Ваш дневной сон портит всю ночь: сомнолог объяснил, как правильно дремать, чтобы не навредить себе

159

Сомнологи бьют тревогу: многие люди, пытаясь восполнить дефицит сна или просто снять усталость, допускают типичные ошибки, которые приводят к нарушению циркадных ритмов и хроническому недосыпанию.

Дневной сон, или сиеста, — для многих звучит как идеальное решение для борьбы с усталостью и повышения продуктивности. Множество исследований подтверждают пользу короткого дневного отдыха: улучшение когнитивных функций, повышение настроения, снижение стресса. Однако не все дневные "дремы" одинаково полезны. Более того, при неправильном подходе ваш дневной сон может не только не помочь, но и серьезно испортить качество ночного отдыха, превратив бодрящую сиесту в настоящий саботаж для вашей нервной системы.

Почему неправильный дневной сон вреден для ночи?

Наш организм работает по биологическим часам, так называемым циркадным ритмам, которые регулируют циклы сна и бодрствования. Главный регулятор — гормон мелатонин, выработка которого зависит от света. Неправильный дневной сон может:

  1. Сбить циркадные ритмы: долгий или поздний дневной сон сбивает внутренние часы, заставляя мозг думать, что ночь уже наступила или что вы отдохнули достаточно. В результате вечером он не будет готов к выработке мелатонина.
  2. Уменьшить "давление сна": чем дольше мы бодрствуем, тем сильнее нарастает так называемое "давление сна" — естественное желание спать. Если вы слишком долго или слишком поздно спите днем, это давление ослабевает, и вам становится сложно заснуть вечером.
  3. Вызвать "сонную инерцию": пробуждение от глубокого дневного сна может вызвать чувство разбитости, дезориентации и даже головную боль, что полностью нивелирует желаемый эффект бодрости.

Сомнолог объясняет: как правильно дремать, чтобы не навредить себе

Ключ к успешному и полезному дневному сну кроется в соблюдении двух главных правил: продолжительность и время.

Правило №1: продолжительность — не более 20-30 минут

Именно этот интервал считается идеальным для "энергетической дремы".

  • Почему 20-30 минут: за это время вы успеваете погрузиться в легкую фазу сна, которая приносит освежение и повышает внимательность, но не доходите до глубоких стадий.
  • Что происходит, если дольше: если вы спите днем 45-60 минут и более, вы рискуете перейти в фазу глубокого сна. Пробуждение из нее приводит к "сонной инерции" — чувству сильной разбитости, вялости и дезориентации, которое может длиться до часа. К тому же, такой долгий сон существенно уменьшит ваше желание спать ночью.

Правило №2: время — до середины дня

Оптимальное время для дневного сна — между 13:00 и 15:00.

  • В этот период после обеда наблюдается естественный спад энергии и бдительности, связанный с пищеварением и циркадными ритмами. Короткий сон в это время помогает "перезагрузиться", не влияя на ночной сон.
  • Если вы дремлете после 16:00-17:00, особенно если ваш ночной сон начинается поздно (после 22:00-23:00), вы рискуете сильно сбить свои циркадные ритмы. Мозг решит, что вы уже поспали, и откажется производить мелатонин в нужном количестве вечером, что приведет к трудностям с засыпанием и плохому качеству ночного сна.

Дополнительные советы для идеального дневного сна

  1. Заранее установите будильник: это критически важно, чтобы не проспать дольше 30 минут.
  2. Создайте подходящие условия: затемните комнату, устраните шум, обеспечьте комфортную температуру.
  3. Избегайте кофеина и тяжелой пищи: непосредственно перед дневным сном лучше избегать стимуляторов.
  4. Не пытайтесь доспать: дневной сон — это не способ компенсировать хронический недосып. Он предназначен для краткосрочной перезагрузки. Если вы постоянно чувствуете потребность в дневном сне из-за ночного, это сигнал обратиться к сомнологу.
  5. Прислушивайтесь к своему телу: если после короткого дневного сна вы чувствуете себя еще хуже, возможно, он вам не подходит, или есть другие проблемы со сном, требующие внимания специалиста.

Правильно организованный дневной сон может стать мощным инструментом для поддержания энергии и продуктивности. Но помните: его главная цель — не заменить ночной сон, а лишь дополнить его, не нарушая гармонии ваших биологических часов.

29 сентября 2025, 04:29
Фото: freepik.com
"Роскачество"✓ Надежный источник

День птичьей кости: что нельзя делать 29 сентября, чтобы не "напророчить" себе плохую зиму

Если 28 сентября наши предки опасались гнева Водяного, то следующий день, 29 сентября, был посвящен взгляду в будущее. В народе эту дату называли днем Евфимии и Людмилы, но куда более известны ее вторые имена – "Птичье костогаданье" и "Капустницы". Это было время, когда по одной маленькой косточке пытались предсказать суровость грядущей зимы и когда женские посиделки за шинковкой капусты решали судьбу общины. Это день не столько строгих запретов, сколько тонких правил поведения.

Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки

Знакомое чувство? Кошелек вроде бы не пустой, но деньги в нем как будто не задерживаются: утекают сквозь пальцы на мелкие расходы, и вот уже за неделю до зарплаты приходится урезать бюджет. Кажется, что у кошелька есть "финансовые дыры". Но что, если взглянуть на это с другой стороны? Древние учения и современные психологи сходятся в одном: наше отношение к деньгам напрямую влияет на их количество.

Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса

Философия стоицизма – неожиданно практичный инструмент для борьбы со стрессом XXI века. Экран смартфона вспыхивает: десятки рабочих чатов, бесконечная лента тревожных новостей, идеальные жизни в соцсетях.

Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение

Малая проза идеально подходит для легкого чтения на один вечер или во время короткой поездки. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 классных сборников рассказов и повестей – от классики магического реализма Борхеса до современных российских произведений о реалиях 90-х. "Алеф", Хорхе Луис Борхес"Алеф" аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса — один из важнейших сборников в жанре магического реализма.

Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их

В мире, одержимом быстрыми результатами и мгновенным успехом, мы часто упускаем из виду мелкие, почти незаметные детали, которые на самом деле являются предвестниками чего-то большего. Мы ждем триумфальных труб, красных ковровых дорожек и золотых статуэток, но судьба, порой, разговаривает с нами шепотом, посылая неочевидные "знаки". Эти знаки — не мистика, а скорее психологические и энергетические паттерны, которые формируются, когда вы находитесь на правильном пути, а Вселенная (или ваше подсознание) начинает работать в унисон с вашими целями.

