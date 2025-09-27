Тесты Уехавшая Пугачева не смогла больше молчать Игры Сонник

Суббота 27 сентября

06:17Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции
Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции

Что нельзя делать 27 сентября в Воздвижение – история, приметы и традиции
71

В конце сентября верующие отмечают один из значимых православных праздников – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Этот день, который выпадает на 27 сентября, посвящен обретению креста, на котором был распят Иисус Христос. Вокруг этого праздника сложились как церковные, так и народные традиции, которые передаются из поколения в поколение.

История народных примет на Воздвижение

С течением времени к великому церковному празднику Воздвижения добавилось множество народных верований и смыслов. Считается, что в этот день происходит столкновение добрых и злых сил, а символом победы добра является крест. Поэтому верующие стараются в этот день носить крестик и посещать церковь. Народные приметы на Воздвижение отражают как духовные, так и природные аспекты жизни, ведь в это время крестьяне готовились к зиме.

Что можно делать на Воздвижение

1. Посещение церкви. В ночь с 26 на 27 сентября в храмах проходят всенощные бдения, и многие верующие стремятся принять участие в этом событии.

2. Очистка дома. Крест, являющийся символом праздника, наделялся особыми свойствами. Верующие крестили углы в доме церковными свечами и рисовали кресты мелом на дверях, чтобы защитить свой дом от бед.

3. Подарок ребенку. По одной из примет, крестик, купленный на Воздвижение, будет оберегать своего владельца даже в тех случаях, когда он забудет его дома.

4. Завершение полевых работ. Воздвижение считается последним сигналом о приближающейся осени, поэтому крестьяне завершали уборку и укрывали растения от зимних холодов.

Что нельзя делать на Воздвижение

1. Употребление скоромной пищи. В этот день верующие соблюдают строгий пост, исключая все продукты животного происхождения.

2. Начинать новые дела. Существует поверье, что все начинания в этот день обречены на провал, поэтому лучше отложить важные дела.

3. Давать взаймы. На Руси считали, что одолженные деньги могут привести к убыткам, поэтому финансовые вопросы решали в другие дни.

4. Ходить в лес. Лес воспринимался как место с потенциальной опасностью, особенно в праздничные дни. Существовало поверье, что на Воздвижение змеи готовятся к спячке и могут быть особенно агрессивными.

5. Ссориться и злиться. Этот день следует посвятить внутренней работе над собой и своим состоянием духа, избегая конфликтов.

6. Шумно отмечать праздник. Даже если вы не поститесь, чрезмерное веселье неуместно, ведь праздник связан с трагическими событиями — распятием Христа.

Воздвижение — это не только религиозный праздник, но и время для размышлений о жизни и духовности. Соблюдая народные приметы и традиции, верующие стремятся сохранить гармонию в своей жизни и окружении.

27 сентября 2025, 06:17
Фото: Freepik
Подготовка к отопительному сезону – это важный процесс, который поможет обеспечить комфорт и тепло в вашем доме в холодные месяцы. Приняв некоторые профилактические меры, вы сможете избежать неприятных ситуаций и снизить затраты на отопление. 1.

