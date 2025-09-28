Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Топ новостей недели

Cо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом ВерникаCо святыми упокой: в Израиле перестало биться сердце любимого народом Верника Врачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столеВрачи назвали кашу, которая медленно убивает сосуды: проверьте, нет ли ее на вашем столе "Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур"Бабушкин" лифтинг: копеечное аптечное средство, которое подтягивает “поплывший” овал лица лучше салонных процедур Одна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонтОдна вещь в вашей квартире выдает бедность: и это не старый ремонт

Лента новостей

Воскресенье 28 сентября

21:39Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки 18:32Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса 15:47Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение 12:39Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 09:30Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения? 06:46Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 03:32Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет 00:29Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки 21:09Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 18:19Эмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий? 15:12Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 12:30 Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 21:33Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 19:08Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 18:44Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 17:20Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам" 16:37Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил 15:45Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию 15:27Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей? 14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером 11:10Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами 11:04Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей 10:50Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд 10:19Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 10:06Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк 10:04Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи 09:04Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее 08:53Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость 08:25Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года 08:03Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 06:34Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому 03:42Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения 03:29Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции 21:15Никогда не говорите эту фразу, чтобы не прослыть глупцом: так учил нас Омар Хайям 20:18 "Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае 19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения 18:57Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого 18:10Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться 18:08Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет 18:05Ирина Пегова: первое фото с новым избранником
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки

Не просто кошелек, а магнит для денег: что положить внутрь, чтобы богатство само шло в руки
3

Знакомое чувство? Кошелек вроде бы не пустой, но деньги в нем как будто не задерживаются: утекают сквозь пальцы на мелкие расходы, и вот уже за неделю до зарплаты приходится урезать бюджет. Кажется, что у кошелька есть "финансовые дыры".

Но что, если взглянуть на это с другой стороны? Древние учения и современные психологи сходятся в одном: наше отношение к деньгам напрямую влияет на их количество. А кошелек — это не просто сумка для купюр, это их "дом". И от того, насколько этот дом уютный и гостеприимный, зависит, захотят ли деньги в нем оставаться и приумножаться.

Речь не о магии, а о психологии и работе с энергией. Создавая в кошельке правильную атмосферу с помощью простого талисмана, вы даете своему подсознанию мощный сигнал: "Я готов(а) к изобилию. Я уважаю деньги. Я открыт(а) для новых финансовых потоков".

Так что же положить в кошелек, чтобы превратить его в настоящий денежный магнит?

1. "Неразменная" купюра или монета

Это самый известный и один из самых мощных талисманов. Выберите купюру, которая ассоциируется у вас с чем-то хорошим: полученная из первого заработка, подаренная на удачу, пришедшая с крупной и удачной сделки. Номинал не так важен, как ее история.

Эта купюра становится вашим "финансовым якорем". Вы даете себе установку никогда ее не тратить. Таким образом, ваш кошелек никогда не будет пустым. Этот символ постоянного наличия денег на психологическом уровне снимает страх "остаться на мели" и притягивает новые возможности, ведь подобное притягивает подобное.

Маленький ритуал: прежде чем положить купюру в отдельный кармашек кошелька, подержите ее в руках, представьте, как она притягивает к себе другие деньги. Можно слегка смазать ее уголок эфирным маслом пачули или мяты.

2. Листик мяты или палочка корицы

Запах денег — это не просто метафора. Считается, что определенные ароматы способны активизировать финансовую энергию.

Мята: ее свежий, бодрящий аромат ассоциируется с ростом, обновлением и легким приходом денег. Просто положите в потайной кармашек кошелька один высушенный листик мяты.

Корица: эта пряность с древних времен использовалась в ритуалах для привлечения богатства и успеха. Ее теплый, сладкий аромат "разогревает" денежную энергию. Подойдет маленький кусочек палочки корицы.

Каждый раз, открывая кошелек, вы будете улавливать тонкий аромат. Это будет служить микро-напоминанием вашему мозгу о вашей цели — финансовом благополучии. Это якорь, который постоянно держит вас в правильном настрое.

3. Красная нить или ленточка

Красный цвет во многих культурах считается символом энергии, власти, защиты и процветания. Он активизирует и привлекает.

Возьмите небольшую красную шелковую или шерстяную нить и обвяжите ею "неразменную" купюру. Этот ритуал символически "привязывает" деньги к вам, не давая им утекать бездумно. Красная нить служит оберегом от ненужных трат и финансовых потерь.

Что категорически нельзя хранить в кошельке?

Создавая "дом" для денег, важно избавиться от всего, что несет энергию долга, упадка и хаоса:

  • Старые чеки и квитанции: это символы уже потраченных денег, они несут энергию убытка.
  • Мусор: фантики, ненужные записки, старые билеты — все это создает хаос и неуважение к деньгам.
  • Фотографии близких: кошелек — это место для денежной энергии. Смешивая ее с личной энергией любви и родственных связей, вы создаете дисбаланс. Для фото есть телефон или специальное портмоне.

Скептик скажет, что все это ерунда. Но правда в том, что любой из этих талисманов — это в первую очередь инструмент для работы с собственным мышлением. Это физическое напоминание о вашем намерении жить в достатке.

Положив в чистый, красивый кошелек листик мяты или счастливую купюру, вы не просто совершаете ритуал. Вы заявляете Вселенной (и самому себе), что ваш дом для денег готов к приему гостей. А гости, как известно, любят приходить туда, где их ждут.

Шоу-бизнес в Telegram

28 сентября 2025, 21:39
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться

Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса

Против выгорания: как римский император 2000 лет назад придумал лучшее средство от стресса
Философия стоицизма – неожиданно практичный инструмент для борьбы со стрессом XXI века. Экран смартфона вспыхивает: десятки рабочих чатов, бесконечная лента тревожных новостей, идеальные жизни в соцсетях.

Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение

Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение
Малая проза идеально подходит для легкого чтения на один вечер или во время короткой поездки. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 классных сборников рассказов и повестей – от классики магического реализма Борхеса до современных российских произведений о реалиях 90-х. "Алеф", Хорхе Луис Борхес"Алеф" аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса — один из важнейших сборников в жанре магического реализма.

Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их

Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их
В мире, одержимом быстрыми результатами и мгновенным успехом, мы часто упускаем из виду мелкие, почти незаметные детали, которые на самом деле являются предвестниками чего-то большего. Мы ждем триумфальных труб, красных ковровых дорожек и золотых статуэток, но судьба, порой, разговаривает с нами шепотом, посылая неочевидные "знаки". Эти знаки — не мистика, а скорее психологические и энергетические паттерны, которые формируются, когда вы находитесь на правильном пути, а Вселенная (или ваше подсознание) начинает работать в унисон с вашими целями.

Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения?

Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения?
Бывают дни, когда вы ловите себя на мысли: "Что со мной не так?". Неделю назад хотелось свернуть горы, а сегодня нет сил даже на простые дела и хочется плакать от рекламы кошачьего корма. Мы часто называем это "ПМС" или "гормональная буря", испытывая вину за нестабильность своего организма. Общество веками твердит, что цикл – это помеха, почти болезнь, которая делает женщину иррациональной. О том, что на самом деле происходит внутри вас каждый месяц и как это использовать во благо, рассказывает Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин. А что, если все это — величайший обман? И колебания гормонов — не хаос, а самый точный внутренний компас, мудрая система, подаренная самой природой? Сегодня наука приходит к глубокому пониманию, что женский цикл — не проклятие, а источник невероятной силы и интуиции.

Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс

Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс
Индустрия красоты ежегодно предлагает нам тысячи новых средств, обещая вечную молодость за баснословные деньги. Но что, если секрет гладкой и упругой кожи, способной сопротивляться морщинам, кроется не в нанотехнологиях и экзотических экстрактах, а в самых обычных продуктах, которые найдутся на любой кухне? Многие женщины уже давно убедились: порой самое простое решение оказывается самым эффективным.

Выбор читателей

27/09Сбт "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 28/09ВскВыкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 26/09ПтнКуда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 27/09СбтКак подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 27/09СбтЧто нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 27/09Сбт Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю