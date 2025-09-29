Ушел из жизни Тигран Кеосаян Тесты Ирина Пегова показала молодого избранника Игры Сонник

Понедельник 29 сентября
Тест: только 10% могут решить все 9 гогических задач, проверьте себя

Тест: только 10% могут решить все 9 гогических задач, проверьте себя
73

Логические загадки – это отличный способ проверить вашу смекалку, умение думать нестандартно и находить скрытые подсказки в простых, на первый взгляд, вопросах. Сможете ли вы разгадать все загадки, основанные на игре слов, математике и наблюдательности? Проверьте свои способности и узнайте.

1. Что всегда подают на обед, но никогда не едят?

2. В каком месяце люди спят меньше всего?

3. Если вы произносите мое имя, я исчезаю. Что я?

4. На одном берегу реки стоит человек, на другом — его собака. Между ними нет моста. Человек подзывает собаку, она тут же прибегает, совершенно сухая. Как это возможно?

5. Поверни меня на бок — и мне не будет границ. Разрежь меня пополам — и я превращусь в ничто. Что я?

6. Вечером он приходит без приглашения, а утром исчезает, даже если его просят остаться. Что это?

7. Что два раза встречается в моменте, один раз в минуте и ни разу в тысячелетии?

8. Когда Ване было шесть лет, он вбил в дерево гвоздь, чтобы отметить свой рост. Каждый год дерево растет на пять сантиметров. Ваня вернулся к нему спустя 10 лет. На сколько сантиметров гвоздь поднялся за это время?

9. У меня много сердец, но нет других органов. Что я?


Правильные ответы

  • 1. Б. Тарелка
  • 2. А. Февраль
  • 3. Б. Тишина
  • 4. Б. Река замерзла
  • 5. А. Цифра 8
  • 6. А. Сон
  • 7 Б. Буква М
  • 8. Б. 0 сантиметров
  • 9 А. Колода карт


Результаты

  • 7–9 правильных ответов – Вы мастер логических загадок! Ваш ум остр, как лезвие, и вы легко распутываете даже самые хитроумные вопросы.
  • 4–6 правильных ответов – Отличный результат! Вы умеете думать нестандартно, но некоторые загадки могут потребовать еще немного внимания.
  • 3 и меньше – Пора потренировать логику! Попробуйте еще раз или подумайте над загадками чуть дольше – у вас все получится!

29 сентября 2025, 13:27
Фото: Freepik
