Воскресенье 28 сентября

28 сентября 2025, 03:32
Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет

Не только от счастья: ветеринар назвал 5 причин, почему кошка мурлычет
145

Одна из них – тревожный сигнал.

Мурчание кошки — один из самых умиротворяющих звуков в мире. Оно ассоциируется с теплом, уютом и безусловной кошачьей любовью. Когда ваш пушистый друг устраивается на коленях и запускает свой "моторчик", мы почти всегда уверены: "Он доволен и счастлив!"

Однако ветеринары предупреждают: это не всегда так. Мурчание — это сложная форма коммуникации, и далеко не всегда она означает "мне хорошо". Иногда, за этим привычным звуком скрывается нечто, что должно вас насторожить.

Давайте разберемся в пяти основных причинах, почему кошка мурлычет, и на что стоит обратить особое внимание.

1. Счастье и удовольствие: самая очевидная причина

Безусловно, это первая и самая распространенная причина. Когда кошка чувствует себя в безопасности, ее гладят, чешут за ушком, или она ест что-то вкусное, мурчание — это выражение чистого блаженства. Глаза полузакрыты, тело расслаблено, хвост поднят или мягко покачивается. В этот момент мурчание — это действительно знак абсолютного счастья и комфорта.

2. Привлечение внимания и голод: "мурчащее" требование

Замечали, как ваша кошка мурлычет, крутясь у ваших ног, когда вы собираетесь кормить ее? Это так называемое "просящее мурчание". Оно отличается от обычного тем, что в нем присутствуют элементы мяуканья или даже слегка раздраженного урчания. Исследования показали, что такое мурчание имеет частоту, похожую на плач младенца, что непроизвольно вызывает у человека желание немедленно отреагировать. Кошки очень умны и знают, как манипулировать нами своим "требовательным" мурлыканьем.

3. Общение с потомством: кошачья колыбельная

Мурчание — это важная часть общения между кошкой-мамой и ее котятами. Кошка начинает мурлыкать во время родов, а затем продолжает это делать, когда кормит или вылизывает малышей. Котята, в свою очередь, тоже начинают мурлыкать в первые дни жизни. Это служит способом взаимного успокоения, укрепления связи и подтверждения безопасности. Котенок знает: если мама мурлычет, значит, все в порядке.

4. Самоуспокоение и снижение стресса: кошки лечат себя

Кошки могут мурлыкать, когда испытывают стресс, страх или дискомфорт. Представьте: незнакомое место, визит к ветеринару, поездка в переноске. Мурчание в таких ситуациях — это попытка успокоить себя. Считается, что низкочастотные вибрации, которые создает мурчание (от 25 до 150 Гц), обладают болеутоляющим и даже целебным эффектом. Они способствуют заживлению костей, восстановлению тканей и снижению уровня стресса.

5. Тревожный сигнал: когда мурчание говорит о боли или болезни

И вот мы подходим к самому важному пункту. Если ваша кошка мурлычет необычно долго, громко, или в непривычной для нее ситуации, это может быть признаком того, что она испытывает боль или дискомфорт.

  • После травмы: кошка, которая только что получила ушиб или растяжение, может начать мурлыкать, пытаясь облегчить боль.
  • При болезни: если животное вялое, отказывается от еды, прячется, но при этом продолжает мурлыкать, это может быть попыткой справиться с внутренним недомоганием. Мурчание становится своего рода "медитацией боли", способом самопомощи.
  • На грани жизни: иногда кошки мурлычут, когда им очень плохо или они находятся на последнем издыхании. Это проявление экстремального стресса и попытка найти утешение.

Необходимо обратить внимание, если мурчание сопровождается другими подозрительными симптомами:

  • Кошка прячется или становится агрессивной.
  • Потеря аппетита или отказ от воды.
  • Изменения в поведении (вялость, апатия или наоборот, беспокойство).
  • Видимые травмы, затрудненное дыхание, хромота.
  • Рвота или понос.

В таких случаях необходимо немедленно обратиться к ветеринару. Не игнорируйте мурчание, особенно если оно кажется неуместным или отличается от обычного.

Мурчание — это не просто звук, это богатый язык. Научившись внимательно слушать и наблюдать за своей кошкой, вы сможете лучше понимать ее потребности, будь то просьба о ласке, требование еды или безмолвный призыв о помощи.

Шоу-бизнес в Telegram

28 сентября 2025, 03:32
Фото: freepik.com
Питомцы Mail✓ Надежный источник

