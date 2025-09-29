Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым

Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов стали легендами советского кино благодаря ролям в комедиях Леонида Гайдая. Миллионы зрителей помнят их как неразлучную троицу – Труса, Бывалого и Балбеса, чьи приключения вызывали смех и восторг. Но за кадром отношения между актерами складывались далеко не так гармонично, как на экране.

Никулин и Вицин славились своим спокойным и уважительным характером, в то время как Моргунов часто становился причиной скандалов из-за своих эксцентричных и порой неприемлемых выходок. Эти инциденты не только портили атмосферу на съемочной площадке, но и приводили к долгосрочным разрывам в дружбе и профессиональном сотрудничестве.

Конфликт на съемках "Кавказской пленницы"

Одним из наиболее ярких проявлений сложного характера Моргунова стал эпизод во время работы над фильмом "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" в 1966 году. Актер, уже ощущавший себя звездой, вел себя вызывающе по отношению к коллегам и режиссеру. Леонид Гайдай долго терпел такое поведение, но в итоге ситуация вышла из-под контроля.

На закрытый просмотр отснятого материала Моргунов явился в нетрезвом состоянии в сопровождении двух женщин. Он не сдерживал эмоций, позволяя себе грубые замечания в адрес Гайдая. Режиссер не стал мириться с подобным и прямо указал актеру на дверь, запретив дальнейшее участие в проекте. Для завершения оставшихся сцен привлекли дублера Ивана Иванченко. Этот инцидент надолго разорвал связи между Моргуновым и Гайдаем — они помирились лишь спустя четверть века, но совместных работ больше не было.

Проблемы во время фильма "Пес Барбос и необычный кросс"

Трудности в общении с Моргуновым проявились еще раньше, на съемках короткометражки "Пес Барбос и необычный кросс" в 1961 году. Здесь актер показал свою импульсивность в полной мере, особенно в отношениях с животными и коллегами.

Сцена с динамитом требовала точных действий от собаки по кличке Брех, но пес упорно не выполнял команды, бегая в разные стороны и сбрасывая реквизит. Это вывело Моргунова из себя — он даже угрожал расправой над животным. В результате отношения с собакой окончательно испортились: Брех стал рычать на актера и однажды укусил его за ногу.

Не ограничиваясь этим, Моргунов подшучивал над внешностью Георгия Вицина после съемок взрыва динамита. Грим сделал коллегу похожим на обгорелого человека, и актер громко, на всю площадку, назвал его погорельцем-алкоголиком. Такие шутки переходили границы, и именно Вицин позже в интервью охарактеризовал Моргунова как злого человека. Эти эпизоды подчеркивают, как юмор актера часто оборачивался обидой для окружающих.

Разрыв с Никулиным и последствия

Финальным ударом по отношениям в троице стала шутка Моргунова над Юрием Никулиным после того, как тот получил Государственную премию в 1970 году. Никулин на тот момент работал директором цирка на Цветном бульваре, и Моргунов решил "пошутить" по-своему.

Придя в цирк, актер начал громко объявлять, что Никулин якобы принимает посетителей по вопросам распределения квартир. Это привело к потоку людей в кабинет директора, которые делились своими жилищными проблемами. Узнав о розыгрыше, Никулин пришел в ярость и запретил Моргунову появляться в цирке, полностью прекратив с ним любое общение.

Последствия этого инцидента отразились даже на кино. В короткометражке "Пожара не будет" 1969 года Никулин отказался сниматься в сценах с Моргуновым. Режиссерам пришлось использовать дублера, чтобы герои могли появиться в одном кадре. Такие меры показывают глубину разлада, который вышел за рамки личных обид и повлиял на профессиональную деятельность. Несмотря на блестящий экранный образ троицы, реальные отношения Никулина и Вицина с Моргуновым были омрачены серией конфликтов.