала легендой. Однако переезд в Чехословакию, предложенный Евой, был для Сальникова невозможен из-за политической обстановки в СССР.

На поле он был известен не только мастерством, но и характером. Один из эпизодов, описанных его партнером по "Спартаку" Никитой Симоняном, показывает Сальникова как человека эмоционального, но способного признавать свои ошибки. Во время тренировки он позволил себе резкое высказывание в адрес руководителя команды, но позже извинился, сохранив уважение коллег.

Завершение карьеры и наследие

К 1958 году карьера Сальникова на поле подошла к концу. Последним ярким аккордом стал победный гол в матче за звание чемпиона СССР. После ухода из большого спорта он пробовал себя в роли тренера, но не добился значительных успехов. Зато его комментаторская работа на телевидении стала новым вкладом в футбол. Сальников окончил факультет журналистики МГУ, что позволило ему профессионально анализировать матчи и делиться опытом с широкой аудиторией.

Его жизнь оборвалась 9 мая 1984 года во время ветеранского матча в Зеленограде. Сердечный приступ настиг его в перерыве игры, став трагическим финалом яркой карьеры. Но его имя стало символом эпохи, когда футбол был больше, чем просто игра, — он был надеждой и гордостью страны.

Шоу-бизнес в Telegram

29 сентября 2025, 14:19
Фото: Freepik
Советский Спорт ✓ Надежный источник

По теме

Талантливый игрок, который засиял на Уэмбли, но угас на Родине

"Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 года
Октябрь 2025 года обещает стать месяцем, полным возможностей и вызовов для каждого знака зодиака. Финансовые перспективы будут зависеть от умения сохранять баланс между инициативой и осторожностью. Этот гороскоп поможет разобраться, как лучше распорядиться ресурсами, когда совершать покупки или инвестиции и чего стоит избегать. Овен Октябрь потребует от Овнов повышенной настойчивости.

Тест: только 10% могут решить все 9 гогических задач, проверьте себя

Тест: только 10% могут решить все 9 гогических задач, проверьте себя
Логические загадки – это отличный способ проверить вашу смекалку, умение думать нестандартно и находить скрытые подсказки в простых, на первый взгляд, вопросах. Сможете ли вы разгадать все загадки, основанные на игре слов, математике и наблюдательности? Проверьте свои способности и узнайте. 1.

Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов

Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов
Знакомое чувство: утренняя скованность, ноющая боль в коленях после долгой прогулки, неприятный хруст при подъеме по лестнице? Мы привыкли списывать это на возраст, погоду или усталость. Но что, если ключ к легкости движения лежит прямо у нас на тарелке? Конечно, диета не вылечит серьезные заболевания вроде артрита, но она может сделать две очень важные вещи: уменьшить воспаление, которое и вызывает боль, и дать организму строительные материалы для хрящей и связок.

Где находится сознание: новые открытия науки

Где находится сознание: новые открытия науки
Сознание – одна из величайших загадок, с которой сталкивается современная наука. Несмотря на десятилетия исследований, остается неясным, что именно позволяет человеку чувствовать, осознавать себя и воспринимать окружающий мир. Последние исследования показывают, что сознание может быть связано с более древними структурами, сформировавшимися миллионы лет назад. Почему кору считали центром сознания? Неокортекс — наружный слой мозга — долгое время ассоциировался с сознанием.

Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц

Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц
Думаете, зарплаты под миллион в месяц – это удел айтишников и топ-менеджеров? Мы нашли 10 профессий, которые доказывают, что это совсем не так. Приготовьтесь удивляться. 1.

Выбор читателей

28/09ВскВыкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 29/09ПндСейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 27/09СбтВечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 27/09СбтКак отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 28/09ВскПеред грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 28/09ВскКак не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки