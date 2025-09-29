Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

09:28Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира 08:56Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок 08:22Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости 08:02Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей? 04:29Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе 00:39День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму
Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок

Тест: Разомните мозги! Только 1 из 10 взрослых пройдет этот хитрый тест на логику и счет без ошибок
160

Думаете, что задачки на логику и математику – это развлечение исключительно для учеников? Ошибочное мнение! Взрослым тоже стоит иногда встряхнуть извилины и потренировать ум с помощью простых на вид, но каверзных и нестандартных головоломок на счет. Готовы испытать себя в 8 вопросах? Если да, то двигайтесь дальше – и вперед к задачкам!

Каждый вопрос подразумевает ответ, но он будет дан только в конце. Не подсматривайте заранее!

1. Что выйдет, если перемножить все цифры, которые есть на клавиатуре смартфона?

2. В каком случае прибавление 2 к 11 приведет к результату 1?

3. Утка заработала 9 долларов, паук — 36 долларов, пчела — 27 долларов. По этой логике, сколько выплатят кошке?

4. Когда Майку было 8 лет, его брат был в два раза младше. Сейчас Майку 14 — какой возраст у брата?

5. Когда папе исполнился 31 год, сыну было 8. Теперь папа старше сына ровно вдвое. Сколько лет сыну на данный момент?

6. Сколько сторон у круга?

7. Что имеет больший вес: килограмм стали или килограмм ваты?

8. Какая цифра появляется наиболее часто в последовательности чисел от 1 до 1000 включительно?


Правильные ответы с объяснениями

  • 1. Ноль. Потому что среди цифр на клавиатуре есть 0, а умножение любого числа на ноль всегда дает ноль.
  • 2. На циферблате часов. Если к 11 часам прибавить 2, получится 1 час.
  • 3. 18 долларов. Логика в количестве ног: утка имеет 2 ноги (9 / 2 = 4.5 доллара за ногу), паук — 8 (36 / 8 = 4.5), пчела — 6 (27 / 6 = 4.5). Кошка с 4 ногами получит 4 * 4.5 = 18 долларов.
  • 4. 10 лет. Когда Майку было 8, брат был в два раза младше, то есть ему было 4 года (разница в 4 года). Сейчас, когда Майку 14, брат все так же младше на 4 года, значит, ему 10.
  • 5. 23 года. Разница в возрасте — 31 – 8 = 23 года. Если сейчас отец вдвое старше сына, то возраст сына обозначим как X, отца — 2X. Но отец старше на 23 года, так что 2X = X + 23 + (текущее время с тех пор). Подставляем: когда отцу было 31, сыну 8; прошло Y лет, теперь отцу 31 + Y, сыну 8 + Y. И 31 + Y = 2*(8 + Y). Решаем: 31 + Y = 16 + 2Y → 31 – 16 = 2Y – Y → 15 = Y. Значит, сыну сейчас 8 + 15 = 23 года.
  • 6. Две. Одна — внутренняя сторона, вторая — внешняя.
  • 7. Их вес равен. Оба весят по одному килограмму, материал не влияет на массу.
  • 8. Цифра 1. В диапазоне от 1 до 999 каждая цифра от 0 до 9 появляется по 300 раз (в единицах, десятках и сотнях). Но с добавлением 1000 (где три 0 и одна 1) цифра 1 встречается 301 раз, а остальные — по 300 (кроме 0, но 1 лидирует).


Результаты

  • Если вы правильно ответили на все 8 вопросов — вы просто гений логики, поздравляем!
  • На 6-7 вопросов — тоже отлично, ваш ум в прекрасной форме, но есть куда расти.
  • На 4-5 вопросов — неплохо, но стоит потренироваться еще, чтобы не попадаться на хитрые уловки.
  • На 3 и меньше — не расстраивайтесь, такие задачки обманчивы, попробуйте снова или поделитесь с друзьями для обсуждения.

29 сентября 2025, 08:56
Фото: Freepik
Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения?

Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч?

Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира

Секрет Пауло Коэльо: как ваш личный "эффект бабочки" может изменить историю мира
Каждый прожитый нами день, даже самый обычный, незаметно для нас становится строчкой в великой книге истории. Эта мысль кажется невероятной, ведь мы привыкли считать, что историю вершат лишь те, чьи имена гремят в учебниках.

Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости

Выбросьте свой консилер: копеечное средство из холодильника, которое стирает следы усталости
Порой самые мощные секреты красоты прячутся не в дорогих флаконах, а среди наших продуктовых запасов. Речь идет об обыкновенной петрушке, той самой, которую мы привыкли добавлять в салат или суп.

Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей?

Почему нельзя задувать свечи на свой день рождения и приглашать много людей?
День рождения часто воспринимается как повод для праздника, но в эзотерических традициях этот день несет гораздо большее значение. Он считается моментом, когда открывается особый канал связи с высшими силами. Но оказывается, что в свой день рождения нельзя задувать свечи и собирать много людей. Почему нельзя задувать свечи и конфликтовать в день рождения? Эта привычка интерпретируется как то, что именинник символически погасил свой жизненный огня.

Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе

Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе
Сомнологи бьют тревогу: многие люди, пытаясь восполнить дефицит сна или просто снять усталость, допускают типичные ошибки, которые приводят к нарушению циркадных ритмов и хроническому недосыпанию. Дневной сон, или сиеста, — для многих звучит как идеальное решение для борьбы с усталостью и повышения продуктивности.

День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму

День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму
Если 28 сентября наши предки опасались гнева Водяного, то следующий день, 29 сентября, был посвящен взгляду в будущее. В народе эту дату называли днем Евфимии и Людмилы, но куда более известны ее вторые имена – "Птичье костогаданье" и "Капустницы". Это было время, когда по одной маленькой косточке пытались предсказать суровость грядущей зимы и когда женские посиделки за шинковкой капусты решали судьбу общины. Это день не столько строгих запретов, сколько тонких правил поведения.

