Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки

Суббота 27 сентября

00:29Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки 21:09Как отличить видео нейросети от реального? 7 неочевидных признаков, которые выдадут подделку 18:19Эмоциональная память: почему женщины лучше запоминают детали событий? 15:12Вечная усталость и тяга к сладкому: врач назвал 6 скрытых признаков дефицита железа у женщин 12:30 Интервальное голодание для начинающих: полное руководство, схемы (16/8, 20/4) и меню на неделю 09:21 "Тихий" симптом, на который все машут рукой: кардиолог рассказал, какое ощущение в ногах может говорить о проблемах с сердцем 06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции 03:21Как подготовиться к отопительному сезону в многоквартирном доме – пошаговая инструкция 00:52Фитнес-тренер дал советы по правильной подготовке к занятиям бегом 23:06Куда сходить в Москве: афиша с 28 сентября по 7 октября 21:33Волосы как шелк: десертная маска, от которой они блестят как сумасшедшие 19:08Утренняя перезагрузка: 3 простые привычки, которые омолаживают тело изнутри 18:44Код долголетия взломан? Ученые раскрыли секрет 117-летней женщины, обманувшей старость 17:20Прощайте, "золотистые ретриверы": почему все сходят с ума по загадочным "мужчинам – черным котам" 16:37Почему мы теряем энергию: 5 вещей в вашей прихожей, из-за которых нет сил 15:45Метод 52/17: почему работать по 8 часов без перерыва – прямой путь к выгоранию 15:27Хрущевки: почему в них маленькие кухни и только пять этажей? 14:23Скоропостижно скончался Тигран Кеосаян: трагический финал легенды кино и телевидения 14:06Кошки или собаки: что выбор питомца говорит о личности? 13:46Экономист посоветовал россиянам начинать покупать подарки к Новому году уже сейчас 12:50Россиян призвали не бояться обременения и ипотеки при покупке вторичного жилья 12:35Сердце спортсмена остановилось в 24 года: тайна ухода олимпийского баскетбольного таланта 12:02Избранница Киану Ривза сделала заявление после слухов о тайной свадьбе с актером 11:10Дмитрий Берегуля ушел от Булановой не сам? Что на самом деле произошло за кулисами 11:04Штрафы за нарушения правил выгула животных в Подмосковье превысили 500 тыс. рублей 10:50Тест: разгадайте эту хитрую математическую задачку за 20 секунд 10:19Мужчина сделал ДНК-тест спустя 13 лет брака и узнал о настоящем отце своих детей 10:06Упущенный шанс: как судьба обошлась с вратарем, которого затмевал сам Третьяк 10:04Три знака зодиака, у которых склонность к импульсивным тратам на повседневные мелочи 09:04Филипп Киркоров: причины отсутствия на "Интервидении" и планы на будущее 08:53Терапевт назвала помогающие проснуться упражнения – простые действия снимут сонливость 08:25Эти 4 знака зодиака начнут исцеляться к концу сентября 2025 года 08:03Исследование: выбор напитка – решающий фактор на переговорах 06:34Раскрыта новая схема мошенничества в сфере ЖКХ – аферисты представляться старшими по дому 03:42Развеян популярный миф об эффективном средстве для похудения 03:29Что нельзя делать 26 сентября в Корнилов день – народные приметы и традиции 21:15Никогда не говорите эту фразу, чтобы не прослыть глупцом: так учил нас Омар Хайям 20:18 "Смертельно опасный коктейль": химики назвали 2 чистящих средства, которые нельзя смешивать ни в коем случае 19:21Усталость не причем: 4 скрытых "звоночка", когда ваша нервная система на грани истощения 18:57Спасут любой образ: стилист назвала сумки, которые всегда выглядят дорого 18:10Притягивает бедность: финансовый консультант назвал привычку, от которой нужно немедленно отказаться 18:08Осенние тренды мужских брюк 2025: стиль через ткань и цвет 18:05Ирина Пегова: первое фото с новым избранником 17:21Тест: Как хорошо вы помните сериал Щит и меч? 16:41Стюардесса назвала 5 вещей, которые ни в коем случае нельзя сдавать в багаж – дело не только в краже 16:32На форуме "Мировая атомная неделя" подписан договор купли-продажи "атомных" сертификатов 16:125 фильмов 2025 года с высоким рейтингом 15:34Ваша интуиция "кричит" этими 3 способами, когда вы принимаете неверное решение – научитесь ее слушать 15:03Дневная сонливость: сигналы организма о скрытых проблемах здоровья 13:22Юрист объяснила, почему кассир уговаривает покупателей не брать чек
Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки

Как не лишиться денег и жизненных сил 28 сентября: главные запреты дня Никиты Гусятника, о которых знали наши предки
108

В круговороте современных дел мы часто забываем, что у каждого дня есть своя особая энергетика. Наши предки тонко чувствовали эти ритмы и знали: существуют дни, когда неосторожное слово или действие может привести к потере удачи, денег и жизненных сил. Один из таких мощных и требовательных дней – 28 сентября, известный в народе как Никита Гусятник.

Это время энергетического перелома, когда природа готовится к зимнему сну, а мир духов становится ближе. Чтобы прожить этот день в гармонии и не "пробить брешь" в своем благополучии на месяцы вперед, стоит прислушаться к мудрости веков и соблюдать несколько важных правил.

Никита Гусятник: день силы и опасности

Название дня связано с двумя событиями: отлетом диких гусей на юг и гневом Водяного, хозяина рек и озер, который в этот день лютует перед тем, как заснуть на всю зиму. Считалось, что 28 сентября природные духи особенно активны и могут как одарить человека, так и наказать за неуважение. Именно поэтому запреты этого дня были направлены на сохранение того, что уже есть — денег, здоровья и душевного равновесия.

Главные запреты: что нельзя делать, чтобы сохранить благополучие

1. Хвастаться и пересчитывать деньги — прямой путь к убыткам

Деньги любят тишину, а в энергетически нестабильный день — особенно.

  • Категорически нельзя хвастаться своими доходами, покупками или успехами. Считалось, что хвастовство 28 сентября моментально привлекает зависть и сглаз, которые могут обернуться внезапными поломками, штрафами или потерей работы.
  • Нельзя пересчитывать наличные деньги, особенно в кошельке. Наши предки верили, что так можно "пересчитать" свою финансовую удачу в обратную сторону и спровоцировать череду ненужных трат.
2. Стричь волосы и ногти — добровольно отдавать свою энергию

В этот день любая манипуляция с волосами и ногтями приравнивалась к прямой утечке жизненных сил.

  • Не стригите волосы и даже не подравнивайте кончики. Считалось, что вместе с волосами человек отрезает свою жизненную силу и защиту, становясь уязвимым для болезней и упадка сил на всю осень.
  • Воздержитесь от маникюра. Обрезая ногти, вы символически укорачиваете свою удачу.
3. Тревожить воду — навлекать гнев и терять силы

Это главный запрет, связанный с Водяным. Нарушив его покой, можно было лишиться не только удачи, но и здоровья.

  • Не подходите к рекам и озерам без острой нужды. Считалось, что разгневанный дух воды может "утянуть" не только тело, но и жизненную энергию человека, оставив его опустошенным и апатичным.
  • Не рыбачьте, не стирайте и не бросайте ничего в воду. Это воспринималось как прямое оскорбление, за которым могли последовать болезни и неудачи.
4. Начинать новые дела — обречь их на провал и пустую трату ресурсов

Энергетика 28 сентября направлена на завершение, а не на созидание.

  • Не начинайте ремонт, не переезжайте и не делайте крупных покупок. Любое начинание в этот день рискует "забуксовать", вытянув из вас массу сил и денег, но так и не принеся желаемого результата.

Как, наоборот, укрепить свое благополучие 28 сентября?

  • Приготовьте сытный ужин. Главным блюдом на столе в этот день был гусь или любая другая птица. Щедрый стол символизировал достаток и привлекал благополучие в дом на весь год.
  • Проявите щедрость. Угостите соседей или помогите нуждающимся. Считалось, что добро, сделанное на Никиту Гусятника, возвращается в тройном размере, в том числе и в виде финансовой удачи.
  • Проведите день спокойно. Лучшая стратегия на 28 сентября — завершать старые дела, подводить итоги и проводить время с семьей. Это поможет сохранить и приумножить накопленную энергию.

Эти правила — не просто суеверия, а своего рода "техника безопасности", выработанная веками наблюдений. Они учат нас уважению к окружающему миру и его ритмам. Соблюдая эти простые запреты, вы не только избежите неприятностей, но и сохраните свои жизненные силы и финансовую стабильность для долгой зимы, которая уже стоит на пороге.

28 сентября 2025, 00:29
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

