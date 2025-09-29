Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц

Думаете, зарплаты под миллион в месяц – это удел айтишников и топ-менеджеров? Мы нашли 10 профессий, которые доказывают, что это совсем не так. Приготовьтесь удивляться.

1. Врач-стоматолог

Зарплата: 150 000 – 900 000 ₽

Это не просто врач, который лечит кариес. Стоматолог высшего класса — это ювелир, хирург и инженер в одном лице. Он занимается сложнейшим протезированием, исправляет аномалии челюсти и работает с цифровыми технологиями, создавая идеальные улыбки. Чтобы претендовать на зарплату, близкую к миллиону, нужно не только окончить медвуз, но и иметь за плечами 5+ лет опыта, портфолио блестящих работ и владеть самыми передовыми методиками. Спрос на таких мастеров так велик, что премиум-клиники готовы оплачивать им переезд и жилье.

2. Пилот гражданской авиации

Зарплата: 280 000 – 820 000 ₽

Человек, от которого зависят сотни жизней в небе, по определению не может зарабатывать мало. Путь за штурвал лежит через летное училище или вуз и требует железного здоровья, стальных нервов и безупречной дисциплины. Самые высокие зарплаты — у командиров широкофюзеляжных лайнеров (тех, где два прохода между креслами), налетавших тысячи часов. Их доход — плата за колоссальную ответственность и умение принимать верные решения за доли секунды.

3. IT-специалист

Зарплата: 80 000 – 600 000+ ₽

Да, без айтишников никуда. Но важно понимать: сфера IT огромна, и разброс зарплат колоссальный. Одно дело — начинающий "джун", другое — опытный "сеньор", разработчик сложных программных решений или аналитик больших данных. Рынок настолько голоден до квалифицированных кадров, что настоящий профессионал с хорошим опытом может диктовать свои условия. И для этого, как показывает практика, диплом не всегда главное — реальные навыки и портфолио ценятся куда выше.

4. Машинист буровой установки

Зарплата: в среднем 300 000, максимум — 700 000 ₽

Герой суровых широт. Этот специалист бурит скважины для добычи нефти и газа, часто работая вахтовым методом в экстремальных условиях Севера. Работа не для неженок: требует физической силы, выносливости и готовности жить вдали от цивилизации. Но и оплачивается соответственно. Чтобы сесть за рычаги буровой установки, высшее образование не нужно — достаточно окончить колледж или специальные курсы.

5. Прораб (руководитель отделочных работ)

Зарплата: 200 000 – 500 000 ₽

На стройке прораб — это царь и бог. Он руководит бригадой, отвечает за качество, сроки, закупку материалов и общение с заказчиком. Это мозг и нервный центр всего проекта. Чтобы дорасти до зарплаты в полмиллиона, нужен не только диплом строительного вуза, но и опыт от 3-6 лет, умение читать чертежи, разбираться в технологиях и решать любые конфликтные ситуации на площадке.

6. Инженер

Зарплата: 50 000 – 300 000+ ₽

"Инженер" — понятие растяжимое. Инженер на заводе в регионе и инженер по ремонту сложного промышленного оборудования в Москве — это две разные истории. Сегодня особенно ценятся специалисты, которые могут не просто спроектировать деталь на компьютере, но и настроить высокотехнологичное оборудование, протестировать его и найти причину сбоя. За таких "технарей от бога" компании готовы платить очень хорошие деньги.

7. Менеджер по продажам

Зарплата: в среднем 200 000, максимум — 500 000 ₽

Хороший "продажник" может заработать состояние. Особенно это касается сфер, где крутятся большие деньги, — например, продажа недвижимости или работа с VIP-клиентами. Здесь доход часто состоит из скромного оклада и щедрых процентов со сделок. Талантливый менеджер, который умеет убеждать, находить подход к людям и доводить клиента до покупки, может за месяц заработать больше, чем иной директор за год.

8. Сварщик

Зарплата: 40 000 – 400 000 ₽

Пожалуй, самый яркий пример того, как рабочая специальность может быть невероятно прибыльной. Обычный сварщик получает немного, но специалист с аттестацией НАКС (Национальное Агентство Контроля Сварки), работающий на строительстве нефтегазового оборудования или мостов, — это настоящая элита. Его труд требует высочайшей точности и мастерства, и за одну вахту такой профессионал может заработать целое состояние.

9. Токарь-карусельщик

Зарплата: в среднем 100 000, максимум — 200 000 ₽

Звучит экзотично, но это одна из самых востребованных и дефицитных рабочих профессий. Токарь-карусельщик работает не на обычном станке, а на сложном агрегате, вытачивая огромные детали для машиностроения, авиации и судостроения. Специалистов высшего, 6-го разряда, на рынке — единицы, и заводы готовы за них бороться, предлагая очень достойные зарплаты.

10. Курьер

Зарплата: 30 000 – 190 000 ₽

Самый неожиданный гость в нашем топе. Конечно, речь не о средней зарплате студента на велосипеде. Но курьер на личном автомобиле в крупном мегаполисе, работающий на износ и выполняющий десятки заказов в день, действительно может зарабатывать огромные по меркам средней зарплаты деньги. Это тяжелый и монотонный труд, но для выносливых и готовых к ненормированному дню людей он может стать настоящей "золотой жилой".