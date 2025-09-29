Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Понедельник 29 сентября

08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей? 04:29Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе 00:39День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму 21:39Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 18:32Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса 15:47Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение 12:39Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 09:30Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения? 06:46Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 03:32Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет 00:29Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки 21:09Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 18:19Эмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий? 15:12Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 12:30 Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 21:33Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 19:08Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 18:44Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 17:20Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам" 16:37Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил 15:45Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию 15:27Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей? 14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером 11:10Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами 11:04Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей 10:50Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд 10:19Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 10:06Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк 10:04Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи 09:04Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее 08:53Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость 08:25Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года 08:03Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 06:34Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому 03:42Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения 03:29Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции 21:15Никогда не говорите эту фразу, чтобы не прослыть глупцом: так учил нас Омар Хайям 20:18 "Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае 19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости

Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости
30

Порой самые мощные секреты красоты прячутся не в дорогих флаконах, а среди наших продуктовых запасов.

Речь идет об обыкновенной петрушке, той самой, которую мы привыкли добавлять в салат или суп. Пора взглянуть на нее по-новому, ведь за скромной внешностью скрывается настоящая сокровищница для нашей кожи.

Зелень вместо сыворотки

Почему же этот незамысловатый пучок зелени может дать фору многим разрекламированным сывороткам? Все дело в его уникальном химическом составе, который работает сразу по нескольким фронтам.

1. Витамин C. По содержанию аскорбиновой кислоты петрушка обгоняет многие цитрусовые. Витамин С — это не просто поддержка для иммунитета. Для кожи он — мощнейший антиоксидант, который нейтрализует свободные радикалы, виновников преждевременного старения. Кроме того, он осветляет пигментные пятна, выравнивает тон лица и, что самое важное, стимулирует выработку коллагена — белка, отвечающего за упругость и эластичность кожи.

2. Витамин K. Именно этот витамин делает петрушку почти волшебным средством от синяков под глазами. Темные круги часто появляются из-за хрупкости мелких капилляров. Витамин K укрепляет их стенки, улучшает свертываемость крови и помогает уменьшить проявление сосудистой сеточки. Он работает как умелый «ремонтник», возвращая области вокруг глаз здоровый и отдохнувший вид.

3. Эфирные масла и флавоноиды. Аромат петрушки — это заслуга эфирных масел, обладающих сильными антисептическими и противовоспалительными свойствами. Они помогают бороться с высыпаниями и успокаивают раздраженную кожу. Флавоноиды же защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения.

Готовим ледяной эликсир

Самый простой и эффективный способ использовать силу петрушки — приготовить из нее косметический лед. Холод сам по себе тонизирует кожу, сужает поры и моментально снимает отечность, а в сочетании с отваром петрушки его действие усиливается многократно.

Рецепт:

1. Возьмите хороший, пышный пучок свежей петрушки (около 50 граммов). Тщательно промойте зелень под проточной водой.

2. Мелко нарежьте петрушку вместе со стеблями — в них тоже много пользы.

3. Положите зелень в небольшую кастрюльку или миску и залейте стаканом (200-250 мл) кипятка. Накройте крышкой и дайте настояться 30-40 минут, пока отвар не остынет до комнатной температуры.

4. Процедите получившийся настой через мелкое сито или марлю, хорошо отжимая зелень.

5. Разлейте зеленый эликсир по формочкам для льда и отправьте в морозилку.

Как использовать?

Каждое утро, после умывания, берите один кубик льда и быстро, не задерживаясь на одном месте, протирайте им лицо, шею и зону декольте по массажным линиям. Особое внимание уделите области под глазами. Не вытирайте лицо полотенцем — дайте ценной влаге впитаться в кожу, а затем наносите свой обычный уход.

Меры предосторожности

Проверка на аллергию. Перед первым применением обязательно проведите тест: протрите кубиком небольшой участок кожи на сгибе локтя.

Осторожность. Не используйте лед, если у вас на лице есть открытые ранки или сильно выраженный купероз (сосудистая сеточка).

Регулярность. Как и в любом уходе, здесь важна система. Уже через неделю ежедневного применения вы заметите, что кожа стала более свежей, яркой, а утренняя припухлость уходит гораздо быстрее.

Иногда самые действенные решения лежат на поверхности. Петрушка — яркий тому пример. Этот скромный зеленый пучок — не просто приправа, а настоящий подарок природы, способный вернуть коже здоровье и сияние без лишних затрат. Попробуйте, и, возможно, этот простой ритуал станет вашим любимым секретом красоты.

Шоу-бизнес в Telegram

29 сентября 2025, 08:22
Фото сгенерировано в Шедеврум
МедУнивер✓ Надежный источник

По теме

Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс

Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей?

Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей?
День рождения часто воспринимается как повод для праздника, но в эзотерических традициях этот день несет гораздо большее значение. Он считается моментом, когда открывается особый канал связи с высшими силами. Но оказывается, что в свой день рождения нельзя задувать свечи и собирать много людей. Почему нельзя задувать свечи и конфликтовать в день рождения? Эта привычка интерпретируется как то, что именинник символически погасил свой жизненный огня.

Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе

Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе
Сомнологи бьют тревогу: многие люди, пытаясь восполнить дефицит сна или просто снять усталость, допускают типичные ошибки, которые приводят к нарушению циркадных ритмов и хроническому недосыпанию. Дневной сон, или сиеста, — для многих звучит как идеальное решение для борьбы с усталостью и повышения продуктивности.

День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму

День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму
Если 28 сентября наши предки опасались гнева Водяного, то следующий день, 29 сентября, был посвящен взгляду в будущее. В народе эту дату называли днем Евфимии и Людмилы, но куда более известны ее вторые имена – "Птичье костогаданье" и "Капустницы". Это было время, когда по одной маленькой косточке пытались предсказать суровость грядущей зимы и когда женские посиделки за шинковкой капусты решали судьбу общины. Это день не столько строгих запретов, сколько тонких правил поведения.

Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки

Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки
Знакомое чувство? Кошелек вроде бы не пустой, но деньги в нем как будто не задерживаются: утекают сквозь пальцы на мелкие расходы, и вот уже за неделю до зарплаты приходится урезать бюджет. Кажется, что у кошелька есть "финансовые дыры". Но что, если взглянуть на это с другой стороны? Древние учения и современные психологи сходятся в одном: наше отношение к деньгам напрямую влияет на их количество.

Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса

Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса
Философия стоицизма – неожиданно практичный инструмент для борьбы со стрессом XXI века. Экран смартфона вспыхивает: десятки рабочих чатов, бесконечная лента тревожных новостей, идеальные жизни в соцсетях.

Выбор читателей

27/09Сбт "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 28/09ВскВыкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 27/09Сбт Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 27/09СбтВечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 27/09СбтКак отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 28/09ВскПеред грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их