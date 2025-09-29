Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Понедельник 29 сентября

12:48Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов 12:30Где находится сознание: новые открытия науки 12:08Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц 11:36Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать 11:20Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом 11:15Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе 10:32Правило 5 кварталов: простой способ увидеть настоящий город, а не его туристическую витрину 10:13Разлад в знаменитой троице: причины конфликтов Никулина и Вицина с Моргуновым 09:57К чему снится женщина и что несет для сновидца такой сон? 09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира 08:56Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей? 04:29Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе 00:39День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму 21:39Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 18:32Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса 15:47Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение 12:39Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 09:30Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения? 06:46Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 03:32Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет 00:29Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки 21:09Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 18:19Эмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий? 15:12Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 12:30 Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 21:33Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 19:08Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 18:44Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 17:20Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам" 16:37Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил 15:45Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию 15:27Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей? 14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером 11:10Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами 11:04Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей 10:50Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд 10:19Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 10:06Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц

Не только IT: 10 профессий в России, где платят до миллиона в месяц
145

Думаете, зарплаты под миллион в месяц – это удел айтишников и топ-менеджеров? Мы нашли 10 профессий, которые доказывают, что это совсем не так. Приготовьтесь удивляться.

1. Врач-стоматолог

Зарплата: 150 000 – 900 000 ₽

Это не просто врач, который лечит кариес. Стоматолог высшего класса — это ювелир, хирург и инженер в одном лице. Он занимается сложнейшим протезированием, исправляет аномалии челюсти и работает с цифровыми технологиями, создавая идеальные улыбки. Чтобы претендовать на зарплату, близкую к миллиону, нужно не только окончить медвуз, но и иметь за плечами 5+ лет опыта, портфолио блестящих работ и владеть самыми передовыми методиками. Спрос на таких мастеров так велик, что премиум-клиники готовы оплачивать им переезд и жилье.

2. Пилот гражданской авиации

Зарплата: 280 000 – 820 000 ₽

Человек, от которого зависят сотни жизней в небе, по определению не может зарабатывать мало. Путь за штурвал лежит через летное училище или вуз и требует железного здоровья, стальных нервов и безупречной дисциплины. Самые высокие зарплаты — у командиров широкофюзеляжных лайнеров (тех, где два прохода между креслами), налетавших тысячи часов. Их доход — плата за колоссальную ответственность и умение принимать верные решения за доли секунды.

3. IT-специалист

Зарплата: 80 000 – 600 000+ ₽

Да, без айтишников никуда. Но важно понимать: сфера IT огромна, и разброс зарплат колоссальный. Одно дело — начинающий "джун", другое — опытный "сеньор", разработчик сложных программных решений или аналитик больших данных. Рынок настолько голоден до квалифицированных кадров, что настоящий профессионал с хорошим опытом может диктовать свои условия. И для этого, как показывает практика, диплом не всегда главное — реальные навыки и портфолио ценятся куда выше.

4. Машинист буровой установки

Зарплата: в среднем 300 000, максимум — 700 000 ₽

Герой суровых широт. Этот специалист бурит скважины для добычи нефти и газа, часто работая вахтовым методом в экстремальных условиях Севера. Работа не для неженок: требует физической силы, выносливости и готовности жить вдали от цивилизации. Но и оплачивается соответственно. Чтобы сесть за рычаги буровой установки, высшее образование не нужно — достаточно окончить колледж или специальные курсы.

5. Прораб (руководитель отделочных работ)

Зарплата: 200 000 – 500 000 ₽

На стройке прораб — это царь и бог. Он руководит бригадой, отвечает за качество, сроки, закупку материалов и общение с заказчиком. Это мозг и нервный центр всего проекта. Чтобы дорасти до зарплаты в полмиллиона, нужен не только диплом строительного вуза, но и опыт от 3-6 лет, умение читать чертежи, разбираться в технологиях и решать любые конфликтные ситуации на площадке.

6. Инженер

Зарплата: 50 000 – 300 000+ ₽

"Инженер" — понятие растяжимое. Инженер на заводе в регионе и инженер по ремонту сложного промышленного оборудования в Москве — это две разные истории. Сегодня особенно ценятся специалисты, которые могут не просто спроектировать деталь на компьютере, но и настроить высокотехнологичное оборудование, протестировать его и найти причину сбоя. За таких "технарей от бога" компании готовы платить очень хорошие деньги.

7. Менеджер по продажам

Зарплата: в среднем 200 000, максимум — 500 000 ₽

Хороший "продажник" может заработать состояние. Особенно это касается сфер, где крутятся большие деньги, — например, продажа недвижимости или работа с VIP-клиентами. Здесь доход часто состоит из скромного оклада и щедрых процентов со сделок. Талантливый менеджер, который умеет убеждать, находить подход к людям и доводить клиента до покупки, может за месяц заработать больше, чем иной директор за год.

8. Сварщик

Зарплата: 40 000 – 400 000 ₽

Пожалуй, самый яркий пример того, как рабочая специальность может быть невероятно прибыльной. Обычный сварщик получает немного, но специалист с аттестацией НАКС (Национальное Агентство Контроля Сварки), работающий на строительстве нефтегазового оборудования или мостов, — это настоящая элита. Его труд требует высочайшей точности и мастерства, и за одну вахту такой профессионал может заработать целое состояние.

9. Токарь-карусельщик

Зарплата: в среднем 100 000, максимум — 200 000 ₽

Звучит экзотично, но это одна из самых востребованных и дефицитных рабочих профессий. Токарь-карусельщик работает не на обычном станке, а на сложном агрегате, вытачивая огромные детали для машиностроения, авиации и судостроения. Специалистов высшего, 6-го разряда, на рынке — единицы, и заводы готовы за них бороться, предлагая очень достойные зарплаты.

10. Курьер

Зарплата: 30 000 – 190 000 ₽

Самый неожиданный гость в нашем топе. Конечно, речь не о средней зарплате студента на велосипеде. Но курьер на личном автомобиле в крупном мегаполисе, работающий на износ и выполняющий десятки заказов в день, действительно может зарабатывать огромные по меркам средней зарплаты деньги. Это тяжелый и монотонный труд, но для выносливых и готовых к ненормированному дню людей он может стать настоящей "золотой жилой".

Шоу-бизнес в Telegram

29 сентября 2025, 12:08
Фото: freepik.com
"Российская газета"✓ Надежный источник

По теме

Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки

Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов

Чтобы колени не скрипели: 5 групп продуктов для гибкости суставов
Знакомое чувство: утренняя скованность, ноющая боль в коленях после долгой прогулки, неприятный хруст при подъеме по лестнице? Мы привыкли списывать это на возраст, погоду или усталость. Но что, если ключ к легкости движения лежит прямо у нас на тарелке? Конечно, диета не вылечит серьезные заболевания вроде артрита, но она может сделать две очень важные вещи: уменьшить воспаление, которое и вызывает боль, и дать организму строительные материалы для хрящей и связок.

Где находится сознание: новые открытия науки

Где находится сознание: новые открытия науки
Сознание – одна из величайших загадок, с которой сталкивается современная наука. Несмотря на десятилетия исследований, остается неясным, что именно позволяет человеку чувствовать, осознавать себя и воспринимать окружающий мир. Последние исследования показывают, что сознание может быть связано с более древними структурами, сформировавшимися миллионы лет назад. Почему кору считали центром сознания? Неокортекс — наружный слой мозга — долгое время ассоциировался с сознанием.

Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать

Сделайте это и окна в автомобиле перестанут запотевать
Запотевшие окна в машине – не просто мелкая неприятность. Это проблема, которая снижает обзорность и повышает риск аварий. Конденсат на стеклах появляется из-за разницы температур внутри салона и снаружи, а также из-за повышенной влажности. Решение этой проблемы требует понимания ее причин и правильного использования возможностей автомобиля. Почему стекла запотевают? Конденсат образуется, когда теплый влажный воздух в салоне соприкасается с холодной поверхностью стекол.

Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом

Сейчас от них воротят нос, а в СССР считалось деликатесом: 7 советских блюд, которые остались в прошлом
Заглянем в кулинарную книгу СССР и вспомним блюда, которые когда-то были хитами, а сейчас кажутся гастрономическим безумием. Кухня — это зеркало эпохи.

Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе

Продукты для здоровья сердца: советы кардиологов и новые взгляды на кофе
Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности во всем мире. Известный врач и телеведущий Александр Мясников поделился рекомендациями, которые помогут поддерживать здоровье сердца. Особое внимание привлекли его слова о пользе кофе, разрушающие привычные стереотипы. Кофе: мифы и реальность Долгое время кофе считался напитком, который следует избегать людям с проблемами сердца.

Выбор читателей

28/09ВскВыкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 27/09СбтВечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 27/09СбтКак отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 28/09ВскПеред грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 28/09ВскКак не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки 27/09СбтЭмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий?