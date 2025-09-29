Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Понедельник 29 сентября

11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира 08:56Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей? 04:29Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе 00:39День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму 21:39Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 18:32Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса 15:47Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение 12:39Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 09:30Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения? 06:46Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 03:32Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет 00:29Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки 21:09Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 18:19Эмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий? 15:12Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 12:30 Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 21:33Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 19:08Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 18:44Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 17:20Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам" 16:37Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил 15:45Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию 15:27Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей? 14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером 11:10Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами 11:04Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей 10:50Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд 10:19Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 10:06Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк 10:04Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи 09:04Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее 08:53Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость
Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом

Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом
124

Заглянем в кулинарную книгу СССР и вспомним блюда, которые когда-то были хитами, а сейчас кажутся гастрономическим безумием.

Кухня — это зеркало эпохи. Она честно отражает все: что стояло на полках магазинов, о чём мечтали хозяйки и что считалось настоящим праздником. Советская кухня родилась из дефицита, но была гениальна в своей изобретательности. Из банки кильки, пачки маргарина и нескольких овощей создавались ужины, которые сегодня вызывают у молодого поколения недоумение, а у старшего — сложную смесь ностальгии и облегчения, что все это в прошлом.

1. Молочный суп с вермишелью

Символ советского завтрака или тихого ужина. Горячее молоко, горсть вермишели, ложка сахара — и готово. Это было быстро, дешево и сытно. Но для миллионов детей этот суп стал настоящим кошмаром из-за двух вещей: ненавистной молочной пенки и склизкой, разваренной лапши. Сегодня, в эпоху миндального молока и гранолы, сама идея такого завтрака кажется пережитком прошлого.

2. Печеночный торт

Монументальное сооружение, которое гордо возвышалось на праздничных столах. Это был "торт" наоборот: вместо сладких коржей — блины из говяжьей печени, а вместо крема — щедрые слои майонеза с чесноком, морковью и луком. Вкус, который делил гостей на два лагеря: тех, кто обожал, и тех, кто вежливо отодвигал тарелку. Это было сытно, необычно и позволяло из недорогих субпродуктов создать иллюзию роскоши.

3. Суп из кильки в томате

Гимн студенчества и холостяков. Все, что было нужно, — банка консервированной кильки в томате, картошка, лук и вода. Через 15 минут на столе дымилась кастрюля с густым, сытным и очень специфически пахнущим супом. Это был идеальный антикризисный рецепт, который спасал, когда в кармане было пусто. Сегодня при виде такого рецепта рука сама тянется к телефону, чтобы заказать пиццу.

4. Соленые арбузы

Вершина советского консервирования. Когда летом арбузов было в избытке, их солили в больших банках или бочках, как огурцы. Результат был шокирующим для неподготовленного едока: сладкая, чуть газированная мякоть, пропитанная соленым рассолом с чесноком и укропом. Странно? Безусловно. Но для жителей южных регионов это была любимая зимняя закуска.

5. Томатное мороженое

Смелый, но провальный эксперимент советской пищевой промышленности. Представьте: жаркий день, вы покупаете вафельный стаканчик, а внутри — не сливочный пломбир, а кисловато-сладкая замороженная масса с отчетливым вкусом томатной пасты. Дети плевались, взрослые недоумевали. Этот "деликатес" быстро исчез с прилавков, оставшись в памяти как одно из самых странных лакомств эпохи.

6. Тушеные куриные желудки и сердечки

В школьных столовых и недорогих кафе это блюдо было королем. Субпродукты стоили копейки, а при долгом тушении в сметанном соусе становились вполне съедобными. Для кого-то это был сытный обед, для других — наказание, которое приходилось съедать под строгим взглядом повара. Сегодня куриные потрошки — продукт для гурманов, а тогда это была проза жизни.

7. "Завтрак туриста"

Легендарные консервы, название которых звучало романтично, а содержимое — прозаично. Чаще всего это была перловая каша с кусочками мяса или жира. Идеальная еда для похода или дачи: открыл, разогрел на костре (или съел холодным) и получил заряд калорий на полдня. Вкус был на любителя, но свою функцию — быстро и дешево накормить — "Завтрак туриста" выполнял на отлично.

Эти блюда — не просто еда. Это законсервированные воспоминания о времени, когда из ничего нужно было сделать что-то. И пусть сегодня мы вряд ли захотим повторить эти кулинарные подвиги, они навсегда останутся частью нашей общей истории.

Шоу-бизнес в Telegram

29 сентября 2025, 11:20
Фото сгенерировано в Шедеврум
"НЛ"✓ Надежный источник

Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать

Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать
Запотевшие окна в машине – не просто мелкая неприятность. Это проблема, которая снижает обзорность и повышает риск аварий. Конденсат на стеклах появляется из-за разницы температур внутри салона и снаружи, а также из-за повышенной влажности. Решение этой проблемы требует понимания ее причин и правильного использования возможностей автомобиля. Почему стекла запотевают? Конденсат образуется, когда теплый влажный воздух в салоне соприкасается с холодной поверхностью стекол.

Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе

Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе
Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности во всем мире. Известный врач и телеведущий Александр Мясников поделился рекомендациями, которые помогут поддерживать здоровье сердца. Особое внимание привлекли его слова о пользе кофе, разрушающие привычные стереотипы. Кофе: мифы и реальность Долгое время кофе считался напитком, который следует избегать людям с проблемами сердца.

Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину

Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину
У каждого города есть душа, но она почти никогда не живет на главных туристических улицах. Есть простой, почти партизанский трюк, чтобы взломать эту глянцевую матрицу для приезжих.

Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым

Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым
Юрий Никулин, Георгий Вицин и Евгений Моргунов стали легендами советского кино благодаря ролям в комедиях Леонида Гайдая. Миллионы зрителей помнят их как неразлучную троицу – Труса, Бывалого и Балбеса, чьи приключения вызывали смех и восторг. Но за кадром отношения между актерами складывались далеко не так гармонично, как на экране. Никулин и Вицин славились своим спокойным и уважительным характером, в то время как Моргунов часто становился причиной скандалов из-за своих эксцентричных и порой неприемлемых выходок.

К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон?

К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон?
Женский образ во снах связан с бурей эмоций и глубокими переживаниями. Сновидения, центром которых становится женщина, нередко сигнализируют о предстоящих душевных потрясениях. Далее представлены наиболее популярные расшифровки подобных снов. Узнайте, к чему снится женщина? Интерпретации в сонниках Сонники предлагают разнообразные объяснения снов с участием женщин, учитывая нюансы внешности и ситуаций.

