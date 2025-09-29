Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Понедельник 29 сентября

Где находится сознание: новые открытия науки

96

Сознание – одна из величайших загадок, с которой сталкивается современная наука. Несмотря на десятилетия исследований, остается неясным, что именно позволяет человеку чувствовать, осознавать себя и воспринимать окружающий мир. Последние исследования показывают, что сознание может быть связано с более древними структурами, сформировавшимися миллионы лет назад.

Почему кору считали центром сознания?

Неокортекс — наружный слой мозга — долгое время ассоциировался с сознанием. Эта область, особенно развитая у человека, отвечает за мышление, воображение, язык и способность планировать. Повреждения коры часто приводят к серьезным изменениям в восприятии: человек может перестать узнавать части тела, терять зрительные поля или проявлять импульсивное поведение. Именно поэтому ученые считали неокортекс главным "носителем" сознания.

Но наблюдения начали подрывать эту теорию. Существуют случаи, когда люди с отсутствием значительной части коры или даже целого мозжечка сохраняли способность к взаимодействию с окружающим миром. Дети, родившиеся практически без неокортекса, вопреки ожиданиям, могли испытывать эмоции, реагировать на музыку, узнавать близких и даже играть. Такие примеры заставили ученых задуматься о роли других отделов мозга.

Эксперименты на животных также подтверждают эти выводы. Млекопитающие, лишенные неокортекса, сохраняют базовые эмоции, заботу о потомстве и способность к обучению. Это указывает на то, что кора, возможно, не является единственным источником сознания.

Древние структуры мозга: неожиданный ключ

Под корой находится субкортикальная часть мозга, сформировавшаяся более 500 миллионов лет назад. Эта область отвечает за базовые функции организма — дыхание, сердцебиение, регуляцию эмоций. Ранее ее роль сводили к поддержанию жизнедеятельности, сравнивая с "электричеством для телевизора". Новые данные меняют это представление.

Современные исследования показывают, что субкортикальные структуры играют ключевую роль в сознании. Например, изменение их активности может вывести животное из наркоза, погрузить в бессознательное состояние или повлиять на эмоциональное восприятие. Повреждение этих областей у человека часто приводит к коме или летальному исходу, что подчеркивает их значимость. Получается, субкортикальные структуры могут быть основой для базового уровня сознания.

Роль мозжечка: новые горизонты

Мозжечок, долгое время считавшийся лишь "координатором" движений и баланса, также оказался связан с сознанием. Исследования с использованием электрической и магнитной стимуляции показали, что воздействие на эту область способно изменять субъективные ощущения. Повреждения мозжечка в некоторых случаях вызывают галлюцинации или резкие эмоциональные сдвиги, что указывает на его участие в формировании внутреннего опыта.

Что это значит?

Открытия заставляют пересмотреть существующие теории сознания, которые традиционно сосредотачивались на неокортексе. Эти сведения открывают новые подходы к лечению пациентов с тяжелыми поражениями мозга, таких как кома или минимальное сознание. Понимание того, что базовое сознание может сохраняться даже при значительных повреждениях коры, дает надежду на разработку новых методов реабилитации.

Еще одно важное следствие касается животных. Если сознание связано с древними структурами мозга, присутствующими у многих видов, это может означать, что сознание — более универсальное явление в природе, чем считалось ранее. Это поднимает вопросы о границах сознания и его проявлениях у других живых существ.

Сознание — это не привилегия только высокоразвитой коры головного мозга. Древние структуры, такие как субкортикальные области и мозжечок, могут быть основой для базового уровня осознания.

Кора и другие отделы лишь обогащают и усложняют этот процесс. Эти открытия не только меняют научное понимание сознания, но и открывают новые перспективы для медицины и философии. Возможно, сознание — это не уникальный дар человека, а свойство, присущее многим формам жизни.

29 сентября 2025, 12:30
Фото: Freepik
