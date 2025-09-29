Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок

Думаете, что задачки на логику и математику – это развлечение исключительно для учеников? Ошибочное мнение! Взрослым тоже стоит иногда встряхнуть извилины и потренировать ум с помощью простых на вид, но каверзных и нестандартных головоломок на счет. Готовы испытать себя в 8 вопросах? Если да, то двигайтесь дальше – и вперед к задачкам!

Каждый вопрос подразумевает ответ, но он будет дан только в конце. Не подсматривайте заранее!

1. Что выйдет, если перемножить все цифры, которые есть на клавиатуре смартфона?

2. В каком случае прибавление 2 к 11 приведет к результату 1?

3. Утка заработала 9 долларов, паук — 36 долларов, пчела — 27 долларов. По этой логике, сколько выплатят кошке?

4. Когда Майку было 8 лет, его брат был в два раза младше. Сейчас Майку 14 — какой возраст у брата?

5. Когда папе исполнился 31 год, сыну было 8. Теперь папа старше сына ровно вдвое. Сколько лет сыну на данный момент?

6. Сколько сторон у круга?

7. Что имеет больший вес: килограмм стали или килограмм ваты?

8. Какая цифра появляется наиболее часто в последовательности чисел от 1 до 1000 включительно?





Правильные ответы с объяснениями

1. Ноль. Потому что среди цифр на клавиатуре есть 0, а умножение любого числа на ноль всегда дает ноль.

2. На циферблате часов. Если к 11 часам прибавить 2, получится 1 час.

3. 18 долларов. Логика в количестве ног: утка имеет 2 ноги (9 / 2 = 4.5 доллара за ногу), паук — 8 (36 / 8 = 4.5), пчела — 6 (27 / 6 = 4.5). Кошка с 4 ногами получит 4 * 4.5 = 18 долларов.

4. 10 лет. Когда Майку было 8, брат был в два раза младше, то есть ему было 4 года (разница в 4 года). Сейчас, когда Майку 14, брат все так же младше на 4 года, значит, ему 10.

5. 23 года. Разница в возрасте — 31 – 8 = 23 года. Если сейчас отец вдвое старше сына, то возраст сына обозначим как X, отца — 2X. Но отец старше на 23 года, так что 2X = X + 23 + (текущее время с тех пор). Подставляем: когда отцу было 31, сыну 8; прошло Y лет, теперь отцу 31 + Y, сыну 8 + Y. И 31 + Y = 2*(8 + Y). Решаем: 31 + Y = 16 + 2Y → 31 – 16 = 2Y – Y → 15 = Y. Значит, сыну сейчас 8 + 15 = 23 года.

6. Две. Одна — внутренняя сторона, вторая — внешняя.

7. Их вес равен. Оба весят по одному килограмму, материал не влияет на массу.

8. Цифра 1. В диапазоне от 1 до 999 каждая цифра от 0 до 9 появляется по 300 раз (в единицах, десятках и сотнях). Но с добавлением 1000 (где три 0 и одна 1) цифра 1 встречается 301 раз, а остальные — по 300 (кроме 0, но 1 лидирует).





Результаты