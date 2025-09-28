Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение

Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

28 сентября

15:47Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение 12:39Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их 09:30Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения? 06:46Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 03:32Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет 00:29Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки 21:09Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 18:19Эмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий? 15:12Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 12:30 Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 21:33Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 19:08Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 18:44Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 17:20Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам" 16:37Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил 15:45Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию 15:27Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей? 14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером 11:10Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами 11:04Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей 10:50Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд 10:19Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 10:06Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк 10:04Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи 09:04Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее 08:53Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость 08:25Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года 08:03Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 06:34Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому 03:42Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения 03:29Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции 21:15Никогда не говорите эту фразу, чтобы не прослыть глупцом: так учил нас Омар Хайям 20:18 "Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае 19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения 18:57Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого 18:10Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться 18:08Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет 18:05Ирина Пегова: первое фото с новым избранником 17:21Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч? 16:41Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже
Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение

Краткость сестра продуктивности: 5 небольших, но увлекательных книг для тех, у кого часто не хватает времени на чтение
62

Малая проза идеально подходит для легкого чтения на один вечер или во время короткой поездки. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 классных сборников рассказов и повестей – от классики магического реализма Борхеса до современных российских произведений о реалиях 90-х.

"Алеф", Хорхе Луис Борхес

Фото: litres.ru

"Алеф" аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса — один из важнейших сборников в жанре магического реализма. И если вы хотите познакомиться с классикой латиноамериканской малой прозы, то начать можно именно с него. Потому что каждый рассказ в "Алефе" — это одновременно и художественное произведение со своим сюжетом и героями, и творческий эксперимент. Борхес играет с формой, исследует возможности восприятия, нарушает линейность повествования.

В этих историях автор затрагивает темы бесконечности и времени, памяти и забвения, предательства и поиска истины. Писатель доказывает, что магия, ожидание чуда, ощущение необъяснимости происходящего — это не выдумка и не детская сказка. У Борхеса миф скрыт к самой реальности, а привычные вещи — и есть ключ к метафизике.

Так в рассказах сборника "Алеф" точка в подвале расширяется до Вселенной, зеркало становится проводником в иные измерения, а библиотека — символом безграничного знания. А множество отсылок к мировой литературе, мифологии и историческим фактам наполняют эти короткие произведения дополнительными смысловыми слоями — их хочется расшифровывать, как головоломки.

"О хождении во льдах", Вернер Херцог

Фото: litres.ru

Путевые заметки немецкого режиссера Вернера Херцога, написанные во время похода из Мюнхена в Париж в 1974 году. Это не обычный дневник, а попытка автора изменить саму судьбу — история может показаться немного фантастической, но она правдива. Херцог взял компас и карту, и пешком отправился в столицу Франции, веря, что его путешествие сможет спасти жизнь кинокритику Лотте Айснер. Она была тяжело больна, и режиссер решил, что если он совершит этот ритуальный поход, то Айснер выздоровеет.

Путь был сложным и длинным — Вернер вышел из дома 23 ноября, а завершил путешествие 14 декабря. Он мерз, иногда даже голодал, ночевал в заброшенных постройках или у сердобольных фермеров. По дороге режиссер размышлял о жизни и смерти, смысле искусства и поисках предназначения, фиксируя этот поток мыслей на бумаге. Херцог также описывал пейзажи, ландшафт и, конечно же, добрых людей, с которыми ему довелось познакомиться во время похода.

Читать эти зарисовки невероятно интересно — настолько небанальны и самобытны наблюдения автора. Но самое прекрасное, что после этой "прогулки" из Мюнхена в Париж, Лотта Айснер действительно поправилась. Было ли это чудо, или женщина выжила, благодаря врачам, — каждый сам выбирает, во что верить.

"Бледные", Гектор Шульц

Фото: litres.ru

Лаконичный роман популярного digital-автора Литрес Гектора Шульца, который в своих произведениях исследует тему 90-х в России и различных субкультур того времени. "Бледные" — история о компании готов, которые чувствовали себя непонятыми всем миром. Пятеро молодых людей, живущих в мрачном, холодном городе, находят отдушину в музыке, готической эстетике и общении друг с другом.

Однако время потрясений и перемен диктует свои правила — у каждого из персонажей своя тяжелая судьба, свои испытания и потери. Гектор Шульц очень ярко и образно описывает действительность, многим знакомую с детства. Если вы тоже росли в конце 90-х — начале нулевых, то эта книга вызовет множество ассоциаций и воспоминаний.

"Праздники", Роман Михайлов

Фото: litres.ru

Абсурд, гротеск, поэтичность и юмор — так в нескольких словах можно описать сборник из 11 рассказов Романа Михайлова "Праздники". В магическом мире, созданном писателем, многозначительным праздником может стать Новый год или Пасха, поездка в провинциальный городок, встреча с дорогим человеком или день рождения — любое событие, за которым скрывается глубокий смысл.

В этих историях очень много сложных метафор, ностальгии, попыток героев что-то кардинально изменить в своей судьбе и возвращений к детским воспоминаниям. Персонажи живут и в больших городах, и в деревнях, сталкиваются с суровыми реалиями 90-х и находят маленькие радости в повседневных делах. Только дочитав сборник до конца, читатель понимает, что все рассказы связаны между собой.

Тема праздников — это лишь самая очевидная ниточка, есть и другие, более глубокие слои. Автор пытается показать, насколько поэтичен быт простых людей и как тонка грань между материальным и метафизическим мирами. Особое значение Роман Михайлов придает звукам и скрупулезно их описывает — именно музыка жизни становится проводником в "другой" мир.

"Оскар и Розовая дама", Елена Алферова

Фото: litres.ru

Это аудиоверсия печальной сказки французского писателя и драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта "Оскар и Розовая дама" — книгу можно послушать всего за 2 часа, получив противоречивые эмоции — от радости до светлой грусти.

10-летний Оскар тяжело болен, он вынужден жить в больнице, лишенный обычных детских радостей. Мальчику осталось всего двенадцать дней, за которые он может успеть познать глубокий смысл своей короткой жизни. Сестра Роза предлагает ему сыграть в необычную игру: каждый день он будет проживать как целый год. За короткое время Оскар успеет испытать то, на что обычно уходят годы: влюбиться, повзрослеть, разочароваться, найти веру и научиться прощать…

Сюжет звучит крайне грустно, однако это книга вовсе не о смерти, а о том, как жить полной жизнью, ценить каждый момент и оставаться собой до конца.Отдельно отметим прекрасную озвучку — три голоса и музыкальное сопровождение создают эффект присутствия и усиливают впечатление от книги. Это история о принятии, хрупкости бытия и огромной любви, которая сильнее всех болезней и невзгод. Готовьте платочки.

28 сентября 2025, 15:47
Фото сгенерировано в Шедеврум
Не только "Гарри Поттер": 5 волшебных книг для уютного чтения

Найденные в Турции символы раскрывают секреты "Книги Откровения"

Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их

Перед грандиозным успехом судьба посылает 5 неочевидных "знаков" – проверьте, замечаете ли вы их
В мире, одержимом быстрыми результатами и мгновенным успехом, мы часто упускаем из виду мелкие, почти незаметные детали, которые на самом деле являются предвестниками чего-то большего. Мы ждем триумфальных труб, красных ковровых дорожек и золотых статуэток, но судьба, порой, разговаривает с нами шепотом, посылая неочевидные "знаки". Эти знаки — не мистика, а скорее психологические и энергетические паттерны, которые формируются, когда вы находитесь на правильном пути, а Вселенная (или ваше подсознание) начинает работать в унисон с вашими целями.

Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения?

Психология женского цикла: как гормональные колебания влияют на мышление и решения?
Бывают дни, когда вы ловите себя на мысли: "Что со мной не так?". Неделю назад хотелось свернуть горы, а сегодня нет сил даже на простые дела и хочется плакать от рекламы кошачьего корма. Мы часто называем это "ПМС" или "гормональная буря", испытывая вину за нестабильность своего организма. Общество веками твердит, что цикл – это помеха, почти болезнь, которая делает женщину иррациональной. О том, что на самом деле происходит внутри вас каждый месяц и как это использовать во благо, рассказывает Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин. А что, если все это — величайший обман? И колебания гормонов — не хаос, а самый точный внутренний компас, мудрая система, подаренная самой природой? Сегодня наука приходит к глубокому пониманию, что женский цикл — не проклятие, а источник невероятной силы и интуиции.

Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс

Выкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс
Индустрия красоты ежегодно предлагает нам тысячи новых средств, обещая вечную молодость за баснословные деньги. Но что, если секрет гладкой и упругой кожи, способной сопротивляться морщинам, кроется не в нанотехнологиях и экзотических экстрактах, а в самых обычных продуктах, которые найдутся на любой кухне? Многие женщины уже давно убедились: порой самое простое решение оказывается самым эффективным.

Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет

Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет
Одна из них – тревожный сигнал. Мурчание кошки — один из самых умиротворяющих звуков в мире.

Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки

Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки
В круговороте современных дел мы часто забываем, что у каждого дня есть своя особая энергетика. Наши предки тонко чувствовали эти ритмы и знали: существуют дни, когда неосторожное слово или действие может привести к потере удачи, денег и жизненных сил. Один из таких мощных и требовательных дней – 28 сентября, известный в народе как Никита Гусятник. Это время энергетического перелома, когда природа готовится к зимнему сну, а мир духов становится ближе.

27/09Сбт "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 26/09ПтнКод долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 26/09ПтнВолосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 26/09ПтнУтренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 28/09ВскВыкидывайте ваши дорогие баночки: назван простой и действенный домашний крем от морщин, который может заменить люкс 26/09ПтнКуда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября